Baker Mayfield: W porządku, jeśli chłopaki mnie nie lubią, ale muszę zdobyć ich szacunek

Obrazy Getty

Rozgrywający Baker Mayfield Wiele powiedział podczas swojego długiego występu Podcast YNKŁącznie z tym, co czuł Nie szanowany przez Brownów.

Ale Mayfield przyznał również, że planował zrobić kilka rzeczy inaczej, kiedy przejął stery na swoim następnym przystanku – gdziekolwiek to było.

Pod koniec 90-minutowego wywiadu Mayfield został zapytany, czy był podekscytowany wchodzeniem towarzyszy do nowej szatni. Rozgrywający dał jasno do zrozumienia, że ​​jego proces nie będzie polegał na lubowaniu towarzyszy.

„Nie będę tego zmuszać. będę sobą”, powiedział Mayfield. „Ponieważ, podobnie jak w ciągu ostatnich dwóch lat, czuję, że próbowałem to wymusić, gdy na boisku coś nie idzie dobrze. Czuję, że sam tam będę, ponieważ to działało dla mnie w przeszłości. Zamierzam wejść z tą samą etyką pracy i mentalnością, a jeśli mnie nie polubią, to w porządku. Ale kiedy wyląduję na boisku, grając z pewnością siebie, jak ja, następnym razem mam okazję zrobić to, co chcę. myślę, że będę robił na boisku, dostaję wartość facetów, którzy tego nie zrobili.

„Jeśli martwię się, że mnie lubią, co mam zrobić? Nie obchodzi ich, czy ich lubię. Chcą wygrać swoją kwartę. Próbują zarabiać. Jeśli ich drużyna wygra, dostaną zapłatę Muszę mieć ich szacunek.Sposób, w jaki to robię, bycie sobą, sprawia, że ​​mój tyłek działa, ponieważ jeśli jesteś fałszywy, możesz powąchać w rytm bicia serca, a oni szybko to obwąchują.

Mayfield nie został zapytany o raport Chrisa Mortensena na temat ESPN, którego chciał Browns.DorosłyW rozgrywającym — komentarz właściciela Brownsa Jimmy’ego Haslama Odmówił zrobienia. Ale rozgrywający przyznał, że pracuje nad ulepszeniem wiodącego profesjonalnego zespołu w szatni.

Jak powiedział Mayfield, jednym z najważniejszych zadań rozgrywającego jest skłonienie wszystkich do zapobiegania samozadowoleniu.

„Na przykład, jak najlepiej wykorzystać ludzi, którzy zarabiają pieniądze?” powiedział Mayfield. „Ponieważ zawsze mogłem motywować ludzi, kiedy nie zarabialiśmy pieniędzy. To było łatwe. Mogłem stanąć im w twarz, mogłem zrobić wszystko, ponieważ byliśmy na tym samym boisku.

„Po czterech latach masz emeryturę, dostajesz świadczenia. Jak motywujesz tych, którzy już są w tym momencie? To największa walka, jaką teraz stoję. Potrafię się zmotywować. Wiem, jak to zrobić. Mam nie zawsze robiłem to dobrze, ale jak to zrobić? Jak mogę to uzyskać od wszystkich, ponieważ jest to perspektywa przywództwa, która jest rozgrywającym, a wszyscy wokół mnie powinni być lepsi, niż sądzą, że są.

Mayfield dodał „dużo energii” do swojego przywództwa, ponieważ wiedział, jak jego koledzy z drużyny i ich rodziny są postrzegani i przedstawiani w mediach.

„Kiedy wieczorem wracają do domu, będą rozmawiać o tym, jak działa mój rozgrywający” – powiedział Mayfield. „Dobrze jest być osobą odpowiedzialną, naprawdę zależy mu na nim jako o ludziach – nie tylko o sukcesie. Jak do tego zachęcasz? I to jest duży problem.

W tym momencie nikt nie wie, gdzie będzie następny cel Mayfielda ani kiedy tam dotrze. Ale dla każdego, dla kogo gra, może otrzymać rozgrywającego z odnowionym uznaniem dla przywództwa i tego, jak ważne jest dla zespołu QB1.