Burning Man: Zgłoszono śmierć tysięcy uczestników festiwalu, którzy utknęli na pustyni Nevada po deszczu

Władze prowadzą dochodzenie w sprawie ofiar śmiertelnych festiwalu Burning Man na pustyni w Nevadzie po tym, jak tysiące ludzi zostało uwięzionych na miejscu. Ulewne deszcze zalały okolicę i utworzyły gęste błoto sięgające do kostek, które przykleiło się do butów obozowiczów i opon pojazdów.

Uczestnikom kazano pozostać na pustyni Black Rock i oszczędzać żywność, wodę i paliwo.

„Ponad 70 000 ludzi” utknęło w sobotę, sierż. W niedzielę rano CNN powiedział Nathan Carmichael z biura szeryfa hrabstwa Pershing. Niektórzy opuścili teren, wychodząc, ale „większość pojazdów kempingowych utknęła na miejscu” – powiedział.

W niedzielę rano organizatorzy wydarzenia poinformowali, że drogi są zamknięte ze względu na „bardzo mokre i błotniste warunki” oraz że pogoda będzie niepewna. Organizatorzy twierdzą, że choć niektórym pojazdom udało się przejechać, inne utknęły w błocie Strona wydarzenia.

„Proszę nie prowadzić w tym czasie” – dodali. „Powiadomimy Cię o zakazie prowadzenia pojazdów po opuszczeniu obszaru objętego prognozą pogody.”

Na odległym obszarze w północno-zachodniej Nevadzie spadło od 2 do 3 miesięcy deszczu – do 0,8 cala – w ciągu zaledwie 24 godzin od piątku do soboty rano. Ulewne deszcze nawiedziły spieczone pustynne tereny, wzbijając gęste, gliniaste błoto, które utrudniało spacery i jazdę na rowerze – twierdzą urzędnicy festiwalu.

Według prognozy biura National Weather Service w Reno w niedzielne popołudnie możliwe są dalsze opady deszczu. „Poważne burze przyniosą bardzo ulewne deszcze, niewielki grad i porywy wiatru dochodzące do ponad 40 mil na godzinę” – zauważył serwis pogodowy.

Biorąc pod uwagę panujące warunki, istnieje możliwość, że Burning Man pojawi się na terenie festiwalu 1Z analizy CNN wynika, że ​​od 14:00 do 16:00 czasu lokalnego.

Biuro szeryfa oświadczyło, że prowadzi dochodzenie w sprawie „śmierci, która nastąpiła podczas ulewy”. Władze nie podały publicznie nazwiska mężczyzny ani nie podały szczegółów dotyczących okoliczności jego śmierci.

Urzędnik okręgowy ogłasza ogłoszenie w sprawie osieroconych uczestników Burning Man

„Rodzina została powiadomiona, a dochodzenie w sprawie śmierci pozostaje w toku” – podało biuro szeryfa w komunikacie prasowym z soboty.

Carmichael powiedział w niedzielę, że mężczyznę znaleziono na plaży, a procedury ratujące życie mające na celu jego ożywienie nie przyniosły skutku, powiedział w niedzielę Carmichael, ale nie podał dodatkowych szczegółów.

Playa jest używana do opisania zapadniętych, suchych dna jezior na pustyniach, gdzie woda zamiast odpływać, wyparowuje, a nawet niewielkie ilości deszczu mogą szybko zmoczyć duży obszar.

Organizatorzy wydarzeń powiedział W niedzielę wieczorem, jeśli pogoda na to pozwoli, planują spalić mężczyznę w kulminacyjnym momencie festiwalu.

Urzędnicy nie podali informacji, kiedy drogi zostaną ponownie otwarte, ale słońce ma powrócić w poniedziałek.

„Obecnie nie szacujemy, kiedy drogi będą wystarczająco suche, aby samochody kempingowe i pojazdy mogły bezpiecznie podróżować” – stwierdzili organizatorzy Burning Man w sobotnim oświadczeniu. „Możliwe, jeśli pogoda będzie nam sprzyjać późnym popołudniem w poniedziałek. To się wkrótce skończy.”

Deszcz padający w nocy i w niedzielę na już przesiąkniętym plażą „wpłynie na czas wysychania plaży” – zauważyli organizatorzy.

Na razie wejście do Black Rock City i lotnisko są zamknięte, a wjazd i wyjazd z miasta nie jest dozwolony, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych. Organizatorzy powiedzieli W mediach społecznościowych. Black Rock City to tymczasowa metropolia tworzona co roku na potrzeby festiwalu, wyposażona w infrastrukturę ratunkową, bezpieczeństwa i opiekę zdrowotną.

Biuro szeryfa hrabstwa Pershing stwierdziło, że deszcz „prawie uniemożliwił pojazdom przejechanie przez plażę” i zalecono mieszkańcom schronienie się do czasu, aż ziemia wyschnie na tyle, aby móc bezpiecznie jeździć.

Organizatorzy Burning Man powiedzieli w sobotę, że pojazdy próbujące wydostać się z imprezy ugrzęzną w błocie. „Samochody, które utknęły na drogach na naszych polach kempingowych lub na wjeździe do miasta, uniemożliwią wyjazd” – dodali organizatorzy.

„Jeśli jesteś na terenie BRC, pozostań na miejscu i zachowaj bezpieczeństwo” – napisali organizatorzy.

