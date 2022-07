Wyniki, drabinki i relacje na żywo ze stadionu Dodger

Czas na All-Star Home Run Derby 2022! Niektóre z największych nazwisk w sporcie są w Hollywood, atakując trybuny stadionu Dodger.

Wchodząc do derby jest mistrzem derbów jeden po drugim Pete Alonso. Jak reszta zawodników układa się na króla home runa? Czy ktoś może odebrać pas Slugerowi Metsowi znanemu jako „Niedźwiedź polarny”?

To Twój punkt kompleksowej obsługi ze wszystkimi rzeczami Home Run Derby. Aktualizacje na żywo od wyników rund po prognozy sprzed Derby i ekspertów ESPN MLB Aldena Gonzaleza, Bustera Olneya, Jeffa Passana i Davida Schoenfielda.

Niech zabawa się zacznie!

Widzieć: T-Mobile Home Run Derby na ESPN (20:00 czasu wschodniego)

Uchwyt MLB All-Star Home Run Derby

(1) Kyle Schwarber przeciw (8) Albert Pujols

(4) Jan Soto przeciw (5) Józef Ramirez

(6) Julio Rodriguez przeciw (3) Corey Seager

(7) Ronald Acuna Junior kontra (2) Pete Alonso

Runda 1

Julio Rodriguez (32 home runy) pokonuje Coreya Seagera (24 home runy).

Pete Alonso (20 homerunów) pokonał Ronalda Acunę Jr. (19 homerunów)

Juan Soto (18 homerunów) pokonuje Jose Ramireza (17 homerunów).

Albert Pujols kontra Kyle Schwarber

Powiadomienia na żywo

Soto gorąco po stracie Ramireza

Soto porusza się – nie potrzebuje nawet 60 sekund dogrywki, by pokonać Ramireza. Jego najdłuższy wybuch miał miejsce w 17. rundzie: rakieta o długości 482 stóp tuż pod tłumem w prawym środku. Masz wrażenie, że przez kilka następnych rund będzie się rozgrzewał przed tytanicznym biegiem do domu.

Ramirez wywiera presję na Soto

Ramirez nie pokazał surowej siły Rodrigueza czy Alonso – nic dziwnego – ale zakończył z 17 home runami, wywierając presję na Soto, aby udał się do drugiej rundy. Soto pokonał Shoheia Ohtaniego w tym epickim pojedynku o dogrywkę w zeszłym roku, w tym rekordowym strzałem z wysokości 520 stóp w erze Statcast. Zobaczmy, czy uda nam się wyciągnąć Williego Starkela i wyrzucić go ze stadionu.

Three Pete żyje marzeniem

Jedna rzecz o Alonso w derbach home runów: nigdy nie wpada w panikę. W połowie rundy miał kłopoty, usiłując znaleźć odpowiedni kąt startu i zamiast tego uderzał w liniowce, które spadły z toru ostrzegawczego. Ale znalazł swój zamach i wyprzedził Acuna Jr. na zaledwie 30 sekund przed końcem rundy bonusowej. To nie jest dominujący tor, ale marzenie o trzech bitach żyje.

bawić się 0:18 Pete Alonso wchodzi w tor, gdy uderza tyle dingerów, że eliminuje Ronalda Acunę Jr. w pierwszej rundzie Home Run Derby.

Seattle docenia J-Rod

Po zwycięstwie nad Seagerem Rodriguez został pierwszym marynarzem, który awansował do półfinału Derby od czasu Kena Griffeya Jr. w 1998 roku. Zgadnij, kto jest dzisiaj na miejscu: sam dzieciak. Rada Griffeya: „Niech Julio będzie Julio”.

Rodriguez jest gorący za bramą

Nowe nerwy? Nie dla Julio Rodrigueza. 21-letni fenomen zorganizował jedną z najbardziej imponujących rund w historii Home Run Derby, kończąc z 32 home runami. Zaczął uderzać w serię wysokich, latających piłek, które prześlizgiwały się przez płot, zamieniając się w kilka niskich, skrzeczących wkładek, które oczyszczały ogrodzenie, a następnie zaczął uderzać w kilka, które zniszczyły cały stadion Tang.

Juniorzy widzą dobre treści. pic.twitter.com/qgGGrfFYEH — Seattle Mariners (@Mariners) 19 lipca 2022 r

Jesteśmy razem, ale wiadomość została wysłana: Julio przybywa po twoją koronę, Pete Alonso.

Jesteśmy w drodze!

Derby MLB All-Star Home Run 2022 rozpoczęły się w Los Angeles z udziałem marynarza, Julio Rodrigueza.

Prognozy przed Derby

Kto wygra derby home runów, a kogo pokona w finale?

Gonzalez: Soto nie jest zadowolony z tego, że tuż przed przerwą All-Star został wciągnięty w plotki o handlu, a to jest idealne miejsce, aby wyładować swoją złość na najlepszym czystym hitterze w grze. Sotto jest w tym miesiącu tak gorący, że pokona w finale Pete’a Alonso. Zrobiłby to, rozbijając przeciwnych homerów z pola.

Olney: Soto stanąłby łeb w łeb z Alonso i byłoby bardziej jak Ali-Frazier, z Soto rzadko przegrywającym z broniącym tytułu mistrzem.

2 jest powiązany

Podawać: Alonso oczywiście. Jest najbardziej utalentowanym hitterem home run na świecie. Wie, jak wygrać Derby, tak jak poprzednio dwa razy. Jego najtrudniejszy test może przyjść w pierwszej rundzie przeciwko Acunie, ale zmierzyli się ze sobą w 2019 roku i niedźwiedź polarny wyszedł na szczyt. Zrobiłby to ponownie w tym roku, pokonując przeciwnika NL East Soto w finale.

