Elon Musk oferuje możliwość zakupu Twittera

Twitter ma siedzibę w San Francisco. dług… Laura Morton dla The New York Times

Zarząd Twittera rozważa środek obronny zwany trucizną pigułką, który poważnie ograniczy możliwości firmy zajmującej się mediami społecznościowymi Elon Musk, powiedziały dwie osoby zaznajomione z sytuacją.

Zarząd spotka się w czwartek, aby omówić sprawę. Oferta Muska kupna firmyWedług jednego, nie jest upoważniony do wypowiadania się publicznie. Pan. Dyrektorzy zastanawiają się, czy toksyczna pigułka – formalnie nazywana Programem Własności Partnera – będzie kontrolować zdolność partnera takiego jak Musk do kupowania ważnych udziałów na otwartym rynku i zmuszać firmę. W sprzedaży.

Ochrona przed trującymi pigułkami jest powszechną taktyką stosowaną przez firmy, które chcą zapobiegać niepożądanym ofertom przejęć. Pozwala przede wszystkim na zapełnienie rynku nowymi akcjami lub zakup istniejących akcji z dyskontem wobec dotychczasowych akcjonariuszy innych niż potencjalny nabywca. To rozrzedza akcje licytatora i kupuje je po wyższej cenie.

Dziennik Wall Street Wcześniej zgłoszony Ten Twitter waży truciznę.

Zespół pana Twittera. Jeśli Musk odrzuci ofertę, może zaoferować swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom, a nie grupie, w ramach tzw. wezwania. Inni partnerzy Twittera to Mr. Gdyby Muskin przyjął ofertę, byłaby teraz warta 54,20 dolarów za akcję, mogliby sprzedać swoje udziały bezpośrednio milionerowi i pozwolić mu przejąć kontrolę nad firmą.

W poście na Twitterze w czwartek, panie Musk powiedział: „Całkowicie niepewne jest niepoddanie tej okazji pod głosowanie akcjonariuszy”. To oni są właścicielami firmy, a nie zarządu”.

Ale w czwartek inwestorzy Twittera poinformowali pana Bardzo martwili się wysiłkiem Muska. Jak to sfinansuje?. Akcje spółek generalnie rosną, podczas gdy pojawiają się spekulacje o przejęciach, podczas gdy Twitter spadł w czwartek o prawie 2 procent.

Książę Al Waleed bin Talal z Arabii Saudyjskiej określił się jako jeden z największych i najdłużej działających partnerów Twittera. Powiedział, że Twitter powinien odrzucić Muska, ponieważ nie jest wystarczająco wysoki, aby odzwierciedlić ofertę.Wartość wewnętrznaFirmy.

Inni główni udziałowcy Twittera to Vanguard Group, największy udziałowiec firmy, posiadający 10,3 procent udziałów, według FactSet; Morgan Stanley Investment Management, z 8% udziałów; Oraz BlackRock Fund Advisors z 4,6 procentami udziałów. Zarządzanie inwestycjami Vanguard i Morgan Stanley. Odmówili komentarza na temat próby Muska. BlackRock nie odpowiedział od razu na prośby o komentarz.

Pan. Musk odmówił miejsca na forum Twittera W weekend dyrektorzy, którzy go niedawno powitali, powiedzieli, że nie ma zaufania do kierownictwa firmy.

W skład grupy wchodzą osoby z Twittera, w tym Jack Dorsey, współzałożyciel i dyrektor generalny Barack Agarwal oraz niezależni dyrektorzy.

Brett Taylor, co-CEO Salesforce, firmy zajmującej się technologiami biznesowymi, jest przewodniczącym grupy. Pan. Pan Musk w środę wieczorem. Wysłał wiadomość tekstową do Taylora, informując go o zamiarze zakupu Twittera, zgodnie z wnioskiem regulatora. „Po kilkudniowym namyśle, postanowiłem przejąć firmę i wziąć ją do siebie” – powiedział. Piżmo napisał.

Salesforce chciał kupić Twittera w 2016 roku, ale umowa nigdy nie doszła do skutku. Na Twitterze jest od 2016 roku. Taylor dołączył do Salesforce rok po przejęciu własnej firmy Quip.

Kolejnym kluczowym graczem w grupie jest Ekon Durban, współprezes prywatnej firmy inwestycyjnej Silver Lake. Pan. Durban dołączył do zespołu Twittera w 2020 roku w ramach umowy firmowej Inny aktywista zaatakował inwestora Kto chciał wstrząsnąć zarządem Twittera.

W tym czasie firma Silver Lake zainwestowała w Twittera i pomogła usprawnić zarządzanie nim, panie. Dorsey zapobiegł natychmiastowej eksmisji. Ponieważ Silver Lake pomogło Twitterowi wyjść z trudnej sytuacji w przeszłości, Mr. Durban podwoił swoją firmę, panie. Możesz stanąć przed pytaniem, czy może pomóc w zapobieganiu piżmowi.

Pan. Decyzja może mieć również wpływ na Dorseya. On jest panem Był zaprzyjaźniony z Muskiem iw towarzystwie pana. Musk początkowo świętował swoją inwestycję i decyzję o dołączeniu do grupy. Ale pan Dorsey często dostarczał swojemu zespołowi kluczowe decyzje, opierając się na ich wiedzy. I Pan. Dorsey również opuści zespół Twittera W przyszłym miesiącu może dać sobie kolejny powód do rezygnacji.

Jego współpracownikami w grupie byli pan. Agarwal, który został mianowany jego następcą pod koniec ubiegłego roku i jest publicznym udziałowcem firmy venture capital Inovia Capital oraz byłym dyrektorem finansowym Google Patricka Pichette.

Pan. Agarwala i pana Dorsey był ściśle zaangażowany w wizję dalszego rozpowszechniania technologii Twittera oraz w dyskusje na temat długoterminowego planu pana Twittera. Jako bliski powiernik Dorseya, Mr. Pan. Pan do Picheta. Może być też doświadczenie w negocjacjach z Muskiem – był w Google w 2013 roku. Pomyślałem kupić Teslę.

Mike Isaac Raport wniesiony.