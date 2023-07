Anglia 1:0 Haiti: Problemy lwic, dramat rzutów karnych i oszołomiony Dumornay

Anglia rozpoczęła starania o pierwszy tytuł mistrza świata kobiet od zwycięstwa 1: 0 nad Haiti w grupie D – ale nie spodziewano się tego po zespole z ambicjami dotarcia do finału.

Mistrzowie Europy Lions, nękani kłótnią o premię za przygotowanie do turnieju, mogliby przegrać w pierwszej połowie, gdyby debiutantom z Haiti w Pucharze Świata udało się wykończyć jedną ze swoich obecnych szans.

Anglia awansowała z rzutu karnego w drugiej próbie. Batszeba Lewis została ukarana za zagranie ręką, a Georgia Stanway przyspieszyła, ale jej wysiłek znakomicie obronił Kerley Theus. Na nieszczęście dla haitańskiego bramkarza słusznie uznano, że wcześnie opuścił linię bramkową, więc Stanway miał szansę na powrót do zdrowia. Nie zrobiła wtedy nic złego.

Dla Anglii oznacza to, że rozpoczną mistrzostwa świata od zwycięstwa. Ale może to być wynik, który dostarczył więcej pytań niż odpowiedzi.

Problemy ze strzelaniem goli w Anglii nie ustają

Debata na temat tego, czy Rachel Daly, czy Alecia Russo powinna wystartować jako napastnik Anglii, trwała aż do rozpoczęcia meczu. Ogłoszenie, że Russo będzie w wyjściowej jedenastce, wywołało niewielkie poruszenie, biorąc pod uwagę jej brak formy i oszałamiającą kampanię Daly w Superlidze Kobiet, w której zdobyła Złotego Buta, ale nie było zaskoczeniem, ponieważ Anglia rozwijała się lepiej i bardziej wszechstronnie z Russo na boisku.

Od samego początku wyglądała ostro i fizycznie, ale jej pierwsza szansa nie przestraszyła Theusa. Pół-ból wymusił świetną interwencję bramkarza w drugiej połowie. Russo nie brakowało chęci ani intencji, zwłaszcza gdy kilka chwil później zaatakował Theusa, by wykorzystać okazję do przechwycenia.

Ten mecz wydawał jej się idealną okazją do znalezienia bardzo potrzebnego rytmu na początku mistrzostw świata i niekoniecznie był to zły występ — jej ruch, gra w obronie i ustawianie się były równie niebezpieczne jak zawsze — ale umknęło jej wykończenie.

To był kolejny mecz, w którym Anglia nie zdobyła gola z otwartej gry, co wydłużyło ten bieg do 337 minut.

Flo Lloyd-Hughes

Lwy uratował rzut karny

Do tej pory w turnieju rozegrano osiem meczów, każdy z rzutem karnym. Anglia mogła mieć dziś dwie bramki w pierwszej połowie.

VAR poprosił sędziego na boisku, aby podszedł do monitora po tym, jak Diana Pierre-Louis sfaulowała Chloe Kelly pod goleniem angielskiego napastnika po kiepskim wyzwaniu w polu karnym. Gdyby ten incydent był odosobniony, byłby karany. Ale wcześniej uznano, że Russo sfaulował Tabithę Joseph, więc nie przyznano rzutu karnego. Pierre-Louis otrzymał żółtą kartkę i ostatecznie była to właściwa decyzja.

(Zdjęcie: Jack Goodwin/PA Images za pośrednictwem Getty Images)

Ale kilka minut później Anglia otrzymała wyraźny rzut karny, Lewis podniósł obie ręce i opuszkami palców musnął nadchodzące dośrodkowanie w kierunku Lucy Bronze.

Stanway, wyznaczony przez Anglię wykonawca rzutów karnych, użył swojej zwykłej techniki i siły, aby pokonać bramkarza, ale był na idealnej wysokości dla Thewsa. Jednak kontrola VAR wykazała, że ​​Haiti nr 1 zbyt wcześnie zjechał z linii, a kara została słusznie cofnięta. W drugiej próbie Stanway poszedł tą samą drogą, ale uderzył piłkę po znacznie niższej trajektorii i pod bardziej ekstremalnym kątem. Pomocnik Bayernu Monachium pokazał pewność siebie i opanowanie, by celować w Anglię.

Port Charlotty

Jasna rdza zaczyna się w ciągu pierwszych czterech miesięcy

Millie Bright nie grała w grę rywalizacyjną od 22 marca aż do dzisiaj. Wypadł z kontuzji kolana w 44 minucie po wygranym 1: 0 przez Chelsea meczu z Lyonem w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i wrócił do pełnego treningu dopiero po wylądowaniu reprezentacji Anglii w Australii. Oznacza to, że czwórka Lucy Bronze przeciwko Haiti, Bright, Jess Carter i Alex Greenwood, nie trenowała ze sobą konsekwentnie, nie mówiąc już o grze jako jednostka.

