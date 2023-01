Aktualizacja Tamar Hamlin: Rodney Thomas II z Colts opisuje wizytę w szpitalu przy jego łóżku jako gracza Billsa w stanie krytycznym

CNN

Tamar Hamlin jako gracz Buffalo Bills jest w stanie krytycznym Po Zawał serca występuje podczas uprawiania sportuHamlin wyzdrowieje, mówi jego przyjaciel z dzieciństwa i inny gracz NFL „nie mam co do tego wątpliwości”.

Bezpieczeństwo Indianapolis Colts Rodney Thomas II udał się prosto do szpitala w Cincinnati, gdzie Hamlin stracił przytomność po upadku na boisku podczas poniedziałkowego meczu z Cincinnati Bengals.

„Wiedziałem, że mnie słyszy” — powiedział Thomas Wednesday, trzymając Hamlina za rękę. „Nieważne, że mnie nie zapyta. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia”.

Para, która stała się bliskimi przyjaciółmi, gdy byli kolegami z drużyny w liceum w Pittsburghu, rozmawiała wcześniej w poniedziałek przed upadkiem Hamlina. „To mnie uspokoiło” — powiedział Thomas o spotkaniu z przyjacielem. „Dzięki temu podróż do domu była o wiele prostsza. Mogę iść do domu i wiedzieć, że będzie hetero. Mam go. Wszyscy go dostaliśmy. Wszyscy są za nim.

Hamlin wykazuje „oznaki poprawy”, podczas gdy jego zespół pozostaje na oddziale intensywnej terapii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Cincinnati. powiedział Środa.

Jego tętno zostało przywrócone na boisku, powiedział Bills powiedział, zanim został zabrany ze stadionu karetką, na oczach zszokowanych i wzruszonych piłkarzy i kibiców. Hamlin jest podłączony do respiratora i został „obrócony na brzuch” w szpitalu, aby złagodzić problemy z płucami, powiedział we wtorek CNN jego wujek Dorian Glenn.

Od czasu hospitalizacji Hamlin otrzymał ogólnokrajowe wsparcie od fanów i graczy z całego świata sportu, w tym ponad 7 milionów dolarów przekazanych na zbiórkę zabawek jego fundacji. GoFundMe Od czwartku rano. Wielu sportowców to numer Hamlina. 3 lub w jego koszulce, podczas gdy drużyny z całej ligi uhonorowały go wiadomościami Jumbotron i pokazami świetlnymi na swoich stadionach.

Mecz Bills-Bengals został przełożony po tym, jak Hamlin upadł, a Bengals prowadzili 7-3. NFL dyskutuje, jak poradzić sobie z nieukończoną grą – która nie będzie kontynuowana w tym tygodniu – ale jeszcze nie ogłosiła strategii.

Według szacunków Nielsena, początkowo uważany za ważny pojedynek w późnym sezonie ze znaczącymi implikacjami w fazie playoff, starcie oglądało średnio 21,1 miliona widzów w ESPN. Po upadku Hamlina oglądalność wzrosła do historycznych 23,9 miliona, co czyni go najczęściej oglądanym programem telewizyjnym „Monday Night Football” w historii ESPN.

Na około sześć minut przed końcem pierwszej kwarty poniedziałkowego meczu Hamlin upadł wkrótce po uderzeniu przez odbierającego Bengals, który minął Hamlina, gdy ten zbliżał się do ataku. Hamlin wstał, wciąż przekręcając słuchawkę na ziemię – ale w ciągu kilku sekund upadł i leżał bez ruchu.

Nadal nie jest jasne, co spowodowało zatrzymanie akcji serca Hamlina, ale dyrektor medyczny NFL, dr Alan Sills, powiedział, że liga zbada, co mogło do tego doprowadzić.

Za każdym razem, gdy gracz zostaje wywieziony z boiska, NFL i jego eksperci medyczni przeprowadzają szczegółową analizę tego, co się stało, wyjaśnił Sills podczas rozmowy telefonicznej z reporterami w środę. Badają również rolę odgrywaną przez sprzęt bezpieczeństwa, powiedział.

W niektórych przypadkach zespół medyczny nie może ustalić, co jest przyczyną problemu, powiedział Sills.

Lekarz przedstawił również teorie, że zatrzymanie akcji serca mogło być spowodowane przez commotiocardis, poważny wstrząs w klatce piersiowej, który zakłóca ładunek elektryczny serca, powodując niebezpieczne migotanie.

„Musisz zadać odpowiedni rodzaj ciosu we właściwe miejsce w klatce piersiowej z odpowiednią siłą we właściwym czasie w tym cyklu serca. Aby tak się stało, wiele rzeczy musi się ułożyć” – powiedział, podkreślając, że chociaż jest to możliwe, śledczy rozważą wszystkie opcje.

Sills przypisał „transformacyjną reakcję” personelu medycznego, kiedy Hamlin upadł, „60-minutowemu spotkaniu” między zespołami medycznymi a przedstawicielami NFL przed każdym meczem. Podczas spotkania zespoły identyfikują lokalizację sprzętu medycznego i pobliskie ośrodki medyczne oraz ustalają hierarchię dowodzenia na wypadek sytuacji awaryjnej, w tym zatrzymania krążenia.

Upadek Hamlina to ostatnia z serii niedawnych tragedii, które dotknęły społeczność Buffalo i jej ukochaną drużynę piłkarską. Masowe strzelaniny na tle rasistowskim i A Historyczna zamieć Zostawił to Zginęło co najmniej 41 osób w hrabstwie Erie w stanie Nowy Jork.

Wysoki urzędnik w organizacji Bills powiedział Coy Wire z CNN, że zalali się łzami i szlochali po wtorkowych całodniowych spotkaniach.

Źródło podało, że seria ciężkich ciosów dla Buffalo nawarstwiła się emocjonalnie w firmie, a zespół starał się pozostać silny dla miasta, źródło powiedziało Wire.

Źródło wskazało, że występ hokejowego napastnika Buffalo Sabres Tage’a Thompsona we wtorkowy wieczór był „blaskiem nadziei” w czasie, gdy zespół potrzebował inspiracji.

Numer koszulki Hamlina, 3, był powtarzającym się motywem podczas meczu 3 stycznia. Trzy gole Thompsona w dogrywce dały Sabres zwycięstwo. To był trzeci hat-trick Thompsona w sezonie, a jego trzeci gol padł przypadkiem w trzeciej minucie dogrywki.

Sabres nosili także przed meczem koszulki „Love for 3” na cześć Hamlina.