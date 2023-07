Powodzie w Nowej Szkocji: deszcz trwający 3 miesiące jednocześnie powoduje ewakuację i zaginięcie co najmniej 4 osób

CNN

Trzymiesięczne deszcze sprawiły, że kanadyjska prowincja Nowa Szkocja została zalana od piątku wieczorem, zalewając ulice, zmuszając do ewakuacji i pozostawiając co najmniej cztery osoby zaginione – w tym dwoje dzieci.

w całej prowincji Nagły wypadek Gmina regionalna Halifax i sąsiednie East Hants, West Hants, Lunenburg i Queens zostały powiadomione.

„Mieliśmy biblijne ilości deszczu w nocy iw ciągu dnia” – powiedział w sobotę burmistrz Halifax, Mike Savage.

Premier Tim Houston powiedział na konferencji prasowej w sobotę, że dwoje zaginionych dzieci było pasażerami pojazdu, który zatonął w West Hants. Trzy inne osoby jadące z nimi samochodem uciekły.

W osobnym incydencie Houston powiedział, że nastolatek i mężczyzna zaginęli po tym, jak pojazd zanurzył się w wodzie w rejonie West Hants, podczas gdy dwóch innych pasażerów tego samego pojazdu zostało uratowanych.

Urzędnicy nie ujawnili nazwisk ani wieku czterech osób, ponieważ ich poszukiwania trwają.

„Nie mogę przestać myśleć o tych rodzinach i tych czterech osobach” – powiedział Houston. „Chcę, żeby wiedzieli, że wszystko, co można zrobić, jest zrobione. Wiem, że cała prowincja modli się ze mną o ich bezpieczny powrót.

Houston ostrzegło, że warunki w okolicy pozostają niebezpieczne i poprosiło członków społeczności o zawieszenie udziału w poszukiwaniach zaginionych.

Darren Calabrese/The Canadian Press/AP Mężczyzna w spodniobutach przechodzi obok porzuconych samochodów w wodach powodziowych na parkingu centrum handlowego w Halifax w Nowej Szkocji w sobotę.

Oczekuje się, że północna i wschodnia Nowa Szkocja odnotuje najwięcej deszczu w sobotnią noc, podczas gdy regiony centralne, zachodnie i południowe odnotują mniej opadów – poinformowali urzędnicy.

Houston powiedział, że w prowincji spadło 250 milimetrów deszczu w ciągu jednego dnia.

„Mamy trzy miesiące deszczu w mniej niż 24 godziny” – powiedział. „To przyszło szybko i przyszło wściekle”.

Houston powiedział, że w znacznej części środkowej Nowej Szkocji doszło w sobotę do poważnych powodzi, które zalały drogi, wymusiły ratownictwo wodne i spowodowały „znaczące” szkody materialne. Burze uszkodziły mosty i autostrady.

stan wyjątkowy Urzędnicy powiedzieli, że deklaracja miała na celu ograniczenie podróży w obszarach silnie dotkniętych, umożliwienie transportu aktywów i ułatwienie odbudowy zniszczonej infrastruktury.

„Mamy straszną sytuację w tym województwie. „W nocy mieliśmy znaczne opady deszczu, które spowodowały rozległe szkody powodziowe” – powiedział Houston. „Stan wyjątkowy pozwala nam szybko reagować, gdy pojawiają się wezwania do zwiększenia zasobów”.

Zamówiono około 750 sztuk Ponad 400 domów w Lunenburgu zostało ewakuowanych w nocy, jak poinformowali urzędnicy w sobotę, w rejonie Halifax.

W East Hants mieszkańcy utknęli po zawaleniu się mostu, a „przebywa tam około kilkuset osób, które są samowystarczalne” – powiedziała Kelly Ash, koordynator zarządzania kryzysowego w East Hants.

Ponieważ agencje lokalne i federalne nadal wykorzystują zasoby do naprawy uszkodzonych mostów, autostrad i nieruchomości, urzędnicy twierdzą, że wszelkie ulepszenia nastąpią na kilka dni przed ustąpieniem poziomu wody.

„Po raz kolejny nasza społeczność musi stawić czoła brutalnej sile i nieprzewidywalności natury oraz zmieniającemu się klimatowi” – ​​powiedział burmistrz Savage.

„To niezwykłe wydarzenie, o którym wiem, że następuje po pożarach lasów nawet tak dawno temu. Huragan Fiona Zeszłej jesieni” – dodał burmistrz.

Niektóre społeczności w rejonie Halifax wciąż dochodzą do siebie Duża przyroda Zaczęło się pod koniec maja, co doprowadziło do nakazu ewakuacji około 16 400 mieszkańców i zniszczenia 151 domów, według kanadyjskiego partnera CNN. CBC zgłoszone.

Premier Justin Trudeau zaoferował wsparcie mieszkańcom Nowej Szkocji Post na Twitterze „Zapewniamy zasoby, aby pomóc w ewakuacji – i jesteśmy gotowi zapewnić dodatkowe środki federalne w razie potrzeby. Proszę, wszyscy bądźcie bezpieczni” – powiedział w sobotę po południu.

Trudeau rozmawiał w sobotę z Houston i podkreślił współpracę federalną i lokalną w działaniach poszukiwawczych i ratunkowych, podało biuro Trudeau w komunikacie prasowym.

„Premier powtórzył zaangażowanie rządu Kanady we wspieranie mieszkańców Nowej Szkocji w nadchodzących dniach i tygodniach, gdy będą reagować na powódź” – czytamy w oświadczeniu. „Docenił także siłę mieszkańców Nowej Szkocji, którzy spotykają się w trudnych czasach i pokazują sobie nawzajem”.