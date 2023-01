Wewnętrzny rdzeń Ziemi spowalnia swój obrót

Nie panikować. Spowolnienie rdzenia nie jest początkiem czasów ostatecznych. Wydaje się, że to samo wydarzyło się pod koniec lat 60. i na początku lat 70., twierdzą autorzy badań z Uniwersytetu Pekińskiego w Chinach. Spowoduje to przyspieszenie i spowolnienie cyklu 70-letniego cyklu centralnego.

„Jest kontrowersyjny, ponieważ nie możemy go znaleźć” – powiedział John Vidal, geofizyk z University of Southern California. „Prawdopodobnie jest łagodny, ale nie chcemy mieć rzeczy głęboko pod ziemią, których nie rozumiemy. „

Nowe badania prowadził geolog Xiaotong Zhang z Uniwersytetu Pekińskiego, którego prace zostały po raz pierwszy zaprezentowane w 1996 roku. Dowód na to, że rdzeń robi swoje. Rdzeń, zakopany pod płaszczem i skorupą, jest zbyt głęboki, aby można go było zobaczyć bezpośrednio, ale naukowcy mogą wykorzystać fale sejsmiczne wywołane trzęsieniami ziemi, aby wywnioskować, co dzieje się we wnętrzu planety. Fale sejsmiczne poruszają się z różnymi prędkościami w zależności od gęstości i temperatury skały, więc działają jak rodzaj promieniowania rentgenowskiego na Ziemię.