Schönfeld: To Rok Marines! Rodriguez płonął i nie brakuje mu pewności siebie. Uderzy w niskie lasery na trybunach po lewej stronie środka i podobnie jak Alonso w 2019 roku, wygra go jako debiutant – pokonując Alonso w półfinale i Schwarbera w finale.

Kto pokona najdłuższy home run w nocy i jak daleko?

Gonzalez: Acuna ma średnio 437 stóp na home run w tym sezonie, najdłużej w głównych kierunkach. Sięgając do swojego debiutanckiego roku w 2018 r., osiągnął 13 biegów do domu o długości 450 stóp lub więcej. CJ Gran — mimo że stracił dużo czasu z rozdartym ACL. Trzy lata temu Acuna pozostała i produkowała we wszystkich dziedzinach Piękny wykres powitalny, ale przegrał z Alonso w drugiej rundzie. Jeśli zdecyduje się być szczęśliwy w tym roku, kilka razy opróżni Stadion Dodger. Można osiągnąć nawet 510 stóp.

Olney: Alonso uderzyłby mierzącego 150 metrów homera, ożywiając rozmowę o piłce z sokiem.

Podawać: Niesamowita moc Soto jest tak darmowa, tak łatwa, że ​​uważa się ją za pewnik. W zawodach takich jak Home Run Derby liczba home runów jest ważniejsza niż dystans, jeśli chodzi o zwycięstwo w wydarzeniu, ale nie serca i umysły. Lubimy oglądać czołgi. Lubimy oglądać piłki, które nie przestają latać. Chcemy zobaczyć, jak Soto uderza piłkę z 515 stóp i to zrobimy.

Schönfeld: Tylko pięć home runów zostało trafionych ze stadionu Dodger podczas jednego meczu – dwa przez Williego Starkela i po jednym przez Marka McGwire’a i Mike’a Piazza. Giancarlo Stanton. Najdłuższy z nich to Starkell, mający 506 stóp. Nie tylko zobaczymy kilka wylatujących z boiska podczas turnieju, zobaczymy kilka dłuższych niż 506. I najdłuższy: Schwarber ma zamiar pokonać 522 stóp home run.

Albert Pujols bierze udział w swoich ostatnich derbach home run dzisiaj wieczorem, jakie są twoje prognozy dla 42-latka?

Gonzalez: Zaszokowałem wszystkich, pokonując w pierwszej rundzie Schwarbera, lidera NL home run. Nigdy nie lekceważ dumy i konkurencyjności Pujols. Nie był Albertem Pujolsem, ponieważ prędkość jego nietoperza nie była wystarczająco duża, aby dorównać prędkościom kreskówek dzisiejszej gry; Nie ma to nic wspólnego z jego pierwotną mocą. Zna to wydarzenie, po raz pierwszy startował w Derby w 2015 roku i to Soto szybko znokautował go w 2. rundzie.

Olney: Dostanie drugi co do wielkości wiwat tego wieczoru i zostanie otoczony przez wszystkich graczy, którzy pogratulowali mu po pierwszej rundzie. Ale nie przeżyje bardzo trudnego pojedynku ze Schwarberem.

Podawać: Będzie miał lepszy niż oczekiwano występ, co oznacza, że ​​jego pojedynek w pierwszej rundzie przeciwko Schwarberowi nie zakończy się, gdy Schwarber ma dodatkową minutę przed końcem. Pujols jest zbyt konkurencyjny, zbyt dumny, żeby na to pozwolić. Ale w końcu zdobędzie szacunek za wypychanie najlepszych nasion … ale nie za W, którego chce.

Schönfeld: Jeden i gotowe. To nie jest home run. Zdobył tuzin w pierwszej rundzie, ale Schwarber go znokautował.

Jaki jest ten moment, o którym wszyscy będziemy rozmawiać po derbach HR?

Gonzalez: Runda finałowa. Soto kontra Alonso. Dwóch rywali z dywizji idzie na to. Rewanż zeszłorocznego półfinału z Coors Field, najlepszy czysty hitter tego pokolenia. Parowanie Sotto i Alonso po przeciwnych stronach drabinki w tym roku było w dużej mierze przypadkowe i ostatecznie doprowadziło do jednej z najbardziej elektryzujących rund, jakie kiedykolwiek wyprodukowała impreza.

Olney: Soto wymachuje kijem i rzuca go w dół po zebraniu dużych liczb w rundzie o mistrzostwo.

Podawać: Walka Alonso-Rodrigueza w półfinałach była wszystkim: król kontra cudowne dziecko, praworęczny pałkarz kontra praworęczny pałkarz, mógł być koronacją. Krajowa partia wschodząca. Chociaż Rodriguez wzbudził gniew publiczności za wyeliminowanie Seagera, wieloletniego Dodgera, w pierwszej rundzie, odzyskał ich występem w następnej rundzie. Jego korona.

Schönfeld: Jak przekazać pochodnię? Rodriguez miał 6 miesięcy, kiedy Pujols zaliczył swój pierwszy mecz All-Star jako debiutant w 2001 roku. Teraz kolejna wielka gwiazda gry zajmuje centralne miejsce. Nie zmierzą się ze sobą, dopóki nie spotkają się w finale, ale w pewnym momencie będziemy mieć uścisk Pujols-Rodriguez – jedno pokolenie po drugim.