Duma była, co zrozumiałe, zardzewiała, ponieważ była niedostępna przez cztery miesiące. Jako kapitan drużyny oddał posiadanie piłki swoim pierwszym podaniem, chętny do przechwytywania piłek, ale nie miał pozycji, gdy Haiti przerwał kontratak, a jego zwykle celne podania dośrodkowania zostały odbite.

(Zdjęcie: Jack Goodwin/PA Images za pośrednictwem Getty Images)

Odbyła się debata na temat tego, kto zagra dzisiaj z Brightem jako środkowy obrońca. Gdy przed trzema tygodniami grali w towarzyskim spotkaniu z Portugalią, trener Sarina Wickman Greenwood wybrał Cartera na lewego obrońcę.

Haiti wszedł kilka razy za klubowymi kolegami z drużyny Carterem i Brightem w Chelsea. Nie sprawiło to, że Anglia wyglądała pewnie z tyłu, ale para była w stanie sprawować większą kontrolę w drugiej połowie. Dla Greenwooda, urodzonego lewego napastnika, jego podania z dośrodkowań i stałych fragmentów gry były cennym atutem.

Patrząc na ten występ, inne drużyny w turnieju poczują, że mogą wykorzystać angielską linię obrony, zwłaszcza że Leah Williamson nie zagra na mundialu z powodu kontuzji.

Port Charlotty

Dumarnay olśniewa imponującym Haiti

Melchi Dumornay był już tematem rozmów w turnieju po zdobyciu dwóch oszałamiających bramek w finale barażowym 2:1 z Chile i zapewnieniu Haiti miejsca na mundialu. Po sezonie 2022-23 zapewniła sobie duży ruch do ośmiokrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów Kobiet Lyon wraz z innym francuskim zespołem Reims, w którym strzeliła 11 bramek i zapewniła pięć asyst w 18 występach.

Nieustraszony 19-latek jest urodzonym zwycięzcą meczów z niesamowitym talentem i wykończeniem.

W meczu z Anglią pokazała dokładnie, dlaczego wszyscy o niej mówią. W 90 minut pokonała niewiarygodną ilość terenu, starając się przy każdej nadarzającej się okazji wyjść do przodu i prawie zdobyła bramkę – jej strzał z krawędzi pola karnego w drugiej połowie został szturchnięty przez Marie Earps.

Dumornay jest jeden lekkoatletyka Będąc obowiązkowym punktem programu The Radar przed tym turniejem, udowodnił to energicznym i inspirującym występem w Brisbane.

Flo Lloyd-Hughes

Nowe podejście do zastępstw

Sarina Wickman musiała podejść do rezerwowych w zupełnie inny sposób przed tym mundialem.

Na zeszłorocznych mistrzostwach Europy jej zmiany przebiegały jak w zegarku, a 60. minuta sygnalizowała rotację Chloe Kelly, Alessii Russo i Elli Dunne. Rok później wszyscy trzej zaczynają i mają różne narzędzia do wykorzystania poza ławką. Wydawało się, że trio chwilami kończyły się pomysły, a zmieniające grę role, jakie pełnili w związku ze swobodą gry na Euro na ojczystej ziemi, całkowicie się zmieniły. Teraz muszą prezentować się jako otwieracze i ciężko pracować w frustrujących momentach dla drużyny.

Pierwsza zmiana Wiegmana przeciwko Haiti nastąpiła o godzinie, ale Lauren Hemp została zastąpiona przez Lauren James. Napastnik Chelsea złapał szeroko pozycję Hemp, co natychmiast dało Anglii szansę. James nie tylko stał się bardzo potrzebnym nosicielem piłki, ale jego wizja i precyzja podań otworzyły przestrzeń dla innych, pozwalając Anglii szybko odwrócić losy meczu.

Następnie Daly wszedł na boisko w 75. minucie, zastępując Russo w zmianie, która zmusiła Anglię do mniejszej gry stopą i zamiast tego zaatakowania go jako docelowego napastnika. Przejście spowodowało problemy dla Haiti i Daly.

Flo Lloyd-Hughes

Powolny początek — ale byliśmy tu już wcześniej

Pierwszy mecz Manchesteru United na Euro z Austrią na Old Trafford rok temu, przed rekordową wówczas publicznością 68 871 fanów, był przebiegły. Anglia wygrała, ale tylko 1:0. To był zorganizowany, ale pełen napięcia występ.

Przeciwko Haiti Anglia była chętna do walki i grała odważnie, ale pierwsza połowa była chaotyczna. Gra była bardzo otwarta, co pasowało Haiti. Obroty piłki były wysokie, a Anglia potrzebowała większej kontroli.

Od dzisiaj najważniejsze jest wyłożenie na planszy trzech punktów. Muszą teraz budować konkurencję i stopniowo nabierać rozpędu jako zespół. To wymaga czasu. Anglia rozegrała zaledwie trzy mecze w ciągu czterech miesięcy; Teraz są trzy w ciągu 11 dni.

Port Charlotty

(Górne zdjęcie: Jack Goodwin/PA Images za pośrednictwem Getty Images)