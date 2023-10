Prezydent Joe Biden jest pierwszym w historii mieszkańcem Białego Domu, który nie pojawi się na głównej karcie do głosowania swojej partii w New Hampshire na początku przyszłego roku.

W liście otrzymanym we wtorek przez CBS News od urzędników kampanii Bidena do Demokratów z New Hampshire przedstawiciele kampanii reelekcyjnej prezydenta napisali, że p. Biden „jest zobowiązany być kandydatem Demokratów na prezydenta zgodnie z wyborem delegata. Zasady Narodowej Konwencji Demokratów w 2024 r.” określone na początku tego roku.

Krok Kalendarz główny Po raz pierwszy zaproponowany przez samego Prezydenta. Karolina Południowa Będzie to pierwszy stan, który przyzna delegatom na przyszłoroczną Narodową Konwencję Demokratów w Chicago.

New Hampshire Zostało to zepchnięte w kalendarz partii, ale prawo stanowe wymagało, aby New Hampshire zorganizowało pierwsze prawybory w kraju. Stanowi Demokraci nie mogli nakłonić ustawodawców stanowych do unieważnienia prawa stanu Granit, ale też nie próbowali zbyt mocno, ponieważ nie zgadzali się z decyzją DNC. DNC nie przyzna żadnego delegata nikomu kandydującemu w styczniowych prawyborach Demokratów.

Termin składania wniosków prezydenckich w New Hampshire upływa w piątek, a republikańscy kandydaci na prezydenta składają dokumenty osobiście i udają się do Kapitolu stanu, aby złożyć opłatę za złożenie wniosku w wysokości 1000 dolarów. Potencjalni główni pretendenci Bidena, w tym republikanin z Minnesoty Dean Phillips, nie wykluczyli publicznie prawyborów po tym, jak podsunął ten pomysł w obliczu obaw związanych z wiekiem prezydenta – a jest jeszcze czas.

Ale ekipy Bidena to nie obchodzi.

„Po oficjalnym zapewnieniu sobie nominacji na Narodowej Konwencji Demokratów w 2024 r. prezydent spodziewa się, że jego nazwisko znajdzie się na karcie do głosowania w wyborach powszechnych w New Hampshire jako kandydat Demokratów. Będę niestrudzenie prowadzić kampanię, aby zdobyć wszystkie głosy w Granitowym Stanie w listopadzie przyszłego roku” – kierownik kampanii Bidena. Julie Chavez Rodriguez napisała w liście do Demokratów z New Hampshire.

Przewodniczący Partii Demokratycznej stanu New Hampshire, Raymond Buckley, w odpowiedzi na decyzję prezydenta napisał na Twitterze: „Joe Biden wygra prawybory NH FITN w styczniu, wygra drugą turę w Chicago i zostanie ponownie wybrany w listopadzie przyszłego roku. Wyborcy NH wiedzą i wierzą. Joe Biden dlatego pokonuje Trumpa dwucyfrowo w NH.” prowadzi

Jacob Rosen przyczynił się do powstania tego raportu.

