Handel Luisem Arraezem Marlinsem

25-letni Ares, który jest pod kontrolą zespołu do 2025 roku, ma średnią 0,314 w 389 meczach w karierze. W 22 roku zremisował 50 spacerów, aby poprowadzić Bliźniaków, uderzając zaledwie 43 razy, co czyni go jedynym graczem Major League, który uderzył mniej niż 50 razy w co najmniej 500 występach na płycie.