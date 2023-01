CES 2023: Ram Electric Pickup dołącza do tłumu w przyszłym roku

DETROIT (AP) — Kiedy futurystycznie wyglądający elektryczny pickup Ram trafi do sprzedaży w przyszłym roku, nie będzie pierwszy w kolejce.

Do tego czasu na sprzedaż trafi co najmniej siedmiu pretendentów do pojazdów elektrycznych, z których wszyscy będą walczyć o udział w ogromnym rynku pełnowymiarowych samochodów ciężarowych, który obejmuje obecnie najlepiej sprzedające się pojazdy napędzane benzyną i olejem napędowym w USA.

Cztery modele — Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Lordstown Motors Endurance i GMC Hummer EV Pickup — są już w drodze. W tym lub przyszłym roku trzy inne — Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV i Cybertruck Tesli — mają zostać wprowadzone na rynek.

Kierownictwo firmy Ram, marki samochodów ciężarowych i użytkowych Stellandis, twierdzi, że mniej zależy im na podążaniu za konkurencją niż na prowadzeniu.

„To dla nas naprawdę zaleta” — powiedział w wywiadzie dyrektor generalny Ram Brand, Mike Cowell Jr. „Ponieważ mamy pełną wiedzę na temat tego, co ogłosili inni faceci”.

W czwartkowe popołudnie kierownictwo firmy zaprezentowało koncepcyjną wersję zasilanej bateryjnie ciężarówki Ram 1500 Revolution na targach gadżetów CES w Las Vegas. Wyglądający na półmetek między kanciastym Cybertruckiem Tesli a zwykłym pickupem na gaz, jest mało prawdopodobne, aby produkcyjna ciężarówka była tak wytrzymała, jak ta pokazana na scenie. Ale Ram EV, mówi Koval, przewyższa konkurencję w obszarach, które klienci cenią najbardziej: ładowność, holowanie, zasięg i technologia.

GM ogłosił, że Silverado EV może przejechać 400 mil (640 kilometrów) na jednym ładowaniu. (Jego konkurenci mają zasięg od 230 do 400 mil, w zależności od rozmiaru baterii). Cowell zapewnia, że ​​produkt Ram „przewyższy wszystko, co ogłosili nasi konkurenci”.

Zauważył, że do przyszłego roku powstanie więcej stacji ładowania i innej infrastruktury, dzięki czemu rynek pojazdów elektrycznych stanie się bardziej atrakcyjny.

Jessica Caldwell, dyrektor zarządzająca ds. analiz w Edmunds.com, mówi, że Ram nie będzie za późno na rynek, ponieważ obecnie sprzedawane ciężarówki elektryczne nie są w stanie w pełni zaspokoić stałego wzrostu popytu konsumentów.

GM twierdzi, że ponad 170 000 osób wpłaciło zwrotną kaucję w wysokości 100 USD na Sierra. W zeszłym roku Ford sprzedał 15 000 ciężarówek Lightning, mimo że pojazdy były dostępne dopiero w maju. Firma zamknęła rezerwacje po otrzymaniu depozytu w wysokości 100 USD od prawie 200 000 potencjalnych nabywców.

W ubiegłym roku Amerykanie kupili ponad 2,1 miliona pełnowymiarowych pickupów, z których większość nadal jest napędzana benzyną. Duże pickupy stanowią ponad 15% całej sprzedaży nowych pojazdów w USA, co jest dużym i lukratywnym rynkiem. Sprzedaż pojazdów elektrycznych szybko rośnie: w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano 807 000 sztuk — wzrost o 65% w porównaniu z 2021 r.

Ceny ciężarówek elektrycznych, które są stosunkowo drogie, będą musiały zbliżyć się do wersji benzynowych, aby przyciągnąć kupujących, powiedział Michael Krebs, analityk zarządzający w Cox Automotive.

Elektryczny pickup Forda miał początkowo wersję zaczynającą się od około 40 000 USD. Ale teraz cena początkowa wynosi mniej niż 56 000 USD, co wynika z popytu i kosztów surowców. To o wiele więcej niż podstawowy F-150 z silnikiem benzynowym, którego cena zaczyna się poniżej 34 000 USD.

Krebs powiedział: „Problem z cenami polega na rosnących kosztach budowy pojazdów elektrycznych. Koszt litu i innych minerałów (baterii) jest wysoki”.

Producenci samochodów twierdzą, że ceny powinny spaść, ponieważ firmy rozkładają koszty na większą liczbę pojazdów, a postępy w chemii akumulatorów zmniejszają rozmiar lub usuwają minerały potrzebne obecnie do magazynowania energii.

Nawet przy „szalonych” kosztach surowców, Cowell mówi, że doskonale zdaje sobie sprawę, że elektryczny Ram powinien spodobać się klientom, którzy chcą podstawowych wersji roboczych oraz droższego luksusu i technologii.

„Postaramy się mieć coś dla każdego, ale mając na uwadze ten ważny punkt cenowy” – powiedział.

Ciężarówka oferuje szybkie ładowanie 350 kW, które może zwiększyć zasięg do 100 mil w około 10 minut, duże wnętrze dostępne przez drzwi w stylu sedana z wielokonstrukcyjnym wnętrzem.

Krebs przyznaje, że może minąć trochę czasu, zanim ludzie porzucą ciężarówki napędzane gazem. W stanach środkowo-zachodnich i Teksasie, gdzie sprzedaje się większość pickupów, nie ma wielu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które umożliwiają długie podróże.

Elektryczne ciężarówki mogą spodobać się firmom, które kupują ciężarówki do pracy i chcą uzyskać ulgi podatkowe i uniknąć płacenia za benzynę.

Caldwell uważa, że ​​rynek elektrycznych pickupów obejmuje nabywców, którzy używają ich do pracy, oraz tych, którzy kupują elektryczne SUV-y do użytku osobistego.

Powiedział, że ciężarówki elektryczne „dają ludziom, którzy wahali się nad (elektrycznym pojazdem elektrycznym), dodatkowy powód do zakupu”.