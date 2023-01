„Avatar: The Way of Water” przekroczył 2 miliardy dolarów w kasie na całym świecie

CNN

Jak to często bywało w całej jego niezrównanej karierze, James cameron W ten weekend ponownie przeszedł do historii kina.

Jego długo oczekiwany film „Avatar: The Way of Water” zarobił na całym świecie 2 miliardy dolarów Termin ostateczny.

Po zbiórce kasowej filmu w ten weekend, film zajmuje pierwsze miejsce już szósty weekend z rzędu od grudniowej premiery.

CNN skontaktowało się z Disney Studios, które produkuje „Avatar: The Way of Water”, aby skomentować ostatnie osiągnięcia finansowe filmu.

„Avatar: The Way of Water” to kontynuacja epickiego filmu Camerona „Avatar” z 2009 roku, który znalazł się na szczycie listy najlepiej sprzedających się filmów wszechczasów. Box Office Mojo.

Drugi film Camerona również znalazł się w klubie wartym 2 miliardy dolarów – „Titanic” z 1997 roku. Tylko trzy filmy należą do tego klubu: „Gwiezdne wojny: część VII – Przebudzenie mocy” z 2015 r., „Avengers: Wojna bez granic” z 2018 r., A rok później „Avengers: Koniec gry”.

Cameron jest zatem jedynym reżyserem, który może pochwalić się, że trzy z jego filmów to jedne z zaledwie sześciu filmów, które zarobiły ponad 2 miliardy dolarów, a także znajdują się w pierwszej szóstce najbardziej dochodowych filmów wszechczasów.

Reżyser planuje zwolnić Co najmniej trzy inne Kontynuacje „Avatara” trwają.