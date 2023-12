Najlepsze filmy 2023 roku

Przeszłe życie | Oficjalny zwiastun HD | A24

W miarę jak dorosłem, przyjąłem bardzo leniwą formułę wyboru ulubionego filmu. album, program, Nitka, Odcinek telewizyjny, czyli co masz w tym roku: Wszystko, o czym mówię najwięcej (pozytywnie), wygrywa. (Wiem, że to chwytliwe równanie. Jak zrobił Poruszam ten temat?) Co oznacza, że ​​cieszę się, że widzę mojego bliźniego Klub AV Pracownicy są zgodni, że ten niezwykły, poruszający film zasługuje na pierwsze miejsce w roku 2023 Minione życie Tak, jest o czym rozmawiać: jest piosenka Celine, którą reżyseruje z taką dojrzałością i buduje w swoim scenariuszu napięcie narracyjne w tak organiczny sposób, że nigdy nie zgadniesz, że to jej pierwszy film pełnometrażowy. Fabuła toczy się dalej – rozdzielona między Seulem a Nowym Jorkiem, wiele lat później zakochani z dzieciństwa utrzymują ze sobą kontakt, potem się rozstają, a potem ponownie nawiązują kontakt – co wydaje się bardzo specyficzne, ale emocjonalnie uniwersalne. Ci aktorzy tam są –Greta Lee I Teo Yoo w roli tych przyjaciół i John Macaro jako mąż bohaterki Lee – wszyscy fantastyczni i na bardzo różne sposoby. Jest operator Shafir Kirchner, który, jak to ujął znajomy, „nie ma to jak film 35-milimetrowy”. Istnieją doskonałe, dyskretne zastosowania takich piosenek, jak „Don’t Look Back” i „You Know More Than I Know” Johna Gale’a. „Nieuchronne pożegnanie”, nakręcony w weekendowy wieczór w East Village z udziałem dwóch osób, które nie miały innego scenariusza, co powiedzieć, jakimś cudem udało się wywołać największy emocjonalny szok tego roku. [Tim Lowery]