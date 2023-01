Wybuch Stefona Diggsa: Bills WR Sean McDermott wybiega z szatni, krzyczy na linii bocznej

Jednak porażki w fazie play-off na koniec sezonu są zawsze miażdżące Rachunki Buffalo Szeroki odbiornik Pro Bowl Stefon Diggs odniósł porażkę u siebie 27-10 z trzecim napastnikiem. Bengale z Cincinnati Szczególnie trudne. Według Atletyczny, zanim część sztabu szkoleniowego Buffalo zdążyła dotrzeć do tunelu prowadzącego do szatni, Diggs szybko opuścił szatnię ze wszystkimi swoimi rzeczami. Weteran drużyny treningowej Bills, Duke Johnson, poprowadził swoich kolegów z drużyny z powrotem do szatni przed opuszczeniem stadionu Highmark w Orchard Park w Nowym Jorku na dobrą niedzielę.

29-latek służył jako kapitan drużyny Philsów przez sezony 2021 i 2022. Wikingowie z Minnesoty W 2020 roku linia boczna została załadowana pod koniec meczu dla rozgrywającego Buffalo, Josha Allena. Diggs złapał cztery podania na 35 jardów na 10 bramek, ale tylko dwa z nich miały miejsce, gdy Bills przegrywali 24-10 w czwartej kwarcie. Po klęsce Allen powiedział, że taśma musi zostać przejrzana, ponieważ „cokolwiek to było, nie mogliśmy tego zdobyć. [Diggs] Dziś wieczorem musimy nauczyć się piłki”.

Diggs bronił swojego zachowania trzema tweetami na Twitterze w poniedziałek wieczorem, wyjaśniając, że nie jest w porządku z porażką i że zadzwoni do Billów, gdy nie spełnią swoich standardów.

Główny trener Sean McDermott dał jasno do zrozumienia, że ​​Diggs był w szatni, kiedy przemawiał do zespołu, co, jak powiedział, było „bardzo ważne”. Odniósł się również do objawienia Diggsa, uzasadniając jego działania:

„Jest konkurentem” – powiedział McDermott NewYorkUpstate.com. „To właśnie sprawia, że ​​jest taki dobry, co widziałeś. Jest tak samo konkurencyjny jak my. Pracujemy tak ciężko, aby być najlepszymi w tych zawodach i to boli. Nie chcę faceta, który tego nie robi. Boli, prawda? Więc kiedy wszystko tam postawiłeś, postawiliśmy wszystko na szali. Założyliśmy to, po prostu nie było wystarczająco dobre dzisiejszego wieczoru. To część, która boli.

Odkąd przybył z Minnesoty, Diggs grał jak najlepszy skrzydłowy w historii zespołu. Remisuje w całej lidze w połowach (338). Najeźdźcy z Las Vegas Davante Adams jest drugi pod względem zdobytych bramek (484), czwarty pod względem zdobytych jardów (4189) i szósty pod względem zdobytych przyłożeń (29), odkąd został Billem w 2020 roku. Każdy z pierwszych trzech sezonów Diggsa w Buffalo był w pierwszej trójce. W historii zespołu na podstawie połowów w ciągu jednego roku. Jego sezon 2020 (1535 jardów odbierających) i sezon 2022 (1429 jardów odbierających) to dwie najwyższe sumy jardów odbierających w jednym sezonie w historii Bills. 11 zdobytych przyłożeń Diggsa w tym sezonie wyrównało rekord zespołu w jednym sezonie z 11 przyłożeniami Billa Brooksa z sezonu 1995.

Diggs podpisał 6 kwietnia przedłużenie kontraktu z zespołem o wartości 96 milionów dolarów, wiążąc go z zachodnim Nowym Jorkiem przez jego 34-letni sezon w 2027 roku. Jego ostatni rok kontraktu to 2023 rok. . Sposób, w jaki Bills zdecydują się poradzić sobie z tym wybuchem, może zmienić całe ich przestępstwo, ponieważ seria tajemniczych tweetów Biggsa uniemożliwiła Wikingom podjęcie decyzji o wymianie go pomimo jego produkcji kilka lat temu.