Anglia bije rekord pod względem najwyższej temperatury, gdy Europa się rozgrzewa

LONDYN (AP) – Wielka Brytania pobiła rekord najwyższej temperatury we wtorek podczas fali upałów w Europie, powiedział angielski narodowy prognostyk pogody, co jest faktem w kraju nieprzygotowanym na takie ekstremalne sytuacje. .

Normalnie umiarkowany naród został mocno dotknięty przez niezwykle gorącą i suchą pogodę Podsyciło to pożary Od Portugalii po Bałkany, co doprowadziło do setek zgonów związanych z upałami. Obrazy płomieni pędzących w kierunku francuskiego wybrzeża A wrzawa w Wielkiej Brytanii — nawet nad morzem — wywołała wewnętrzne obawy o zmiany klimatyczne.

Agencja meteorologiczna UK Met Office odnotowała tymczasowy odczyt 40,3 stopnia Celsjusza (104,5 stopnia Fahrenheita) w Coningsby we wschodniej Anglii – bijąc rekord ustanowiony zaledwie kilka godzin wcześniej. Przed wtorkiem najwyższa temperatura zarejestrowana w Wielkiej Brytanii wynosiła 38,7 C (101,7 F), ustalona w 2019 roku. Późnym popołudniem 29 miejsc w Wielkiej Brytanii pobiło rekord.

Stephen Belcher, główny naukowiec Met Office, powiedział, że takie temperatury w Wielkiej Brytanii są „prawie niemożliwe” bez zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka, co kraj obserwował z mieszaniną przerażenia i fascynacji.

„Takie temperatury możemy obserwować co trzy lata” bez poważnych działań w zakresie emisji dwutlenku węgla – ostrzegł.

Upały zakłóciły podróże, opiekę zdrowotną i szkoły. Wiele domów, małych firm i budynków użyteczności publicznej w Wielkiej Brytanii, w tym szpitali, nie ma klimatyzacji, co świadczy o tym, jak niezwykłe jest takie upał w kraju znanym z deszczu i łagodnych temperatur.

Upał uszkodził pas startowy na londyńskim lotnisku Luton od poniedziałku, zmuszając go do zamknięcia na kilka godzin i skręcając główną drogę we wschodniej Anglii, by wyglądała jak „skatepark”. Główne stacje kolejowe były zamknięte lub prawie puste we wtorek, ponieważ pociągi zostały odwołane lub jeździły ze zmniejszoną prędkością, powodując wyginanie torów.

Burmistrz Londynu Sadiq Khan stanął w obliczu tego, co nazwał „ogromnym wzrostem” pożarów z powodu upału. Londyńska Straż Pożarna wymieniła 10 głównych pożarów, z którymi walczyła we wtorek w całym mieście, z których połowa to pożary trawy. Zdjęcia pokazują domy pochłonięte przez płomienie, gdy kłęby dymu z płonących pól w wiosce Wennington, na wschodnich obrzeżach Londynu.

Sprzedaż wentylatorów u jednego sprzedawcy, Asda, wzrosła o 1300%. Elektryczne wentylatory chłodziły tradycyjnie konnych żołnierzy kawalerii domowej w ciężkich ceremonialnych mundurach, gdy stali na straży w centrum Londynu. Skrócono długość ceremonii zmiany warty w Pałacu Buckingham. Stołeczny Hyde Park, zwykle pełen spacerowiczów, był niesamowicie cichy – poza długimi kolejkami do kąpieli w jeziorze węża.

„Idę do swojego biura, ponieważ jest fajnie i przyjemnie” – powiedział 31-letni geolog Tom Elliott po kąpieli. „Jeżdżę na rowerze zamiast brać rurkę”.

Zawsze wytrwała królowa Elżbieta II pracowała. 96-letni monarcha odbył wirtualną audiencję z nową ambasadorką USA Jane Hartley z bezpiecznego zamku Windsor.

