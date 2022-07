Biden rozważa wydanie deklaracji kryzysowej klimatycznej, mówią źródła

„Prezydent dał jasno do zrozumienia, że ​​jeśli Senat nie podejmie działań w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i wzmocnienia naszego krajowego sektora czystej energii, to zrobi” – powiedział urzędnik Białego Domu w oświadczeniu pod koniec poniedziałku, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości. dyskusje. „Rozważamy wszystkie opcje i żadna decyzja nie została podjęta”.

Najlepsi doradcy Bidena zastanawiają się nad najlepszym sposobem postępowania Kolejna karająca fala upałów Podobny wzorzec pogody zdarzył się w tym tygodniu w Ameryce Środkowej Temperatury biją rekordy w całej Europie . Gdy bledną nadzieje na działania Kongresu, wielu Demokratów wezwało w ostatnich dniach do wykorzystania uprawnień Białego Domu do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Niektórzy aktywiści klimatyczni w ostatnich miesiącach wezwali Biały Dom do wydania deklaracji nadzwyczajnej maksymalny efekt Twierdzi, że pozwoliłoby to prezydentowi na zamrożenie eksportu ropy naftowej, ograniczenie wydobycia ropy i gazu na wodach federalnych, a bezpośrednie agencje, w tym Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na zwiększenie odnawialnych źródeł energii.

Ale prezydent staje w obliczu trudnej równowagi, gdy stara się dostosować swoją reakcję na ocieplenie planety do niedawnych realiów gospodarczych wysokich cen gazu. Polityki mogą pomóc Biden Zmniejsz emisje w USA o połowę do końca dekady W porównaniu z poziomami z 2005 roku Biden jest wciąż mniej zaangażowany we wdrażanie swojego wcześniejszego planu ekonomicznego znanego jako Build Back Better.