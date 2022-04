Powodzie w RPA: powodzie w RPA niszczą drogi i zabijają ponad 300 osób

Rząd regionalny powiedział w tweecie, że tragedia była „jednym z najciemniejszych momentów w historii prowincji KwaZulu-Natal”.

„Ponownie łączymy się z rodzinami, opłakując życie, które straciliśmy w wyniku ulewnych deszczy” – napisał rząd. „Chcielibyśmy pochwalić Komitety Zarządzania Katastrofami za ich niestrudzoną pracę w ewakuacji dotkniętych społeczności”.

ten KwaZulu-Natal został zalany , w tym nadmorskie miasto Durban. Drogi prowadziły do ​​pęknięć i głębokich pęknięć, a duża warstwa kontenerów wpadła do błotnistej wody, jak pokazują zdjęcia agencji prasowej.

Most w pobliżu Durbanu został zmieciony, pozostawiając ludzi po obu stronach.

Od poniedziałku w KwaZulu-Natal pada ulewny deszcz, który rząd prowincji nazwał „jedną z najgorszych burz pogodowych w historii naszego kraju”. Oświadczenie zostało opublikowane na Facebooku

„Ulewne deszcze, które smagały naszą ziemię w ciągu ostatnich kilku dni, spowodowały niewypowiedziane dewastacje i spowodowały ogromne szkody w życiu i infrastrukturze” – napisano.

Rząd prowincji powiedział później, że będzie kontynuował współpracę z rządem krajowym, aby zapewnić pomoc wszystkim poszkodowanym.

Sifo Hlomuka, członek komitetu wykonawczego ds. Osobowości i dziedzictwa spółdzielczego w KwaZulu-Natal, powiedział we wtorek na Twitterze, że zespoły ewakuacyjne pracowały na obszarach, które doświadczyły „osunięć ziemi, powodzi i wyburzeń konstrukcji budynków i dróg”.

„Ulewne deszcze uszkodziły połączenia energetyczne w wielu gminach, a zespoły techniczne pracują 24 godziny na dobę, aby przywrócić energię elektryczną” – dodał Hlomuka.

Burmistrz Mxolisi Kaunda powiedział dziennikarzom, że zalane elektrownie w poważnie dotkniętej chorobą gminie eThekwini są niedostępne, a przyłącza wodne również zostały uszkodzone.

Powiedział, że lokalny rząd zwrócił się do organizacji prywatnych i religijnych o pomoc w nagłych wypadkach i zwrócił się o pomoc do Gwardii Narodowej Republiki Południowej Afryki w celu zapewnienia wsparcia z powietrza.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, po których nastąpiły ulewne deszcze i powodzie w innych częściach RPA, z trzema tropikalnymi cyklonami i dwoma tropikalnymi burzami w ciągu sześciu tygodni od końca stycznia. Zgłoszono 230 zgonów i 1 milion osób zostało dotkniętych.

Naukowcy z projektu Światowej Agencji Meteorologicznej (WWA) – analizując, w jaki sposób kryzys klimatyczny może przyczynić się do poważnego zdarzenia pogodowego – odkryli, że zmiana klimatu uczyniła te zdarzenia jeszcze bardziej możliwymi.

„Po raz kolejny widzimy, jak wpływa to na osoby mniej odpowiedzialne za zmiany klimatu” – powiedział we wtorek Friedrich Otto, członek WWA z Grantham Institute for Climate Change and the Environment w londyńskim Imperial College. Burze w Afryce Południowej.

„Bogate kraje muszą przestrzegać swoich zobowiązań i zwiększyć tak bardzo potrzebne fundusze na adaptację, a także zapewnić rekompensatę za straty i szkody ofiarom ekstremalnych wydarzeń spowodowanych zmianami klimatu” – dodał.

Oczekuje się, że na listopadowej konferencji COP27 w Sharm el-Sheikh w Egipcie będzie to kluczowy punkt w kolejnych międzynarodowych rozmowach klimatycznych.

Około 200 lat temu naukowcy ostrzegali, że przed uprzemysłowieniem świat powinien spróbować podnieść globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej globalnego ocieplenia, aby zapobiec niektórym nieodwracalnym skutkom zmian klimatycznych. Ziemia jest już o 1,2 stopnia cieplejsza.