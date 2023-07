Kumulacja w Mega Millions wzrosła do 820 milionów dolarów, a wypłata w gotówce wyniosła 422 miliony dolarów

Mega miliony Zebrał też 100 milionów dolarów.

Zwycięskie numery kumulacji Mega Millions o wartości 720 milionów dolarów zostały ogłoszone w piątek wieczorem. Nr 29, 40, 47, 50 i 57 oraz Mega Ball 25.

Ale w ostatnim losowaniu piątkowej loterii nie było zwycięzcy głównej wygranej, a nagroda za następne losowanie we wtorek skoczyła do ponad 820 milionów dolarów. Prawie wszyscy zdobywcy głównej nagrody decydują się na gotówkę, a we wtorki do zgarnięcia jest szacunkowo 422 miliony dolarów.

Potencjalny jackpot jest piątym co do wielkości w historii gry, powiedział Mega Millions w oświadczeniu z wczesnej soboty.

Nie było natychmiastowej informacji, czy zwycięskie losy jackpota zostały sprzedane.

Potem padł jackpot Nie ma zwycięzców ciągnąc we wtorek 640 milionów dolarów. Od 18 kwietnia nie było zwycięzców jackpota Mega Millions.

Tymczasem piątkowy jackpot jest piątym co do wielkości w historii Mega Millions. Potencjalny zwycięzca może zapłacić łącznie 370,5 miliona dolarów przed opodatkowaniem lub skorzystać z opcji renty obejmującej natychmiastową płatność, po której następuje 29 płatności rocznych.

Piątkowe losowanie obejmowało osiem kuponów pasujących do pięciu białych kul, za nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów. Po dwa zostały sprzedane na Florydzie, New Jersey i Karolinie Północnej, po jednym w Kalifornii i jeden w Michigan, powiedział MegaMillions.

Istnieją cztery jackpoty Mega Millions na północ od 1 miliarda dolarów, w tym 1,537 miliarda dolarów jackpota w październiku 2018 r., kiedy zwycięski los został sprzedany w Południowej Karolinie.

Szanse na wygranie jackpota Mega Millions wynoszą jeden do 302,58 miliona.