Biden znajduje nowego przyjaciela w Wietnamie, podczas gdy amerykańscy dyrektorzy generalni szukają alternatyw dla chińskich fabryk

NOWE DELHI (AP) — Prezydent Joe Biden Niedziela mija Wietnam Chce także radykalnie zwiększyć handel ze Stanami Zjednoczonymi, co jest oznaką tego, jak konkurencja z Chinami zmienia stosunki w całej Azji.

Prezydent pochwalił się, że Wietnam podnosi Stany Zjednoczone do rangi wszechstronnego partnera strategicznego. Wietnam rozszerzył to oznaczenie na Chiny i Rosję. Nadanie Stanom Zjednoczonym tego samego statusu sugeruje, że Wietnam chce chronić swoją przyjaźń, podczas gdy amerykańskie i europejskie firmy szukają alternatyw dla chińskich fabryk.

W zeszłym miesiącu podczas zbiórki pieniędzy w Salt Lake City Biden powiedział, że Wietnam nie chce sojuszu w zakresie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, „ale chce relacji, ponieważ Chiny muszą wiedzieć, że nie są same” i mogą wybrać własne relacje. Prezydent podjął decyzję o kontynuowaniu swojej wizyty w Indiach w Wietnamie 20 Komitet Szczytu Zakończy się w niedzielę.

Konsolidując spowolnienie gospodarcze Chin i władzę polityczną prezydenta Xi Jinpinga, Biden widzi szansę na wprowadzenie kolejnych krajów, w tym Wietnamu i Kambodży, na orbitę USA.

„Znajdujemy się w sytuacji, w której wszystkie te zmiany zachodzą na całym świecie” – wyjaśnił Biden podczas swojej podróży do Wietnamu w zeszłym miesiącu. „Jeśli będziemy mądrzy, mamy szansę zmienić tę dynamikę”.

Handel USA z Wietnamem przyspieszył już od 2019 r. Istnieją jednak granice postępu, jaki kraj może osiągnąć bez poprawy swojej infrastruktury, umiejętności siły roboczej i sposobu zarządzania. Zwiększony handel nie oznacza automatycznie, że wietnamska gospodarka znajduje się na ścieżce wzrostowej.

Sekretarz handlu Gina Raimondo powiedziała, że ​​dyrektorzy generalni, z którymi rozmawiała w Wietnamie, wysoko oceniają Chiny jako miejsce dywersyfikacji łańcuchów dostaw, które przed pandemią w dużym stopniu opierały się na Chinach. Raimondo próbuje rozszerzyć te łańcuchy dostaw poprzez Ramy Gospodarcze Indo-Pacyfiku, inicjatywę zapoczątkowaną przez Bidena w zeszłym roku.

„Bez względu na to, czy jest to Wietnam, Malezja, Indonezja czy Indie, firmy bardzo uważnie przyglądają się tym krajom jako miejscom, w których można prowadzić więcej interesów” – powiedział Raimondo. „Prawdą jest również, że muszą poprawić przejrzystość siły roboczej, mieszkalnictwa, infrastruktury i działań rządu”.

Rozwój gospodarczy Wietnamu Spadek w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. Ponieważ wysoka inflacja na całym świecie wpłynęła na rynek dóbr konsumpcyjnych, jego eksporterzy musieli stawić czoła wyższym kosztom i słabszemu popytowi.

Jednak według Census Bureau od 2019 r. import wietnamskich towarów do USA wzrósł ponad dwukrotnie, do 127 miliardów dolarów rocznie. Jest mało prawdopodobne, aby Wietnam liczący 100 milionów mieszkańców dorównał poziomowi chińskiej produkcji. W 2022 roku Chiny liczące 1,4 miliarda mieszkańców wyeksportowały do ​​Stanów Zjednoczonych czterokrotnie więcej towarów niż Wietnam.

Istnieją również dowody na to, że Chiny nadal odgrywają kluczową rolę w gospodarkach wielu krajów regionu Indo-Pacyfiku. Nowa analiza z Instytut Gospodarki Międzynarodowej Petersona Kraje należące do IPEF otrzymują średnio ponad 30% swojego importu z Chin i wysyłają prawie 20% swojego eksportu do Chin. Od 2010 roku to nastawienie gwałtownie wzrosło.

Kiedy 29 czerwca doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jack Sullivan złożył wizytę w Waszyngtonie, dostrzegł szansę na rozszerzenie stosunków USA z Wietnamem.

Po rozmowie z Trungiem Sullivan, po konsultacji ze swoim zespołem, zdecydował się wrócić do swojego biura i dostarczyć rządowi wietnamskiemu list wzywający oba kraje do przeniesienia stosunków handlowych i dyplomatycznych na wyższy poziom – podkreślił urzędnik administracji. Pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia szczegółów.

Sullivan ponownie podniósł tę kwestię 13 lipca podczas podróży z Bidenem do Helsinek, rozmawiając telefonicznie z Nguyễn Phú Trọng, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu.

Kilka tygodni później podczas zbiórki pieniędzy w Maine Biden upublicznił ofertę grupie darczyńców zgromadzonych w stodole.

„Dzwonił do mnie prezydent Wietnamu, który bardzo chce, aby się ze mną spotkał, kiedy będę na szczycie G20” – powiedział Biden. „Chce nas wynieść na głównego partnera wraz z Rosją i Chinami. Jak myślisz, o co w tym chodzi?”

Odpowiadając na pytanie Bidena, chodzi o obawy związane z ekspansywnymi i asertywnymi Chinami, mówi Gregory Pauling, dyrektor Southeast Asia Project i Asia Maritime Transparency Initiative, zespołu doradców z siedzibą w Waszyngtonie.

Wietnam „wysyła dość głośny sygnał polityczny, że martwi się o Pekin i że jest skłonny podnieść stosunki z USA do najwyższego poziomu, jaki kiedykolwiek formalnie utrzymywali w swoim systemie” – Bolling powiedział reporterom o podróży.

Choć dla wielu amerykańskich wyborców zwykła zmiana statusu może wydawać się banalna, Boling stwierdził, że było to znaczące posunięcie ze strony komunistycznego kraju graniczącego z Chinami.

„Dla Wietnamu, państwa komunistycznego o bardzo sztywnej leninowskiej hierarchii stosunków dyplomatycznych, te rzeczy są naprawdę ważne” – powiedział.