Runda dywizji play-off NFL, dzień 1: Czego nauczyliśmy się od odrodzenia Eagles do kontuzji Patricka Mahomesa

Następna fala rozgrywek NFL play-off jest już w toku. Runda dywizji rozpoczęła się w sobotę od dwóch rewanżów w sezonie zasadniczym i, rany, mieliśmy dużo do pokonania za tą całą akcją. The Liderzy Wracając do mistrzostw AFC, dziękuję Wygrana 27-20 Na samym początku Jaguary. I to Orły Po raz drugi od pięciu lat będzie gospodarzem mistrzostw NFC po pokonaniu Giants 38-7.

Oto kilka szybkich i dużych ujęć z dnia otwarcia rundy dywizji:

Rany i Orły wracają

Mówimy „znowu”, ponieważ, szczerze mówiąc, czuli się, jakby „pominęli” w ciągu ostatniego miesiąca. Jalen Hurts, niegdyś wirtualny przeciwnik, który w tym roku walczył łeb w łeb z Patrickiem Mahomesem o tytuł MVP, doznał kontuzji barku i jest w drodze do postseason, jeśli Philly się nie cofnie. Ale od szokującego sobotniego zamieszania Minnesoty przeciwko Giants, oni znów są na szczycie. Hurts, pozornie bez ograniczeń, celował wcześnie jako przechodnia, a dokładniej na ziemi. Obrona prowadzona przez Hassana Reddicka przez całą noc powstrzymywała Daniela Jonesa i spółkę, a następnie przekazała Nowy Jork coś, co Brian Dabold nazwał „awaryjnym lądowaniem”. Nadszedł czas, aby Birds ponownie rozważyli prawdziwych pretendentów do tytułu.

Giganci potrzebują więcej pomocy, niż myśleliśmy

Ten rok był jeszcze bardziej udany dla Nowego Jorku. Brian Dabold odziedziczył rozdarty skład, a G-Men nie musieli nawet przechodzić do playoffów. Daniel Jones z pewnością rejestruje się jako inny kandydat niż kilka miesięcy temu. Ale w przeciwieństwie do Jacksonville, które doprowadziło Kansas City do drutu pod okiem trenera pierwszego roku (więcej na ten temat poniżej), Giants nie mają walki ani pilności w Filadelfii. Nie jest to głównie wina Jonesa czy Dabolda, ale raczej składu, który wciąż jest poważnie uszczuplony w miejscach premium. Dyrektor generalny Joe Schoen powinien priorytetowo potraktować ulepszenia linii ofensywnej, między innymi na zewnętrznym skrzydłowym i obrońcy.

Kostka Mahomesa to uzasadnione obawy

Piąty z rzędu występ The Chiefs w tytułowej grze AFC był wielką historią, faktycznym zwycięstwem lub najważniejszymi wydarzeniami, które do niego doprowadziły – otwarte tory Isiaha Pacheco, duże zaangażowanie Kadariusa Toneya, kilka ważnych momentów w linii D. Kiedy gwiazdor rozgrywający Patrick Mahomes opuścił boisko z powodu kontuzji kostki w drugiej kwarcie, jego zdrowie stało się najważniejsze. Kandydat na MVP był w stanie oprzeć się pomocy medycznej i walczył ze znacznym załamaniem, aby wyprzedzić Kansas City i przypieczętować zwycięstwo.

Douga Clawsona z CBS Sports Wskazuje również Mahomes, który jest przyzwyczajony do polegania na swojej mobilności, trafił 41% ligowych przyłożeń spoza kieszeni (15 z 36) w ciągu ostatnich pięciu sezonów.

Z pewnością zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pozostać pod środkiem, poruszając się do przodu, ale to nie znaczy, że jego ruch i/lub gra Andy’ego Reida nie będzie miała żadnego wpływu. Dziękuję dyrektorom…

Nie ma znaczenia, kto jest pod centrum; Niektórzy gracze produkują bardziej konsekwentnie, gdy ma to największe znaczenie. Numer 87 był wszędzie, grając w środku przeciwko Jacksonville po 14 łapach na 98 jardów i dwóch bramkach. Niewiele do powiedzenia poza tym: obecność Kelce’a wystarczy, aby przenieść Casey w górę iw dół pola, z odbiornikiem nr 1 lub bez niego, przyciągając uwagę na zewnątrz. W wieku 33 lat wciąż jest na szczycie swojej gry.

Jaguar tu zostanie

Od jakiegoś czasu było jasne, że Jacksonville podjął właściwą decyzję, zatrudniając byłego trenera Eagles, Douga Pedersona, ale wyniki zespołu po sezonie – druga oferta Jaguars w fazie play-off w ciągu ostatnich 15 lat – uzasadniają nadzieje na budowanie na północnym wschodzie . Floryda wraca ze spadkiem 27, aby zdobyć bramkę ładowarki Trevor Lawrence i spółka Ale Arrowheads prawdopodobnie utrzymywali Chiefs w ryzach, nawet jeśli Mahomes kulał przez cały dzień. Pederson nazwał mecz swoją typową agresją. Lawrence emanował pewnością siebie wyższego szczebla. W końcu posiłki powinny nadejść, gdy Calvin Ridley i inni dołączą do rozgrywających, takich jak Travis Etienne Jr., Christian Kirk i Jamaal Agnew; Obaj ci drudzy w odpowiednim momencie popełnili błędy i mogliby zabłysnąć w drugoplanowych rolach.