DOJ sprzeciwia się specjalnemu roszczeniu prima facie

Departament Sprawiedliwości ujawnił we wtorek, że FBI przechwyciło na początku tego miesiąca ponad 100 tajnych dokumentów z domu byłego prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie.

Departament Sprawiedliwości argumentował w sądzie, że Trump nie ma legitymacji prawnej, aby złożyć taki wniosek, a wyznaczenie specjalnego mistrza zaszkodziłoby bezpieczeństwu narodowemu. Powiedział, że funkcjonariusze organów ścigania mają dowody na to, że akta rządowe zostały ukryte i usunięte z magazynu w domu Trumpa w jego klubie Mar-a-Lago w Palm Beach, i że „mogły być podejmowane próby utrudnienia rządowego śledztwa”.

Trump miał Pozwał do zablokowania sądownictwa Od dalszego przesłuchiwania wszelkich przedmiotów pobranych na rozprawie, aż do ich analizy przez wyznaczonego przez sąd specjalnego mistrza.

„W ramach sprawy wstępnej były prezydent nie ma uprawnień sądowych ani uprawnień do nadzorowania akt prezydenckich, ponieważ te akta nie należą do niego” – napisał Departament Sprawiedliwości do sędzi Eileen Cannon w Sądzie Okręgowym USA w Południowej Florydzie.

Cannon, wyznaczony przez Trumpa, wyznaczył rozprawę na czwartek o godzinie 13:00 czasu wschodniego w sądzie w West Palm Beach.

Adwokaci napisali, że wyznaczenie specjalnego mistrza byłoby nie tylko „niepotrzebne”, ale „znacząco zaszkodziłoby ważnym interesom rządu, w tym interesom bezpieczeństwa narodowego”.

Szkoda ta obejmowała ingerowanie w „ciągły przegląd zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego” przez społeczność wywiadowczą, która mogła być spowodowana „niewłaściwym przechowywaniem tych wysoce wrażliwych materiałów”, argumentował Departament Sprawiedliwości.