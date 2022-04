Biden wykorzystał etanol, aby obniżyć ceny paliw wraz ze wzrostem inflacji konsumenckiej

Prezydent USA Joe Biden składa hołd, gdy wychodzi z Marine One 11 kwietnia 2022 roku, kiedy przybywa do Białego Domu w Waszyngtonie. REUTERS / Kevin Lamarque

WASZYNGTON, 12 kwietnia (Reuters) – Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek plany rozszerzenia dostępności większej liczby mieszanek biopaliw latem, aby ograniczyć rosnące koszty paliw i zmniejszyć zależność od zagranicznych źródeł energii, powiedzieli dyrektorzy wyższego szczebla.

Posunięcie to odzwierciedla niedawne wysiłki kierownictwa zmierzające do obniżenia inflacji, która we wtorek osiągnęła nowy poziom od 40 lat na L2N2W91K. Wyniki sondaży Bidena spadły pod ciężarem wysokich wydatków konsumenckich, a inflacja jest postrzegana jako znacząca odpowiedzialność za listopadowe wybory w połowie kadencji.

Decyzja oznacza zwycięstwo lobby kukurydzy w USA, zwiększając popyt na etanol z kukurydzy, i porażkę dla rafinerii ropy naftowej, które postrzegają etanol jako konkurenta.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Rejestracja

Posunięcie to pozwoliłoby Amerykanom nadal kupować benzynę E15, która wykorzystuje 15% mieszankę etanolu, od 1 czerwca do 15 września. E15 jest średnio tylko 10 centów tańszy i mniej „energochłonny”, co oznacza, że ​​kierowcy muszą go kupować. Urzędnicy powiedzieli dziennikarzom w rozmowie wstępnej o ogłoszeniu, że kupowanie większej ilości paliwa pomogłoby w jeszcze niższych kosztach.

„Te oszczędności nadal stanowią kryzys w dostawach, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy rośnie paliwo i okupacja (prezydenta Rosji Władimira) spowodowana okupacją Putina” – powiedział jeden z dyrektorów wyższego szczebla.

Decyzja została podjęta po kilku tygodniach wewnętrznej debaty w Białym Domu przeciwko prawnikom zajmującym się ochroną środowiska, takim jak Gina McCarthy, przeciwko byłemu gubernatorowi stanu Iowa Tomowi Wilsockowi, według dwóch źródeł zaznajomionych z debatą.

Letni zakaz został nałożony na E15, który przyczynia się do powstawania smogu w gorącym klimacie, chociaż badania pokazują, że 15% związek nie zwiększa dymu w porównaniu z typowym 10% związkiem sprzedawanym przez cały rok.

Rosyjska inwazja na Ukrainę, a następnie sankcje i bojkoty spowodowały, że detaliczne ceny benzyny osiągnęły rekordowy poziom, co było ciosem dla demokratów Bidena w listopadowych wyborach do Kongresu.

Biden ogłosił w zeszłym miesiącu, że od maja Stany Zjednoczone sprzedają 180 milionów baryłek ropy ze strategicznych rezerw ropy naftowej w tempie 1 miliona baryłek dziennie, co jest największym uwolnieniem z zapasów od czasu powstania w latach 70. XX wieku.

Olej kukurydziany VS

Biden ogłosi rozszerzenie E15 podczas wizyty w POET bioprocessing, największym producencie biopaliw w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, głównym kraju produkującym kukurydzę.

„Pochwalamy prezydenta Bidena i jego administrację za uświadomienie sobie, że tani, niskoemisyjny etanol powinien stanowić rozsądną okazję do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego i obniżenia rekordowo wysokich cen pomp” – powiedział Jeff Cooper, prezes Stowarzyszenia Paliw Odnawialnych.

Za tę decyzję przedstawiciele przemysłu naftowego ostro skrytykowali administrację.

„Amerykanie szukają długoterminowych rozwiązań, a nie krótkoterminowych rozwiązań politycznych (dla wyższych cen gazu)” – powiedział Ron Sid, rzecznik American Petroleum Corporation, głównego ramienia przemysłu naftowego zajmującego się kampaniami.

„Najlepszym sposobem na zapewnienie Amerykanom dostępu do niedrogiej i niezawodnej energii, której potrzebują, jest promowanie polityki promującej produkcję w USA i wysłanie jasnego komunikatu, że Stany Zjednoczone są otwarte na inwestycje energetyczne” – powiedział.

Amerykańska grupa przemysłowa producentów paliw i petrochemii (AFP) zakwestionowała legalność ekspansji sprzedaży E15.

Aby dokonać zmiany, Agencja Ochrony Środowiska (EPA) planuje zaoferować krajowy rabat awaryjny bliżej czerwca, poinformowali urzędnicy. Biały Dom twierdzi, że EPA rozważa dodatkowe środki, aby umożliwić korzystanie z E15 przez cały rok.

„Zniżki na paliwo awaryjne są zarezerwowane dla krótkoterminowych i bardzo specyficznych nieprzewidzianych wydarzeń i regionalnych poważnych zakłóceń dostaw wynikających z huraganu” – powiedział dyrektor generalny AFP, Chad Thompson.

Sądy odrzuciły próbę przedłużenia rocznej zniżki na E15 przez poprzednika Bidena, republikanina Donalda Trumpa, w 2019 roku.

Urzędnicy, którzy zapoznali się z oświadczeniem Bidena, powiedzieli, że jego administracja będzie miała inną „postawę” i „autorytet” niż Trump, ale nie podali szczegółów.

Powiedzieli również, że EPA będzie współpracować ze stanami, aby zapewnić, że nie będzie „znaczącego” negatywnego wpływu na letnią jakość powietrza z powodu rozszerzonej sprzedaży E15.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Rejestracja

Raport Alexandry Alber i Jareda Renshawa; Dodatkowy raport Stephanie Kelly; Montaż przez Muralikumara Anandaramana, Marka Portera i Billa Bergrod

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.