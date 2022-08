Biden opowiada w czwartek o „ciągłej walce o duszę narodu”

W tym przemówieniu w zeszłym tygodniu Biden przetestował przesłanie, które ma agresywnie skierować do Demokratów tej jesieni. Pokazuje również, jak jego ataki na Trumpa i lojalnych mu Republikanów wyraźnie nasiliły się w miarę zbliżania się wyborów śródokresowych w listopadzie.

„To, co teraz widzimy, jest początkiem lub dzwonem śmierci radykalnej filozofii MAGA” – powiedział Biden grupie darczyńców z Demokratów w prywatnym domu w Maryland przed wiecem.

„Nie chodzi tylko o Trumpa, to jest podstawą całej filozofii – powiem jedno: to prawie quasi-faszyzm”.

We wtorkowym przemówieniu w Wilkes-Barre Biden wyjawi również znajomą krytykę Trumpa i jego otoczenia: że nie może udawać, że wspiera organy ścigania, grożąc FBI i tym, którzy zaatakowali Kapitol 6 stycznia. , 2021, powiedział CNN jeden z dyrektorów wyższego szczebla.

Biden spędzi znaczną część swojego przemówienia w Wilkes-Barre, naciskając na zakaz broni szturmowej, nazywając to „definiującą” i „potężną kwestią z szerokim poparciem obu partii”, powiedział urzędnik.

Nazywanie poglądów Trumpa formą antyfaszyzmu oznaczało eskalację potępienia przez Bidena jego poprzednika i położyło podwaliny pod tymczasowe przesłanie polityczne, które miało przedstawiać jego przeciwników jako zbyt ekstremalnych dla większości wyborców.

Biden mówił przez całą kampanię 2020, że dążył do przywrócenia „dusza narodu”, i on i jego Biały Dom wielokrotnie powracali do tego oświadczenia w pierwszych latach.

Wiceprezydent Kamala Harris również poszedł na szlak kampanii w sobotę i wydał ostre ostrzeżenie przed zagrożeniami dla demokracji podczas zbiórki funduszy DNC w Kalifornii.

„Byłem w Waszyngtonie, zaraz po wyborach, 6 stycznia, kiedy wygraliśmy – wciąż byłem senatorem i wiceprezydentem – bezpośredni, zdecydowany atak na naszą demokrację. Harris powiedział zwolennikom. o co toczy się gra, kiedy mówimy o tym, kto reprezentuje co, musimy zrozumieć, że jest to trudny czas dla wszystkich ubiegających się o urząd, aby powiedzieć, gdzie stoją, aby chronić i bronić naszej demokracji”.