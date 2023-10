Republikanie głosują nad nominacją spikera

11:41 ET, 24 października 2023 r

Kandydaci na mówców potrzebują 217 głosów, aby zabrać głos, ale nie wszyscy w Izbie GOP są optymistami.



Od Annie Grayer, Lauren Fox i Manu Raju z CNN



W poniedziałek podczas forum kandydatów na mówców wszyscy kandydaci na mówców zgodzili się, że chcą uzyskać 217 głosów w izbie, zanim udają się do izby, jak poinformowało CNN źródło zaznajomione ze sprawą. Nie oznacza to jednak, że stanie się to oficjalnie.