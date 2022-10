Huragan Roslyn wzmacnia się do kategorii 4, gdy zmierza w kierunku Meksyku przed wylądowaniem jeszcze w tym tygodniu

CNN

Oczekuje się, że huragan Roslyn nasili się do sztormu kategorii 4 na zachodnim wybrzeżu Meksyku i wyląduje jeszcze w tym tygodniu.

Roslyn miał podmuchy wiatru 130 mil na godzinę w sobotę rano. Narodowe Centrum Huragan.

„Dzisiaj przewiduje się dodatkowe wzmocnienie” – dodało centrum huraganów. „Chociaż pewne osłabienie jest możliwe od dzisiejszego wieczoru, oczekuje się, że Rosslyn nadal będzie blisko lub przy dużej sile huraganu, gdy wyląduje w niedzielę”.

Utrzymujące się wiatry Roslyn wzrosły do ​​60 mil na godzinę w ciągu 24 godzin od piątku do soboty rano, wskazując na gwałtowne nasilenie. Nadciąga burza Szybka intensywność Kiedy maksymalne stałe wiatry wzrosną do 35 mil na godzinę w ciągu 24 godzin lub mniej.

Główny huragan znajduje się około 150 mil na zachód-południowy zachód od Manzanillo w Meksyku. Rosslyn biegnie na północny zachód około 8 mil na godzinę równolegle do południowo-zachodniego wybrzeża Meksyku. „Osunięcia ziemi są możliwe wzdłuż meksykańskiego stanu Nayarit w niedzielny poranek” – podało centrum huraganów.

Oczekuje się, że po południu wiatry o sile tropikalnej sztormu dotrą do wybrzeża, a do dzisiejszej nocy spodziewane są warunki huraganu.

Las Islas Marías – archipelag około 60 mil od lądu – pozostaje pod ostrzeżeniem przed huraganem od sobotniego poranka, wraz z częściami zachodnio-środkowego wybrzeża kontynentu od Playa Perula do El Rablito.

Ostrzeżenia o huraganie są często wydawane 36 godzin przed tropikalnym wiatrem sztormowym, a wszelkie przygotowania przed nadejściem burzy powinny zostać zakończone szybko.

Roslyn przyniesie niebezpieczne fale sztormowe i deszcze powodziowe na obszary przybrzeżne południowo-zachodniego i zachodnio-środkowego Meksyku w ciągu najbliższych 48 godzin.

Oto najnowsze prognozy opadów deszczu według Hurricane Center:

Michoacán i dolne wybrzeże Colimy: od 1 do 3 cali

Jalisco: 4 do 8 cali, maksymalnie 10 cali na północnym wybrzeżu

Górne wybrzeże Colima, Islas Marias i zachodnie Nayarit, w tym południowo-wschodni Sinaloa: od 4 do 6 cali, maksymalnie 8 cali

South Durango West Zacatecas: od 1 do 3 cali, maksymalnie 5 cali

„Te deszcze doprowadzą do powodzi i osunięć ziemi na obszarach o nierównym terenie”, powiedział centrum huraganów.

Centrum huraganów dodało, że niebezpieczna fala sztormowa spowoduje znaczne powodzie na wybrzeżu w pobliżu i na wschód od miejsca, w którym centrum Roslyn wyląduje w niedzielę.

„Oczekuje się szybkiego osłabienia po wyjściu na ląd, gdy Roslyn przechodzi przez góry Sierra Madre Occidentals” – podało centrum huraganów. Oficjalna ścieżka prognoz pokazuje, że system pozostaje niski do poniedziałku.

Storm Arlene śledzi jak huragan spowodowało osunięcie się ziemi Rozproszyła się dalej w głąb lądu jako sztorm kategorii 1 na północ od granicy Nayarit-Sinaloa 3 października. Arlene wzmocniona w Burza kategorii 4 Na otwartej wodzie poprzedniego dnia.