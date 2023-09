Więzień więzienia w Stillwater wyjaśnia protest, który wywołał blokadę

Departament Więziennictwa Minnesoty twierdzi, że sytuacja w więzieniu Stillwater została „rozwiązana” po niedzielnym nadzwyczajnym zamknięciu.

DOC informuje FOX, że 9 więźniów wróciło do swoich cel w niedzielę rano po tym, jak około 100 więźniów odmówiło. Zdarzenie to spowodowało wprowadzenie godziny policyjnej od godziny 8:00. W aktualizacji tuż przed godziną 16:00 DOC stwierdził, że incydent został „rozwiązany bez incydentów” i wszyscy wrócili do swoich cel.

Rzecznik powiedział, że przez cały czas incydent przebiegał „spokojnie” i dodał, że nikt nie został ranny. Wszystkim pracownikom, z wyjątkiem dwóch strażników przebywających w strefie bezpieczeństwa, udało się opuścić zajęte tereny.

Więźniowie walczą

Departament Obrony za incydent obwinił „niezadowolenie” więźniów z powodu „zmienionego harmonogramu wypuszczania komórek w weekend świąteczny”. Aktywiści twierdzą jednak, że stan wyjątkowy spowodował „brak dostępu do czystej wody” i upalna pogoda. Urzędnicy DOC twierdzą, że te twierdzenia są fałszywe.

Więzień zakładu karnego Stillwater maluje ponury obraz podczas nagranej w niedzielę rozmowy telefonicznej. „To musiał być rekordowy tydzień upałów i umieścili nas w celach. Bez klimatyzacji, bez wody, bez pryszniców, nic” – mówi.

Więźniowie zgłaszają, że przez ostatnie kilka miesięcy przeważnie przebywali w celach. „Teraz doszliśmy do punktu, w którym musimy podjąć pokojowy protest, stanąć w obronie naszych praw i powiedzieć: «Słuchaj, nie będziemy już tego tolerować»”.

„Trzymanie ich w tych celach jest nieludzkie” – stwierdziła Marvina Haynes z Minnesoty, która przyłącza się do reformy wymiaru sprawiedliwości dla niesłusznie oskarżonych. „Naszych zwierząt nie można nawet leczyć w takim stanie”.

Komisarz Departamentu Więziennictwa Paul Schnell za zaistniałe warunki obwinił obawy personelu. „Ponieważ mamy więcej personelu, możemy otworzyć program, co budzi obawy więźniów, i rozumiemy to” – mówi.

Za skargi dotyczące braku ogrzewania i klimatyzacji w budynku Shell obwinia stuletnie obiekty. „Wiemy, że w tych obiektach jest bardzo gorąco. Dbamy o tę kwestię z korzyścią dla ludzi, którzy tu mieszkają, ale także dla tych, którzy codziennie chodzą tu do pracy”.

Schnell twierdzi, że w samym więzieniu Stillwater brakuje 50 funkcjonariuszy. Zwolennicy więziennictwa nalegają, aby zwolnić osoby kwalifikujące się do programów społecznych i zmniejszyć populację więźniów.

„Ludzie są gotowi wrócić do domu i pracy. Ludzie są gotowi kontynuować naukę w szkole. Ludzie są gotowi połączyć się ze swoimi rodzinami, ale DOC postanawia tego nie robić” – mówi David Bohnke z Organizacji Pracy Więźniów.

Schnell w dużej mierze odrzucił ten pomysł. „W tym momencie uważamy, że niezwykle ważne jest, abyśmy nie tylko uwalniali ludzi, którzy ponieśli porażkę, ale także abyśmy mądrze sobie z tym radzili” – mówi.

Chociaż nadzwyczajną blokadę zniesiono około godziny 15:00, Schnell przyznaje, że podstawowe problemy, które doprowadziły do ​​protestów, pozostają nierozwiązane. „W ten weekend musieliśmy wdrożyć zmodyfikowany harmonogram i rozumiemy stojące przed nami wyzwania, ale na tym właśnie jesteśmy” – podsumowuje Schnell.

Schnell twierdzi, że DOC zwróci się do legislatury w przyszłym roku z prośbą o fundusze na modernizację systemów chłodzenia. Dołożyli wszelkich starań, aby zwiększyć wysiłki rekrutacyjne, aby sprostać wymaganiom pracowników.

W oświadczeniu Rady 5 AFSCME, związku reprezentującego funkcjonariuszy więziennictwa w Minnesocie, dyrektor wykonawczy Bart Anderson stwierdził, że w wyniku niedzielnej lokaut w więzieniu panują „chronicznie niedobory kadrowe”.

„Dzisiejszy incydent w MCF-Stillwater uwydatnia prawdę stojącą za działaniem lokalnego i MN Departamentu Więziennictwa. Doprowadził do chronicznych niedoborów kadrowych i konieczności ograniczania programowania i/lub czasu rekreacyjnego dla przestępców, którzy są źli na placówkę” – powiedział. Andersona. „Nasz związek wierzy, że w naszych zakładach karnych nie można wprowadzać programów dla przestępców przekształcających bez odpowiedniego zabezpieczenia obiektu, a możemy i musimy mieć jedno i drugie”.

Obecnie w zakładzie karnym przebywa 1202 więźniów. Zbudowane w 1914 roku więzienie składa się z siedmiu jednostek mieszkalnych z minimalną jednostką bezpieczeństwa poza głównym obwodem.