Burze i ulewne deszcze w całej Nevadzie powódź innych częściach stanu i mogło doprowadzić do kolejnej śmierci. Jak poinformował rzecznik miasta Jace Radke, w Las Vegas w sobotę rano władze znalazły nieprzytomnego mężczyznę „zaplątanego w gruzy”. Radke poinformował w notatce prasowej, że dochodzenie jest w toku.

Niektórzy uczestnicy festiwalu przemierzali mile przez gęste błoto, aby dotrzeć do głównych dróg, podczas gdy inni pozostali w swoich obozach, mając nadzieję, że warunki się poprawią.

Hannah Burhorn, która po raz pierwszy była obecna na ceremonii, powiedziała CNN, że ludzie chodzą po błocie boso lub z torbami przywiązanymi do stóp.

„Ludzie próbowali przez nią przejechać rowerem i utknęli, ponieważ jest głęboka po kostki” – powiedział Burhorn. Błoto jest tak gęste, że „przykleja się do butów i sprawia, że ​​wyglądają jak but wokół buta” – dodał.

Nie jest jasne, ile osób utknęło na festiwalu, ale w tygodniowym wydarzeniu uczestniczy zazwyczaj ponad 70 000 osób. W tym roku potrwa od 28 sierpnia do 4 września.

Dyrektor ds. zarządzania kryzysowego w hrabstwie Pershing, Sean Burke, powiedział CNN, że do sobotniego popołudnia nie było żadnych doniesień o obrażeniach.

Powiedział CNN, że Amar Singh Thugkal i jego przyjaciele przeszli około 3 km przez błoto, aby opuścić festiwal. Oszacował, że dotarcie do głównej drogi prowadzącej do Reno, około 200 km od miejsca wydarzenia, zajmie im około 2 godzin.

„Udało nam się, ale chodzenie po błocie to było prawdziwe piekło” – powiedział Duggal. „Każdy krok sprawiał wrażenie, jakbyśmy trzymali na stopach dwa ogromne bloki żużlu”.

W wydarzeniu uczestniczyli DJ Diplo i komik Chris Rock.

Rock zamieścił na Instagramie film przedstawiający gęste błoto, a Diplo zamieścił serię filmów, w których fan twierdzi, że on i Rock zjeżdżali z podłogi.

DJ powiedział, że przeszli kilka mil i udało im się dotrzeć na najbliższe lotnisko.

Tymczasem uczestnicy, którzy zwykle poświęcają swój czas sztuce i budowaniu społeczności, teraz skupiają się na zajmowaniu się kwestiami racjonowania towarów i łączności.

„Przepustowość łącza jest bardzo ograniczona, a na obozie jest dużo ludzi (próbują odwołać loty i zaplanować pobyt tutaj na dłużej)” – z powodu pogody Barhorn powiedział CNN SMS-em z obozu Wi-Fi.

Mimo to złe warunki nie powstrzymały kreatywności, powiedział Burhorn, który przyjechał z San Francisco.

„Ludzie robią gliniane rzeźby” – powiedział.

Andrew Hyde, kolejny uczestnik Burning Man, powiedział, że pomimo błotnistych warunków, które utrudniały chodzenie, pogoda przywróciła znaczenie wydarzenia do jego korzeni.

„Przyjeżdżasz tutaj, żeby zmagać się z trudną pogodą, musisz się na nią przygotować” – powiedział Hyde Pauli Newton z CNN. „Pod wieloma względami wszyscy tutaj zaprzyjaźnili się ze swoimi sąsiadami i jest to zjawisko społeczne”.

Morale na wydarzeniu jest dobre i wśród uczestników generalnie nie ma paniki, Hyde opisał powrót muzyki z dnia na dzień.

Istnieją jednak obawy dotyczące opóźnień z powodu dodatkowych opadów, jednak najgorsze warunki nie są znane.

„Myślę, że należy się martwić, jeśli spadnie kolejny deszcz” – powiedział. „Ludzie muszą wrócić do pracy, wrócić do swoich obowiązków w domu”.

Organizatorzy ogłosili w sobotę wieczorem, że rozmieszczą przyczepy mobilne w różnych lokalizacjach, skonfigurują firmowy system Wi-Fi pod kątem publicznego dostępu i wyślą autobusy do pobliskiego Gerlach, które zabiorą osoby wyjeżdżające z Playa do Reno.

„Obecnie nie jest to operacja całodobowa” – oznajmił festiwal w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Organizatorzy zapewniają quady i opony terenowe

Biuro szeryfa hrabstwa Pershing poinformowało, że w sobotę wieczorem ludzie szli główną drogą i czekali na ruch uliczny przygotowany przez organizatorów festiwalu.

Biuro szeryfa poinformowało, że sprowadzono środki z całej północnej Nevady, aby pomóc osobom potrzebującym pomocy medycznej na terenie wydarzenia.

„Burning Man to społeczność ludzi, którzy chcą się wzajemnie wspierać” – czytamy na swojej stronie internetowej Burning Man. „Przyjechaliśmy tutaj wiedząc, że to miejsce zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy do życia. Dzięki temu wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani na takie wydarzenie pogodowe.

„Robiliśmy ćwiczenia na stole na potrzeby takich wydarzeń” – dodali organizatorzy. „Jesteśmy w pełni zaangażowani we wszystkie aspekty bezpieczeństwa i nie możemy się doczekać Exodusu jako naszego kolejnego priorytetu”.