Cameron Smith skacze do LIV Golf Series, nie obroni tytułu Players

Zawody First Coast PGA Tour i PGA Tour Champions nie będą miały swoich broniących mistrzów na boisku podczas następnej gry.

Oficjalny wynik wg Mistrz graczy i mieszkaniec Ponte Vedra Beach Cameron Smith We wtorek, aby podpisać kontrakt z LIV Golf Series, Australijczyk zostanie zawieszony na PGA Tour wraz z innymi członkami, którzy grali w tym weekendowym wydarzeniu LIV Golf w Bostonie.

Tour powiedział, że zawieszenia były spowodowane tym, że gracze, w tym Dustin Johnson, Bryson DeCambeau i Patrick Reed, nie otrzymali wymaganego zezwolenia na udział w wydarzeniu poza PGA Tour.

Sponsorowane przez LIV Golf Saudyjski Fundusz Inwestycyjny, W tym roku osiem 54-dołkowych turniejów bez cutów przyciągnęło graczy z łączną pulą 255 milionów dolarów. Średnia torebka to 20 milionów dolarów, zwycięzca 4 miliony.

Smith zarobił 3,6 miliona dolarów za wygranie The Players, najbogatszej nagrody profesjonalnego golfa, przed rozpoczęciem LIV Series.

LIV Golf planuje rozszerzyć do 14 turniejów w przyszłym roku i więcej w 2024 roku. W tym miesiącu zaplanowano dwa wyścigi w USA, a kolejny w pobliżu Chicago po wydarzeniu w tym tygodniu.

Smith wygrał The Players w dramatyczny sposób w marcu zeszłego roku, kończąc z wynikiem 66 i ratując bogeya na ostatnim dołku. Anirban Lahiri Jednym strzałem.

A propos Lahiriego – on też odszedł. Numer 1 w Indiach dołącza do Smitha w kręgielni podczas turnieju golfowego LIV, dołączając do byłego mieszkańca First Coast. Harolda Warnera III, Rodacy Smitha to Marc Leishman, Chilijczyk Joaquin Niemann i Cameron Tringale.

Warunki finansowe nie zostały ujawnione. PGA Tour stara się obecnie wyegzekwować kontrakty LIV Golf. Beznadziejna sprawa Zgromadzone przez siedmiu byłych członków Tour, którzy teraz grają w golfa LIV.

Smith dołącza Phila Mickelsona Jako pierwsi mistrzowie imprez plażowych nie będą bronić swoich tytułów. Mickelson wygrał Champions Tour’s Furryk & Friends w Timiguana Country Club w zeszłym roku, ale wyszedł z LIV w pierwszej fali graczy PGA Tour w czerwcu.

W zeszłym tygodniu, gdy komisarz PGA Tour Jay Monahan został zapytany, czy gracze, którzy poszli do LIV Golf mogą kiedykolwiek powrócić do PGA Tour, udzielił bardzo krótkiej odpowiedzi: „Nie”.

Utrata Smitha w LIV Golf Series to jak dotąd największy cios dla PGA Tour. Zwolennicy trasy mogli twierdzić, że wszyscy jej dawni członkowie, którzy poszli do LIV Golf, byli w szczytowej formie (Mickelson, Sergio Garcia, Johnson), a szczególnie odmieńcy (DeCambeau i Reed) lub gracze z listy B (Charles). Howell III, Dalore Cooch, Hudson Swafford).

Jednak 29-letni Smith jest pierwszym graczem od czasu Jacka Nicklausa, który wygrał Players i British Open w tym samym roku, trzeci na liście punktów FedEx Cup, wchodząc w drugi tydzień play-offów i remisując na drugim miejscu. Świat stojący za Scottym Schefflerem.

Odejście Smitha było drażnione od tego czasu Wygrał Open W St. Andrews w lipcu LIV wyszło z golfa bez komentarza. Spekuluje się, że podpisze pakiet o wartości około 100 milionów dolarów.

Zarobił ponad 27 milionów dolarów na PGA Tour.

Kiedy był Dostęp przez Golf Digest, Smith był szczery.

„[Money] „To był zdecydowanie czynnik w podjęciu tej decyzji i nie zignorowałbym tego, w przeciwnym razie nie był to czynnik” – powiedział Smith. „To była oczywiście decyzja biznesowa i oferta, której nie mogłem zignorować”.

Smith zauważył również, że mógłby spędzać więcej czasu w swoim kraju, grając mniej w serialu LIV.

„Wspaniale jest dla mnie dołączyć [LIV’s] „Harmonogram jest bardzo atrakcyjny” – powiedział Smith – „Mogę spędzać dużo czasu w domu w Australii, a także organizować tam imprezę. Nie mogłem tego zrobić, a odzyskanie tej części mojego życia było bardzo kuszące.

„Mieszkam tu od siedmiu lat i uwielbiam mieszkać w Stanach Zjednoczonych, ale małe rzeczy, takie jak widywanie partnera na weselach przyjaciół, przyjęciach urodzinowych i meczach rugby, są naprawdę trudne” – powiedziała. .

Smith i Leishman wygrali po sześć imprez PGA Tour, Niemann dwa. Warner, Lahiri i Tringale nigdy nie wygrali PGA Tour, a Tringale ma wątpliwe wyróżnienie, że wygrał najwięcej pieniędzy (tylko 17,4 miliona dolarów) ze wszystkich graczy w historii PGA Tour bez wygranej.

Warner, Lahiri i Tringale połączyli razem 692 startów PGA Tour i ponad 37 milionów dolarów zarobków.

LIV Golf będzie zawierać sześciu z 30 najlepszych graczy w World Golf Rankings w ten weekend, którzy zagrają na polu międzynarodowym w Bolton w stanie Massachusetts.

Oczekujące zawieszenie Smitha będzie kontynuowało passę bez dwóch mistrzów w The Players. Mickelson jest piątym graczem LIV Golf, który zdobył tytuł, dołączając do Garcii, Martina Kaymera i Henrika Stensona.

Golfweek.com przyczynił się do powstania tego raportu.

Skontaktuj się z Garym Smitsem pod adresem [email protected] i śledź go na Twitterze @GSmitter