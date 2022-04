7 najbardziej niezawodnych transakcji NFL Draft-Day 2022 | Raport trybuna

7 z 7

John Minzillo / Associated Press

Podobnie jak mieszkańcy stadionu Medlife, New York Giants mają od 2 do 10 wyborów w pierwszej rundzie.

Jak niedawno omówiliśmy, jest to Optymalna sytuacja Dla G-Men z piątym i siódmym wyborem. Sokoły (ósmy) lub Seahawks (dziewiąty) muszą przeskoczyć Pantery (szósty) do QB. Inna grupa widzi miejsce przed Atlantą lub Seattle. To tylko dwie z wielu scen Commercial Down.

Ale Giganci mają dodatkowe miejsce w trzeciej i piątej rundzie. Jako zespół NFC średniego szczebla zbliżają się do 2022 r. Z potencjałem, aby nadać priorytet przyszłej elastyczności.

Dzięki dodatkowemu kapitałowi Giganci mogą handlować w dowolnej z trzech otwierających rund i nadal mają w tym roku cenne wybory I Zwiększ ich dostępność w kwietniu przyszłego roku.

Poza tym, jeśli Daniel Jones nie zrobi poważnych postępów w 2022 r., Giganci i tak mogą potrzebować amunicji do 2023 r.