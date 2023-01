Rośnie udział Netflixa w liczbie subskrybentów

Rozmiar czcionki





Netflixa



Odnotował lepszy niż oczekiwano wzrost liczby abonentów w czwartym kwartale, dodając 7,66 mln nowych abonentów netto, więcej niż prognoza firmy na poziomie 4,5 mln.

Nawet firma zdeklarowany Założyciel i współzałożyciel Reid Hastings przechodzi na stanowisko prezesa wykonawczego, aby „dokończyć nasz proces sukcesji”. Dyrektor operacyjny Greg Peters dołączy do Teda Sarandosa jako współprezes firmy, powiedział Netflix.

Przychody były zgodne z prognozą firmy na poziomie 7,85 mld USD, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy zysk na akcję był niższy od oczekiwań o 12 centów.

Marża operacyjna na poziomie 7% wzrosła z 8,2% rok wcześniej, ale była wyższa od prognozy spółki na poziomie 4,2%. Dochód operacyjny wyniósł 550 mln USD, pokonując prognozę firmy na poziomie 330 mln USD.

Według konsensusu Wall Street przychody w czwartym kwartale wyniosły 7,9 miliarda dolarów, a zysk na akcję wyniósł 55 centów. Analitycy spodziewali się przyrostu netto w wysokości 4,6 mln.

„Rok 2022 był trudnym rokiem, z wyboistym początkiem, ale jasnym zakończeniem” – powiedział Netflix w oświadczeniu. „Wierzymy, że mamy wyraźną ścieżkę do ponownego przyspieszenia wzrostu naszych przychodów: dalsze ulepszanie wszystkich aspektów serwisu Netflix, uruchomienie usługi pay-as-you-go i

Tworzenie naszych reklam”.

W marcowym kwartale Netflix prognozuje przychody w wysokości 8,2 mld USD i zysk na akcję w wysokości 2,82 USD. Firma zaprzestała swojej wcześniejszej praktyki dostarczania szczegółowych wskazówek dotyczących wzrostu liczby abonentów, chociaż firma stwierdziła, że ​​spodziewa się „skromnie” dodatnich przyrostów netto w pierwszym kwartale, spadku „normalnej sezonowości” w stosunku do czwartego kwartału i niedawnego silnego wzrostu. , „Mogło to popchnąć pewien rozwój do przodu”.

Aktualne szacunki Wall Street dotyczące marcowego kwartału zakładają przychód w wysokości 8,1 miliarda dolarów, zysk w wysokości 2,99 dolara na akcję i dodanie 2,6 miliona nowych abonentów netto.

Akcje Netflix wzrosły o 6,8% w późnym handlu po raporcie.

Podczas gdy Netflix mianował Scotta Stubera szefem działu filmowego, Bela Bajaria, który był szefem globalnej telewizji, został dyrektorem ds. treści. W poście na blogu Hastings napisał, że „poświęci więcej czasu na filantropię”, „skupiając się na ulepszaniu akcji Netflix”.

Jeśli chodzi o niedawne wprowadzenie subskrypcji wspieranej reklamami, firma stwierdziła, że ​​jest „zadowolona z naszych dotychczasowych postępów”.

To powiedziawszy, Netflix widzi bardzo niewielkie przejście z innych poziomów subskrypcji na plan z reklamami. Firma dodała, że ​​nadal wierzy, że reklama będzie generować przyrostowe przychody i zyski, ale wpływ w 2023 r. „Będzie umiarkowany, ponieważ z czasem narasta powoli”.

Netflix powiedział, że spodziewa się szerszego wprowadzenia „płatnego udostępniania”, odpowiedzi firmy na powszechne udostępnianie haseł, jeszcze w tym kwartale.

Firma spodziewa się nadzwyczajnych przyrostów netto w modelu, przy wyższym wzroście w drugim kwartale niż w pierwszym. Ale firma twierdzi, że ogólne przychody powinny się poprawić, ponieważ „pożyczone gospodarstwa domowe” prowadzą własne rachunki.

Netflix od dawna dąży do dwucyfrowego wzrostu przychodów, zwiększania marż operacyjnych i utrzymywania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych. W 2023 roku firma spodziewa się stałego wzrostu przychodów walutowych, który będzie przyspieszał przez cały rok. Netflix powiedział, że spodziewa się wzrostu rok do roku zarówno zysku operacyjnego, jak i marży operacyjnej. Netflix spodziewa się obecnie marży operacyjnej na poziomie od 18% do 20% w 2023 r.; W pierwszym kwartale spodziewa się marży operacyjnej w wysokości 20% z 25%, powołując się na „czas wydatków na treści”.

Firma podała, że ​​całoroczne wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,6 miliarda dolarów, pokonując prognozę 1 miliarda dolarów.

Do 2023 roku Netflix przewiduje „co najmniej 3 miliardy dolarów” wolnych przepływów pieniężnych. Firma zakończyła kwartał z całkowitym zadłużeniem w wysokości 14 miliardów dolarów, w porównaniu z docelowym poziomem od 10 do 15 miliardów dolarów. Firma posiada 6 miliardów dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych. Netflix spodziewa się rozpocząć skup akcji w 2023 roku, zakładając brak istotnych przejęć.

Podczas rozmowy o zarobkach firmy w czwartek po południu Hastings powiedział, że nie pojawi się na przyszłych rozmowach. Firma odmówiła komentarza w sprawie spekulacji, że może złożyć ofertę





Światowa rozrywka wrestlingowa



(WWE), w zasadzie tak jest Wystaw się na sprzedaż.

Eric J. Napisz do Savitza na adres [email protected]