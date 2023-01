Nikki Haley oskarża Pompeo o „kłamstwa i pogłoski o sprzedaży książki” po zmowie wiceprezydenta | Książki

— powiedział Nikki Haley, były sekretarz stanu Mike Pompeo oświadczenie To, że spiskował, by Mike Pence został wiceprezydentem Donalda Trumpa, jest „księgą kłamstw i plotek”.

Były ambasador przy ONZ Rozmawiał z Fox News W czwartek wieczorem, po tym, jak Guardian otrzymał kopię mającego się ukazać wspomnienia Pompeo, Never Give An Inch, i zgłoszone Jego opinia o Haley.

Haley złożył rezygnację Administracja Trumpa w październiku 2018 r. Wcześniej Pompeo mówi, że zorganizował prywatne spotkanie bez sprawdzania Trumpa w Gabinecie Owalnym.

Pompeo pisze, że myślał, że Haley rzeczywiście jest na pokładzie, ponieważ ówczesny szef sztabu Trumpa John Kelly, Ivanka Trump i Jared Kushner przedstawili „preferencje dla Haleya jako wiceprezydenta”.

Pompeo napisał nieprzychylnie o wynikach Haley jako ambasadora ONZ i skrytykował jej rezygnację.

W rozmowie z Fox News Haley powiedział: „Nie wiem, dlaczego to powiedział, ale dlatego trzymałem się jak najdalej od DC, aby uciec od dramatu”.

Zwrócił również uwagę, że Pompeo mówi w swojej książce, że nie wie, czy ta historia jest prawdziwa.

Haley i Pompeo są jednymi z potencjalnych pretendentów do republikańskiej nominacji na prezydenta w 2024 r., wyścigu, w którym Trump jest jedynym potwierdzonym kandydatem.

Ale wygląda na to, że Haley ucieknie.

Ona powiedział Fox News: „Wciąż nad tym pracujemy i coś wymyślimy. Nigdy nie przegrałem wyścigu. Powiedziałem to wtedy i powiem to teraz. Nie zamierzam tego teraz przegrać”.

Haley kończy w piątek 51 lat. Komentarz skierowany do 80-letniego Joe Bidena, ale też to Donalda Trumpa76-latek powiedział: „Nie sądzę, że musisz mieć 80 lat, aby być liderem w DC. Myślę, że młodsze pokolenie musi się pojawić, przyspieszyć i zacząć naprawiać rzeczy. Czy mogę być tym liderem? Tak, myślę, że mogę być tym liderem.

Były gubernator Karoliny Południowej Przyciągnięty Wsparcie rodziny Kushnera. Powiedział Fox News, że Kushner i jego żona byli przyjaciółmi ojca Ivanki, chociaż spodziewał się, że będą go wspierać.

Powiedział: „Niech wygra najlepsza dziewczyna”.

Pence, senatorowie Ted Cruz i Josh Hawley oraz były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton są wśród innych potencjalnych kandydatów do nominacji republikańskiej. Ale jak dotąd w sondażach dominują Trump i gubernator Florydy Ron DeSantis.

W czwartek były doradca ds. polityki zagranicznej Baracka Obamy, Ben Rhodes, napisał: „Pompeo i Haley są gotowi do prawdziwej bitwy, aby zobaczyć, kto może wygrać 1% w republikańskich prawyborach”.

Według doniesień, opis rzekomego spotkania Haleya z Trumpem przez Pompeo skłonił Trumpa do rozważenia powołania wiceprezesa Pence’a w 2019 roku.

W czwartek Maggie Haberman, reporterka New York Timesa i autorka bestsellerowej książki Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, Wspomniany Kushner i Ivanka Trump „namawiali niedowierzających kolegów i współpracowników Pence’a, aby nie brali udziału w plotkach Haley / VP”.