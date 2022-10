Trump został wezwany do złożenia zeznań przed panelem o zamieszkach w Kapitolu w USA 6 stycznia

WASZYNGTON, 21 października (Reuters) – Były prezydent Donald Trump otrzymał w piątek rozkaz złożenia zeznań pod przysięgą i dostarczenia dokumentów komisji Izby Reprezentantów badającej atak z 6 stycznia 2021 r. na stolicę USA przez jego zwolenników.

Komisja poinformowała, że ​​wezwała Trumpa do przedłożenia dokumentów komisji do 4 listopada i stawienia się w celu złożenia zeznań 14 listopada lub później.

Zeznanie zeznania często wiąże się z przesłuchaniem świadka nagranego przed kamerą. Takie zeznania mogą zostać upublicznione i stać się częścią końcowego raportu Komisji Specjalnej.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

„Jak pokazały nasze śledztwa, zebraliśmy przytłaczające dowody na to, że osobiście zaplanowałeś i nadzorowałeś wysiłki mające na celu obalenie wyborów prezydenckich w 2020 roku i zapobieżenie pokojowemu przejściu władzy” – napisała grupa w liście do Trumpa w piątek.

Grupa poszukuje szerokiej gamy dokumentów od Trumpa opisujących jego kontakty z prawodawcami, przysięgłymi i członkami Proud Boys, a także sojusznikami i partnerami w ciągu miesięcy poprzedzających zamieszki 6 stycznia i nie tylko. Byli doradcy to Roger Stone, Steve Bannon, Michael Flynn i Rudy Giuliani.

Dodatkowe dokumenty, wiadomości tekstowe i inne komunikaty związane z informacjami opisującymi potencjalną wizytę w stolicy w dniu 6 stycznia 2021 r., komunikaty dotyczące wysiłków mających na celu zachęcenie ustawodawców stanowych lub prawodawców do podjęcia kroków w celu opóźnienia certyfikacji Kongresu w stanach, które otrzymały alternatywę poświadczenie „elektorów” na rzecz ogłoszenia Trumpa zwycięzcą wyborów prezydenckich lub wyborów w 2020 r. zmian.

Trump, który rutynowo nazywa grupę „komitetem niewybieralnym”, oskarżył ją o nieuczciwe ataki polityczne na niego, jednocześnie odmawiając zbadania powszechnych zarzutów o oszustwa wyborcze.

Jest mało prawdopodobne, aby współpracował z wezwaniem do sądu i mógłby próbować działać w komisji, która kończy się na początku przyszłego roku, jeśli Republikanie zdobędą większość w Izbie w wyborach śródokresowych w listopadzie.

Po tym, jak Trump wygłosił gniewne przemówienie na wiecu w pobliżu Białego Domu, który fałszywie twierdził, że przegrana w wyborach prezydenckich w 2020 roku przez demokratę Joe Bidena była wynikiem oszustwa, Jan. 6, 2021 Tysiące zwolenników Trumpa szturmowało Kapitol.

Policja oczyszcza budynek Kapitolu za pomocą gazu łzawiącego, gdy zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa zbierają się w Waszyngtonie 6 stycznia 2021 r. REUTERS / Stephanie Keith / Zdjęcie pliku Czytaj więcej

Podczas ataku uczestnicy zamieszek rozbijali szkło i walczyli z policją. Pięć osób, w tym policjant, zginęło podczas lub wkrótce po zamieszkach, ponad 140 policjantów zostało rannych, miliony dolarów zniszczyły Kapitol i Pence, członkowie Kongresu i personel uciekli, by ratować życie.

Ogłoszenie panelu pojawiło się kilka godzin po tym, jak były doradca Trumpa Steve Bannon został skazany na cztery miesiące więzienia za odmowę współpracy w dochodzeniu panelu. Pozostaje jednak wolny w oczekiwaniu na apelację. Czytaj więcej

Świadectwo przedprezydenckie

Komisja wyjaśniła, że ​​zeznania w Kongresie złożone przez byłego lub siedzącego prezydenta nie są bezprecedensowe. List przedstawia siedmiu byłych prezydentów – ostatnio Geralda Forda – zeznających po opuszczeniu urzędu. „Nawet obecni prezydenci, w tym Abraham Lincoln i Gerald Ford” pojawili się w Białym Domu.

„Krótko mówiąc, byłeś w centrum pierwszej i jedynej próby jakiegokolwiek amerykańskiego prezydenta, aby sfałszować wybory i zapobiec pokojowemu przejściu władzy, ostatecznie zakończonej krwawym atakiem na naszą własną stolicę i Kongres” Penny Thompson i wiceprezydent Liz Cheney napisała Trumpa.

Członkowie komitetu nie powiedzieli, jak postąpiliby, gdyby Trump zignorował jego wezwanie do sądu.

Prawo federalne mówi, że niezastosowanie się do wezwania Kongresu jest wykroczeniem, zagrożonym karą od jednego do 12 miesięcy więzienia. Jeśli wezwanie komisji specjalnej zostanie zignorowane, komisja zagłosuje za skierowaniem sprawy do pełnej Izby. Następnie rada będzie głosować, czy skierować sprawę do wymiaru sprawiedliwości, który ma prawo decydować o wniesieniu zarzutów.

Uczestnicy zamieszek starali się zablokować formalne poświadczenie Kongresu o zwycięstwie Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

6 stycznia komisja wyborcza Izby Reprezentantów przeprowadziła serię przesłuchań w jego sprawie – za pośrednictwem dokumentów, żywych świadków i nagranych zeznań z przesłuchań za zamkniętymi drzwiami – że Trump był w dużej mierze odpowiedzialny za śmiertelny atak na Kapitol.

Argumentowali, że Partia Republikańska planowała z wyprzedzeniem zaprzeczyć jego przegranym wyborom, nie zdołała wezwać tysięcy zwolenników, którzy godzinami szturmowali Kapitol, i kontynuowała swoje fałszywe twierdzenia, że ​​wybory zostały skradzione, nawet gdy bliscy doradcy powiedzieli mu, że przegrał. .

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

Sprawozdania Patricii Zengerle i Doiny Chiacu; Dodatkowe raporty Richarda Cowana; Montaż przez Alistaira Bella i Daniela Wallisa

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.