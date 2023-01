Buccaneers Byron Leftwich – ProFootballTalk

Dobre zdjęcia

Trener Buccaneers, Todd Bowles, powiedział kilka dni temu Nie ma rezultatu o przyszłości koordynatora ofensywy Byrona Leftwicha, ale Bucs podjęli decyzję, która może zmienić sytuację w Tampie.

Ricka Strouda Tampa Bay Times Raporty Bucksa strzeliłem Lewicowiec. Posunięcie to było powszechnie oczekiwane po tym, jak Bucs zajęli 25. miejsce pod względem punktów zdobytych w sezonie zasadniczym i wywołało odbicie w przegranej w play-off z Cowboys.

Stroud informuje, że grupa rozstaje się również z kilkoma asystentami.

To gwałtowny spadek dla Leftwich, który w tym momencie był głównym trenerem w zeszłym roku i podobno rozmawiał z Jaguarami o pracę przed Dougiem Pedersonem. Sezon 2023 był czwartym wykroczeniem Leftwich w Tampie i wygrali Super Bowl w 2020, ale był to jego pierwszy bez Bruce’a Ariansa jako głównego trenera, a zespół nie odniósł takiego sukcesu, jak w poprzednich występach Leftwich. Podstawowe pory roku.

Na poszukiwania nowego koordynatora w Tampie będzie miała wpływ niepewność co do pozycji rozgrywającego. Toma Brady’ego jest ustawiony na wolną agencję i nie dał żadnych wskazówek, że planuje wrócić, więc ktokolwiek podejmie tę pracę, zrobi to bez jasnego pojęcia, kto zajmuje najważniejsze miejsce w jednostce.