Podejrzenia są jeszcze większe w związku ze strzelaniną w metrze na Brooklynie: ogłoszenia na żywo

Frank R., lat 62, jest podejrzany przez policję o strzelanie do samochodu w zatłoczonym metrze we wtorek. Siostra Jamesa powiedziała w środowym wywiadzie, że jej brat „posiadał ją do końca życia”. I że miała z nim niewielki kontakt.

Siostra Catherine James Robinson potwierdziła wiele szczegółów dotyczących swojego brata, który urodził się w 1959 roku na Bronksie, miał 62 lata i często przenosił się z miasta do miasta, nie spędzając nigdzie dużo czasu.

Ale w krótkim wywiadzie telefonicznym powiedział, że tylko od czasu do czasu rozmawiał ze swoim bratem przez telefon i nie wiedział, jak zarabia na życie. Przez długi czas nie widzieli się twarzą w twarz.

Powiedział jednak, że był „zaskoczony”, widząc jego nazwisko jako podejrzanego we wtorkowej strzelaninie.

„Nie sądzę, żeby zrobił coś takiego” – powiedział. „Takie postępowanie nie leży w jego naturze”.

Zapytana, czy jej brat szukał leczenia psychiatrycznego, pani. Robinson powiedział, że nie jest chory psychicznie i uważnie słuchał tego, co miał do powiedzenia. „Wiele się wydarzyło w naszym życiu” – powiedział. W drugiej rozmowie pan Pani Robinson powiedziała, że ​​ich matka zmarła, gdy James miał 5 lat.

Pan. Zauważył, że James pojawił się w podcastach i na YouTube, powołując się na liczne wpisy podejrzanego w mediach społecznościowych.

Powiedział, że ostatnio rozmawiał ze swoim bratem przez telefon po tym, jak ich siostra, Barbara Jean Grey, zmarła na atak serca kilka lat temu.

Za wyjaśnienie wydane przez policję we wtorek w sprawie podejrzanego, p. Powiedział, że James nie pasuje: około 5 stóp i 5 cali i ciężkie koło. Powiedział, że jego brat miał ponad sześć stóp wzrostu, ważył około 300 funtów i miał chore plecy.

Pan. Policji nie udało się znaleźć Jamesa. Ale zostawił wiele dowodów w filmach, które publikował na YouTube i Facebooku.

Na filmach, pośród sekciarstwa między bieżącymi wydarzeniami, pan. James opisał wycieczki przełajowe w tygodniach poprzedzających atak, które zdawały się kończyć w dniu strzelaniny.

W filmie opublikowanym 18 marca pan James Benskey powiedział, że planuje odebrać furgonetkę i opuścić Milwaukee następnego dnia. Dwa dni później, kręcąc wideo z drogi, spakował swoje mieszkanie, opróżnił magazyn i wyjaśnił, że planuje przeprowadzić się do Filadelfii, gdzie planuje się przeprowadzić. Sfilmował się w wynajętej furgonetce i powiedział, że wyjeżdża z Wisconsin, gdzie jest przynajmniej jeden adres.

„Myślę, że w czasie jazdy wracam do strefy zagrożenia, że ​​tak powiem, wyzwala to oczywiście wiele negatywnych myśli, bo cierpię – jest przypadek pourazowy. rzeczy, których doświadczyłem” – powiedział w filmie.

Pochodzi z Fort Wayne w stanie Indiana. Zatrzymał się na noc i powiedział, że do wtorku dotrze do Filadelfii. Powiedział, że następny przystanek będzie w Harrisburgu i mieście poza Pittsburghem w Filadelfii.

Pan. James wspomniał w filmie, że planuje zostać w hotelu przez sześć dni, a następnie przejść na wynajem krótkoterminowy, czyli Airbnb. Rzecznik Airbnb Christopher Naldy, pan Firma zapytała Jamesa i potwierdziła, że ​​„obecnie nie ma kont ani rezerwacji Airbnb powiązanych z dostępnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację”.

Kiedyś w Filadelfii, panie James powiedział, że pojechał do magazynu, aby przechować swoje rzeczy. Następnie krótko zwiedził pokój hotelowy w New Jersey. „Wszystkie moje problemy zaczęły się w śmierdzącym stanie New Jersey” – powiedział.

Według własnej relacji pan. James miał kłopoty mieszkaniowe. W filmie opublikowanym 27 marca powiedział, że grzejnik eksplodował w jego miejscu zamieszkania i musiał przenieść się do innego pokoju.

W filmie powiedział, że planuje wynająć krótkoterminowy wynajem i pozostać tam do 15 kwietnia. Ale trzy dni później, na filmie, zrobił wycieczkę po wynajmie krótkoterminowym, twierdząc, że to zmienił. Planuje zadzwonić do domu 29 marca i przez następne 15 dni. Pan. Chociaż nie jest jasne, czy James odlicza dni do swojej imigracji, minęło 15 dni po strzelaninach z 12 kwietnia i 29 marca.