Znaczna część Anglii, od Londynu na południu po Manchester i Leeds na północy, była we wtorek pod pierwszym „czerwonym” alarmem dotyczącym ekstremalnych upałów, co oznacza, że ​​nawet zdrowi ludzie są zagrożeni śmiercią.

Takie niebezpieczeństwa obserwuje się w Wielkiej Brytanii i całej Europie. Co najmniej sześć osób utonęło podczas próby ochłodzenia się w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych w Hiszpanii i sąsiedniej Portugalii, a fala upałów odnotowała setki zgonów związanych z upałami.

Klimatolodzy ostrzegają, że globalne ocieplenie zwiększyło częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, a badania pokazują, że temperatura w Wielkiej Brytanii jest obecnie 10 razy bardziej prawdopodobna, aby osiągnąć 40 C (104 F) niż w czasach przedindustrialnych.

ONZ Szef Met Office powiedział, że ma nadzieję, że upał w Europie będzie „pobudką” dla rządów, aby zrobiły więcej w sprawie zmian klimatycznych. Inni naukowcy wykorzystali ten przełomowy moment, aby podkreślić, że nadszedł czas na działanie.

„Chociaż nadal jest rzadka, 40C jest teraz rzeczywistością brytyjskiego lata” – powiedział Friedrich Otto, starszy wykładowca nauk o klimacie w Grantham Institute for Climate Change w Imperial College London. „To, czy stanie się to częstszym zjawiskiem, czy pozostanie stosunkowo rzadkie, jest w naszych rękach i zależy od tego, kiedy i przy jakiej globalnej średniej temperaturze osiągniemy zero netto”.

Ekstremalne upały ogrzały także resztę Europy. W Paryżu termometr w najstarszej stacji pogodowej w stolicy Francji – otwartej w 1873 roku – po raz trzeci osiągnął 40 C (104 F). Temperatura 40,5 C (104,9 F) zmierzona tam przez serwis meteorologiczny Meteo-France we wtorek została przekroczona jedynie przez bliską 42,6 C (108,7 F) w lipcu 2019 r.

Susze i fale upałów w połączeniu ze zmianami klimatycznymi sprawiły, że pożary lasów stały się częstsze i trudniejsze do zwalczania.

W regionie Gironde w południowo-zachodniej Francji, w suchych lasach sosnowych nadal rozprzestrzeniał się ostry pożar lasu, łamiąc wysiłki ponad 2000 strażaków i bombowców wodnych, aby ugasić pożar.

Dziesiątki tysięcy ludzi zostało ewakuowanych ze swoich domów i miejsc letnich wakacji, odkąd wybuchł pożar 12 lipca, powiedzieli urzędnicy Gironde.

Trzeci mały pożar wybuchł pod koniec poniedziałku w regionie winiarskim Medoc na północ od Bordeaux, dodatkowo obciążając zasoby. W strefie przybrzeżnej wybrzeża Atlantyku spłonęło pięć kempingów, gdzie spłonął basen morski Arcachan, popularny wśród ostryg i kurortów.

W Grecji wybuchł duży pożar lasu na północny wschód od Aten, podsycany silnymi wiatrami. Urzędnicy straży pożarnej powiedzieli, że dziewięć samolotów gaśniczych i cztery helikoptery zostały rozmieszczone, aby zapobiec dotarciu płomieni do obszarów mieszkalnych na zboczach Mount Bendeley, około 25 kilometrów (16 mil) na północny wschód od stolicy. Dym z ognia spowił część panoramy miasta.

Jednak prognozy pogody oferowały pewien komfort, ponieważ we wtorek temperatury wzdłuż Atlantyku mają spaść, a w ciągu dnia może padać deszcz.

___

Przyczynili się do tego pisarze Associated Press Sylvia Huey i Joe Kearney z Londynu, John Leicester z Le Becque we Francji, Mike Carter z Hagi w Holandii i Jamie Keaton z Genewy.

___

Śledź relacje klimatyczne AP na https://apnews.com/hub/climate-and-environment .