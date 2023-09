Astronauta Chris Hadfield na misji ISRO Sun Aditya-L1

Aditya-L1 zostanie wystrzelona dzisiaj (plik) ze Sriharikota w stanie Andhra Pradesh przez PSLV-C57.

Waszyngton:

Gdy rozpoczyna się odliczanie do Aditya-L1, pierwszej indyjskiej misji słonecznej do Słońca, były dowódca Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Chris Hadfield pochwalił „technologiczną sprawność Indii” i powiedział, że wszyscy na Ziemi „liczą na technologię”.

Wystrzelenie indyjskiej misji Sun Mission zaplanowano na dzisiaj o godzinie 11:50 ze Sriharikota w stanie Andhra Pradesh, po zakończeniu wszystkich prób do startu i testów w pojazdach.

Aditya-L1 to pierwsza indyjska słoneczna sonda kosmiczna, która zostanie wystrzelona przez PSLV-C57. Będzie przenosił siedem różnych ładunków do szczegółowych badań Słońca, z których cztery będą obserwować światło słoneczne, a pozostałe trzy będą mierzyć parametry lokalizacji plazmy i pól magnetycznych.

W ekskluzywnym wywiadzie dla ANI były astronauta Chris Hadfield opowiada o tym, jak odkrycia misji Aditya L-1 wpłyną na załogowe loty kosmiczne.

„Więc umieszczenie między nami a Słońcem czegoś takiego jak Aditya L-1, aby wyczuć te rzeczy, lepiej zrozumieć, jak działa Słońce i zagrożenia dla Ziemi, aby chronić nas jako ludzi, jest dobre dla wszystkich. Ale oczywiście nasze sieć energetyczna, nasza sieć internetowa i tysiące satelitów, na których polegamy. Wszystko znajduje się na orbicie” – powiedział.

Aditya-L1 zostanie umieszczona na orbicie halo wokół Punktu Lagrangianu 1 (lub L1), 1,5 miliona km od Ziemi w kierunku Słońca. Dystans ma zostać pokonany w ciągu czterech miesięcy.

Hadfield wyraził oczekiwania międzynarodowego stowarzyszenia kosmicznego w stosunku do Aditya L-1, mówiąc: „Cóż, wszyscy na Ziemi wierzą w technologię zapewniającą energię elektryczną w swoich domach i firmach… Naprawdę wierzymy. Złożony, wzajemnie połączony globalny system zasilania i danych … To naprawdę przydatne. Informacje nie tylko dla ISRO, oczywiście nie tylko dla indyjskiego programu kosmicznego, ale pogoda kosmiczna jest ważna dla świata.

Główne cele indyjskiej misji słonecznej obejmują fizykę korony słonecznej i jej mechanizmu ogrzewania, przyspieszenie wiatru słonecznego, sprzężenie i dynamikę atmosfery słonecznej, dyfuzję i anizotropię temperatury wiatru słonecznego oraz pochodzenie koronalnych wyrzutów masy (CME ). Spalanie i pogoda kosmiczna w pobliżu Ziemi.

Atmosfera Słońca, korona, jest tym, co widzimy podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Według Indyjskiego Instytutu Astrofizycznego z siedzibą w Bengaluru koronograf taki jak VELC to instrument, który odcina światło z dysku słonecznego, dzięki czemu może przez cały czas rejestrować najsłabszą koronę.

Chris Hadfield powiedział, że udane lądowanie księżycowej sondy ISRO Chandrayaan-3 było „silnym dowodem zwiększonych możliwości indyjskiej technologii”.

„To historyczny moment dla Indii i świata”.

Pochwalił postęp technologiczny Indii, mówiąc: „Ten przykład lądowania na Księżycu i wysłania sondy na Słońce lub przynajmniej obserwacji Słońca i przygotowania indyjskich astronautów do lotu w kosmos jest doskonałym przykładem dla wszystkich. Indie, ale dla wszystkich w okolicy świat, indyjskie możliwości technologiczne są już obecne i mają nadejść”. Daje to również wskazówkę”.

Odnosząc się do budżetu indyjskiej misji księżycowej (Chandrayaan-3), Chris Hadfield, były dowódca Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, powiedział: „Bardzo ważne jest, aby spojrzeć na budżet z odpowiedniej perspektywy… w porównaniu ze wszystkim innym, co robi indyjski rząd. około 100% 1% całkowitego budżetu… w porównaniu do tego, co wydają inne kraje. Zrób coś podobnego, to jedna z największych mocnych stron Indii… to sprawia, że ​​(Indie) są bardzo konkurencyjne… to najtańszy i najskuteczniejszy sposób Indii wylądował na Księżycu. to świadectwo wszystkich indyjskich firm z branży lotniczej. Coś, co można zrobić za znacznie mniej pieniędzy niż reszta świata, to dobry model biznesowy.

W kontekście nacisków na ekonomiczny sposób przekształcenia tej technologii w dochodowy biznes kosmiczny były dowódca Międzynarodowej Stacji Kosmicznej powiedział również: „Indie mają w tym bardzo silną pozycję dźwigni”.

„Myślę, że premier Narendra Modi widział to przez lata. Był bezpośrednio związany z Indyjskim Instytutem Przestrzeni Kosmicznej i Badawczej. Zatem jest to teraz bardzo mądre posunięcie ze strony indyjskich przywódców. Jego rozwój, ale w trakcie prywatyzując go, tak aby na tym skorzystały przedsiębiorstwa i obywatele Indii” – powiedział Hadfield.

Astronauta Chris Hadfield napisał scenariusz „Apollo Murders”, a w październiku ukaże się kontynuacja „The Defector”.

„Moja nowa książka to „The Defector”, która ukaże się 10 października. To thriller, fikcja o historii alternatywnej. Wszystko w tej książce jest prawdą, ale naprawdę fajnie jest wplatać w nią fabułę. Astronauci, piloci testowi i program kosmiczny i program nuklearny” – powiedział.