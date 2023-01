Członek Europejskiego Banku Centralnego powiedział, że rynek źle ocenił inflację i oczekuje, że będzie więcej

DAVOS, Szwajcaria — Europejski Bank Centralny nie poprzestanie na jednej podwyżce o 50 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu w sprawie ustalania stóp procentowych, powiedział w czwartek CNBC członek zarządu.

„To na pewno nie ustanie po podwyżce o 50 punktów bazowych, to pewne” — powiedział Klaus Knott, który pełni funkcję prezesa holenderskiego banku centralnego, o nadchodzących ruchach EBC.

The Europejski Bank Centralny W 2022 roku czterokrotnie podniósł stopy procentowe, podnosząc stopę depozytową do 2%. W grudniu bank centralny zapowiedział dalsze podwyżki stóp procentowych w 2023 roku.

Najnowsze dane wskazują na spowolnienie inflacji bazowej, nawet powyżej celu EBC na poziomie 2%.

Według wstępnych danych grudniowa inflacja w strefie euro wyniosła 9,2%. Był to drugi z rzędu miesięczny spadek inflacji w całej strefie euro. Knott uważa jednak, że najnowsze dane nie są aż tak „zachęcające”.

„To, co widzieliśmy do tej pory, zniechęca dane z naszej strony” – powiedział na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

„Nadal nie widzimy oznak spowolnienia inflacji [the] Podstawowe presje inflacyjne. Musimy więc zrobić to, co do nas należy, a inflacja bazowa w strefie euro jeszcze się nie odwróciła, co oznacza, że ​​zmiany na rynku, które obserwowałem w ciągu ostatnich kilku tygodni, nie były do ​​końca mile widziane. Mój punkt widzenia. „Nie sądzę, aby były one naprawdę spójne, gdy inflacja powróci do 2% w czasie” – powiedział Knott.

Uczestnicy rynku spodziewają się, że EBC podniesie stopy procentowe na kolejnym posiedzeniu w lutym. Szersze pytanie dotyczy tego, czy bank centralny nie jest zbyt agresywny w zacieśnianiu polityki i ograniczaniu wzrostu gospodarczego. Jednak No wyjaśnił, że będą jeszcze co najmniej dwie podwyżki stóp.

„Większość gruntu, który musimy pokryć, pokryjemy w stałym tempie kilku podwyżek o 50 punktów bazowych” – powiedział.

„Nie mogę przewidzieć, gdzie zakończy się podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych, ale jasne jest, że nasz prezydent użył liczby mnogiej w swoich słowach, a ja używam liczby mnogiej tutaj. Więc to się nie skończy po pewnym czasie Pojedyncza podwyżka o 50 punktów bazowych, to pewne”.