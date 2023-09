Coco Koff twierdzi, że Justin Bieber zainspirował ją do ponownego zwycięstwa w US Open

CNN

Coco Goff twierdzi, że zainspirował ją Justin Bieber podczas zwycięstwa w trzeciej rundzie US Open w piątek po tym, jak zobaczyła piosenkarza w tłumie na dużym ekranie.

„Na pewno widziałem, kto tam był” – powiedział 19-latek w transmisji ESPN po meczu. „Pomyślałam: «Nie mogę przegrać przed Justinem Bieberem». Odkąd to zobaczyłam, nie przegrałam żadnego meczu.

Po przegraniu pierwszego seta Goff przegrupował się i ostatecznie awansował do czwartej rundy turnieju, pokonując 3–6, 6–3, 6–0 z Belgijką Elise Mertens.

Poznaj Coco Goff, 15-latkę, która wstrząsnęła Wimbledonem

Bieber, który stał na trybunach w czapce w kropki odwróconej do tyłu, grubych różowych okularach przeciwsłonecznych i skórzanej kurtce, był jedną z wielu obecnych gwiazd, wraz ze swoją żoną Hailey i gwiazdą NBA Jimmym Butlerem.

„Kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem, trochę się zestresowałem, a potem przypomniałem sobie, że prezydent (Barack) Obama i Michelle Obama walczyli w mojej pierwszej rundzie” – poinformował Reuters o szóstym rozstawieniu.

„Bez wątpienia byłem oczarowany Justinem. „Never Say Never”… była jedną z moich ulubionych piosenek, kiedy byłem dzieckiem. Potem „Baby, Oh, Baby”. Udało mi się zaśpiewać wszystkie jego piosenki, a potem weszła Hayley. Myślę, że to była dla nich mała randka i było naprawdę fajnie.

Goff grała już przed wieloma gwiazdami turnieju US Open, gdzie wystąpi w pierwszej rundzie turnieju, dołączając do takich gwiazd jak wielka tenisistka Billie Jean King, projektantka mody Anna Wintour i ikona amerykańskiej narciarstwa Lindsey Vonn. Pierwsza kolekcja.

Ale jest jeden celebryta, który nigdy nie widział grającego Goffa i twierdzi, że całkowicie go zszokuje.

„Jeśli (Beyoncé) kiedykolwiek przyjdzie, o mój Boże, mam nadzieję, że nie wyślą jej na ekran. Może w końcu” – powiedziała według WTA.

Podczas swojego zwycięstwa w trzeciej rundzie Goff powiedziała, że ​​myśli o trasie koncertowej Beyoncé w ramach odrodzenia oraz o tym, jak Marvel i Biebers zapewnią jej „spokój”.

Następnie zmierzy się z byłą numerem 1 świata Caroline Wozniacki, która bierze udział w swoim pierwszym turnieju Wielkiego Szlema od czasu przejścia na emeryturę i posiadania dwójki dzieci.