San Diego Customs poinformowało o wzroście prób przemytu jaj na granicy.

Są wysokie ceny Wzrost prób przyniesienia jaj Według urzędników granicznych z Meksyku do Stanów Zjednoczonych.

Urzędnicy celni i ochrony granic w San Diego odnotowali wzrost liczby prób przeniesienia jaj przez granicę amerykańsko-meksykańską. Jako dyrektor operacji terenowych, Jennifer De La O napisała na Twitterze.

„Biuro terenowe w San Diego zaobserwowało ostatnio wzrost liczby jaj w naszych portach wejściowych” – napisał De La O we wtorkowym tweecie. „Przypominamy, że surowe jajka nie mogą być wwożone do Stanów Zjednoczonych z Meksyku, a niezgłoszenie produktów rolnych grozi grzywną w wysokości do 10 000 USD”.

Przywożenie niegotowanych jaj z Meksyku do USA jest nielegalne z powodu ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu, zakaźnego wirusa, który atakuje ptaki, zgodnie z Customs and Border Protection.

W oświadczeniu przesłanym e-mailem do CNN, Gerraline Alcardo, specjalista ds. publicznych ds. celnych i ochrony granic, przypisała wzrost liczby prób przemytu jaj do USA wyższym cenom jaj w USA. Poważny wybuch śmiertelnej ptasiej grypy wśród amerykańskich stad kurczaków spowodował gwałtowny wzrost cen jaj, o 11,1% od listopada do grudnia i o 59,9% rok do roku. Według Biura Statystyki Pracy.

Często podróżni przywożący jajka zgłaszali je podczas przekraczania granicy. „Kiedy tak się stanie, osoba może porzucić produkt bez żadnych konsekwencji” – powiedział Alcardo. „Specjaliści ds. rolnictwa CBP zbiorą, a następnie zniszczą jaja (i inne produkty żywnościowe / rolne objęte ograniczeniami) zgodnie ze standardową procedurą”.

W kilku przypadkach pasażerowie nie zadeklarowali swoich jaj, a przedmioty zostały znalezione podczas kontroli. W takich przypadkach jaja były konfiskowane, a pasażerowie karani grzywną w wysokości 300 dolarów, wyjaśnił Alcardo.

„Kary mogą być wyższe w przypadku recydywistów lub importu komercyjnego” – powiedział.

Alcardo podkreślił znaczenie deklarowania wszystkich produktów spożywczych i rolnych podczas podróży.

„Chociaż wiele substancji może być dozwolonych, jeśli zostaną uznane za zakazane, najlepiej jest je zadeklarować, aby uniknąć ewentualnych kar i grzywien” – powiedział. „Jeżeli zostaną uznane i uznane za zakazane, mogą zostać zaniechane bez żadnych konsekwencji. W przypadku wykrycia ich niezapowiedzianych iw trakcie kontroli pasażer podlega karze grzywny”.