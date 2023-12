Biały Dom ostro krytykuje nowe prawo imigracyjne w Teksasie

Waszyngton

To nowe prawo To sprawia, że ​​jest to przestępstwo stanowe w Teksasie Nielegalny wjazd do stanu jest „niezwykle poważny” – stwierdził Biały Dom we wtorek, dzień po podpisaniu ustawy przez gubernatora Grega Abbotta.

Zapytana o to rozwiązanie, Senat Bill 4, podczas wtorkowej konferencji prasowej sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała reporterom, że ustawodawstwo „nie uczyni i nie uczyni społeczności w Teksasie bezpieczniejszymi”.

„Nie jest” – dodał Jean-Pierre.

Zgodnie z prawem, które wchodzi w życie w marcu, lokalne organy ścigania w Teksasie mają prawo aresztować imigrantów, a sędziowie mogą wydawać nakazy wydalenia ich ze Stanów Zjednoczonych.

Ustawa wywołała falę strachu w całej społeczności latynoskiej w Teksasie, która stanowi około 40% populacji stanu, i wzbudziła obawy dotyczące profilowania rasowego ze strony organizacji praw obywatelskich i grup wspierających imigrację.

Wywarła presję na urzędników lokalnych, stanowych i federalnych, aby zaradzili nielegalnemu przekraczaniu granicy w związku z falą migrantów wzdłuż południowej granicy.

Demokraci uznali to prawo za niezgodne z konstytucją. Egzekwowanie prawa imigracyjnego leży na ogół w gestii rządu federalnego, a nie poszczególnych rządów stanowych.

Zapytany, czy prezydent Joe Biden wspiera rząd federalny w podjęciu kroków prawnych, Jean-Pierre powiedział, że Departament Sprawiedliwości podejmie decyzję, czy zostanie złożony pozew, i że „nie zamierza się z tym spieszyć”.

„Sądy federalne, a nie poszczególne stany, są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, jak i kiedy wydalić obcokrajowców, którzy naruszają przepisy imigracyjne” – dodał później. „Gdzie stoi, tam jest jego miejsce”.

Pod koniec zeszłego miesiąca trzech czołowych administratorów hrabstw w Teksasie napisało do Bidena, wzywając go do wstrzymania wejścia w życie ustawy SB 4.

Administratorzy hrabstw kierują hrabstwami El Paso, Harris (siedziba Houston) i Travis (siedziba Austin), które reprezentują prawie jedną czwartą populacji stanu.

„Wzywamy Państwa do interwencji, aby zapobiec wejściu w życie tego prawa i uniemożliwieniu gubernatorowi Teksasu Gregowi Abbottowi naruszenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych” – napisali w liście. Opublikowano w X.