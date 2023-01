Bed Bath & Beyond przygotowuje się do ogłoszenia upadłości w ciągu kilku tygodni – źródła

5 stycznia (Reuters) – Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.O) Przygotowuje się do ubiegania się o ochronę przed upadłością w nadchodzących tygodniach w związku ze słabą sprzedażą i niemożnością konkurowania z głównymi sprzedawcami internetowymi i dużymi sklepami.

Amerykański sprzedawca artykułów gospodarstwa domowego rozważa uniknięcie spłaty długu już 1 lutego, jak podało źródło, co jest powszechnym posunięciem firm na krawędzi bankructwa, aby oszczędzać gotówkę.

Akcje detalisty, zabójcy kategorii produktów takich jak małe AGD i pościel, spadły w czwartek o 30% do poziomu 1,69 USD po tym, jak firma poinformowała, że ​​odnotuje znaczną stratę w trzecim kwartale i pojawiły się poważne wątpliwości co do jej potencjału. Kontynuuj jako troskę.

Firma poinformowała, że ​​rozważa kilka możliwości rozwiązania problemu spadającej sprzedaży, w tym ogłoszenie upadłości. Detalista powiedział, że nie podjął ostatecznej decyzji, który kurs wybrać.

Bed Bath & Beyond nie skomentowało żadnych wniosków o upadłość poza czwartkowym ogłoszeniem.

Firma płaci odsetki od obligacji o wartości 1,5 miliarda dolarów wyemitowanych na dzień 1 lutego, zgodnie z dokumentami dotyczącymi obligacji. Firma rozważa unikanie płatności w celu zaoszczędzenia pieniędzy, co uruchomiłoby 30-dniowy okres karencji przed oficjalnym niewypłacalnością firmy, powiedzieli ludzie.

Detaliści w trudnej sytuacji szukają ochrony przed bankructwem po okresie świątecznym, aby skorzystać z buforu gotówkowego zapewnionego przez ostatnią sprzedaż. Jeśli firma szuka ochrony przed upadłością, może szukać finansowania od obecnych wierzycieli, aby przejść restrukturyzację sądową, powiedziała jedna z osób.

Po realizacji strategii skoncentrowanej na produktach własnych marek, fortuna detalisty gwałtownie spadła. Kierownictwo zmieniło swój kurs, aby przyciągnąć klientów uznanych marek krajowych.

Ale w czwartek pojawiły się oznaki, że ta strategia również nie zadziałała, po tym jak sprzedaż spadła o 33% w kwartale zakończonym 26 listopada, spodziewając się straty w wysokości 385,5 miliona dolarów z powodu mniejszego ruchu klientów i niższych wolumenów. Dostępność zapasów między innymi.

Spółka ma opublikować pełne wyniki za trzeci kwartał we wtorek.

„Plan naprawczy wprowadzony w zeszłym roku nie działa. … Mówiąc wprost, biznes zmierza w złym kierunku w tak szybkim tempie, że najbardziej prawdopodobnym celem jest bankructwo” – powiedział Neil Sanders, analityk Global Data.

Bed Bath & Beyond zwerbował AlixPartners LLP, alternatywną firmę konsultingową, aby doradziła w sprawie możliwości rozwiązania swoich problemów finansowych, powiedziały osoby zaznajomione z tą sprawą.

Oprócz AlixPartners, kancelarii doradzają prawnicy ds. restrukturyzacji z Kirkland & Ellis LLP oraz bankierzy inwestycyjni z Lazard Ltd. (LAZ.N)Jedna z osób powiedziała.

AlixPartners i Lazard odmówili komentarza. Kirkland nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz. W oświadczeniu dla agencji Reuters pod koniec czwartku, Bed Bath & Beyond powiedział, że „współpracuje z doradcami strategicznymi w celu oceny wszystkich możliwości odzyskania udziału w rynku i poprawy przepływów pieniężnych”, ale nie może dalej komentować konkretnych relacji.

Firma stała się memem w zeszłym roku, kiedy jej akcje wzrosły o ponad 400%. Zapalony inwestor Ryan Cohen, prezes GameStop Corp (GME.N)Objął udziały w Bed Bath & Beyond, które później sprzedał, powodując spadek akcji.

Firma Bed Bath & Beyond odnotowała przepływy pieniężne w wysokości 850 mln USD w poprzedniej jesiennej aktualizacji finansowej, ale spaliła się ona do 325 mln USD w drugim kwartale.

Firma poprosiła posiadaczy obligacji o wymianę ich akcji na nowy dług, dając jej więcej miejsca na odwrócenie swojej działalności, ale anulowała transakcję w czwartek po tym, jak nie otrzymała dużego zainteresowania inwestorów, zgodnie z dokumentem złożonym w U.S. Stocks and Exchange. pośrednictwo.

Firma Bed Bath & Beyond rozważała wcześniej sprzedaż swoich cennych sklepów BuyBuy Baby, które sprzedają produkty dla niemowląt i małych dzieci, ale wstrzymała się z nadzieją, że później uzyska wyższą cenę, podał Reuters.

buybuy Baby to „klejnot w koronie” firmy, który wzbudzi większe zainteresowanie kupujących, jeśli firma macierzysta zdecyduje się go sprzedać w ramach działań restrukturyzacyjnych, powiedział starszy analityk ds. badań DA Davidson, Michael Baker. Wycena biznesu.

Wartość sieci pomogła detaliście zabezpieczyć 375 milionów dolarów długu w zeszłym roku, maksymalną kwotę, jaką może pożyczyć.

Reportaż Aishwaryi Venugopala z Bangalore i Siddhartha Kavela z Nowego Jorku; Montaż autorstwa Shaunaka Dasgupty, Subranshu Sahu, Marka Portera i Anny Driver

