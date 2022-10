Astros ponownie ucisza nietoperze Yankees, ALCS wygrywa mecz 3, aby wygrać 1 World Series

Nowa gra, ta sama historia: The Houston Astros wziął grę 3 ALCS z Jankesi z nowego yorku Silny kij do rzucania powinien całkowicie przekreślić wszelkie nadzieje na przewinienie. Tym razem pozwolili tylko na trzy trafienia w zwycięstwie 5:0, dusząc tłumy na stadionie Yankee i prowadząc serię 3:0. Astros, w szóstym z rzędu ALCS, dzieli jedno zwycięstwo od czwartego World Series w ciągu sześciu lat — i trzeciego zwycięstwa w Nowym Jorku po sezonie.

Astros są teraz niepokonani po sezonie 6-0.

Christian Ksawery, przełamujący się w 2022 roku, po raz pierwszy rozpoczął sezon w sobotę wieczorem po 12 wycieczkach z pomocą w październiku. Uderzył pięciu Yankees, przeszedł trzy i pozwolił tylko na jedno trafienie. Houston nie trafiła dobrze Gerrit Cole, ale wywierali wystarczającą presję, aby zdobyć pięć rund. Pierwszy, Chas McCormick Następnie wykręcił dwubiegowego homera Harrison Bader I Aaron sędzia Niewłaściwy kontakt w polu przedłużył rundę.

Następnie Cole szedł z podstawami załadowanymi w szóstym, tylko po to, by zobaczyć odciążenie Lou Trevino Pozwól wszystkim trzem biegaczom zdobyć punkty. W sumie as Yankees pozwolił na pięć przejazdów, tylko trzy zarobione.

Zastała obraza Yankees Uderzył w najniższy punkt w swojej najgorszej passie. Giancarlo StantonPodwójny w czwartym inningu był ich jedynym trafieniem w dziewiątym inningu, kiedy Yankees podjęli krótkie, ale bezowocne wyzwanie. Przetasowanie drugiego składu menedżera Aarona Boone’a — przeprowadzka Anthony Rizzo Do miejsca startowego – wciąż niezadowolony.

Przejęcie Houston Trade Deadline Trey Mancini A Christian Vasquez wymyślił kluczowe RBI w szóstej rundzie, aby zamknąć Yankee Stadium. Zwykle spychany na ławkę, ta para się pojawiła Właściciel Astros, Jim Crane, może nie zatrzymać GM Jamesa Klicka, sugerują raporty – Został zatrudniony po skandalu z kradzieżą tożsamości.

Ale bez względu na to, jaka jest długoterminowa przyszłość Astros, najbliższa przyszłość zawiera szansę zmieść Yankees i udać się na World Series. Lance McCullers Jr. spróbuje to zrobić w niedzielę o 19:07 ET. Zmierzy się z Nestorem Cortezem Jr., bohaterem ALDS Game 5 przeciwko Cleveland.

Historia toczy się dalej

