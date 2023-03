Bank Doliny Krzemowej: Pieniądze w sejfie bankowym, mówi rząd USA

Po serii upadków banków, które wzbudziły obawy co do stabilności finansowej, amerykańscy urzędnicy podjęli pilne kroki w celu usprawnienia systemu bankowego.

Powiedział, że osoby i handlowcy, którzy zdeponowali pieniądze w SVB, będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich swoich pieniędzy od poniedziałku.

SVB – która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek firmom technologicznym – została zamknięta przez organy regulacyjne, które przejęły jej aktywa w piątek. Była to największa porażka amerykańskiego banku od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

„System bankowy w USA pozostaje solidny, a reformy wprowadzone po kryzysie finansowym zapewniają lepszą ochronę sektora bankowego” – czytamy we wspólnym oświadczeniu urzędników.

Środki te mają również zastosowanie do Signature Bank of New York, uważanego za najbardziej wrażliwą instytucję po SVB, który w niedzielę znalazł się pod kontrolą organów regulacyjnych.