Były Cole Laughoon Anne Heche mówi, że ich syn Homer jest „silny” w emocjonalnych wiadomościach: „Mam naszego syna”

To Anna H Były mąż Cole Lafoon powiedział, że ich syn Homer, lat 20, był „silny” i „w porządku” w emocjonalnej wiadomości po jej śmierci w piątek.

„Kochałem ją, tęsknię za nią, zawsze będę” – powiedział Lafoon w filmie opublikowanym na Instagramie. – Z Homerem wszystko w porządku. Oczywiście jest w żałobie. Było ciężko, trudniej, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. Ale jest otoczony przez rodzinę, jest silny i nic mu nie będzie.

Lafoon podziękował tym, którzy odwiedzili, aby zobaczyć, jak on i Homer sobie radzą, gdy H był hospitalizowany po pożarze w Los Angeles 5 sierpnia. Jej śmierć W piątek.

„Twoje zameldowanie, pokazanie nam swojego serca, ofiarowanie modlitw i tak dalej, to takie piękne, dziękuję” – powiedział Lafoon. „To trudne dla mnie, trudne dla mojej rodziny, trudne dla Homera. Ale mamy siebie nawzajem, mamy duże wsparcie i wszystko w porządku”.

Syn Anne Hechie składa hołd po śmierci matki: „Mam nadzieję, że moja matka ucieknie od bólu”

Lafoon i H byli małżeństwem w latach 2001-2009.

The Aktorka „Sześć dni, siedem nocy” Został hospitalizowany w śpiączce tydzień temu po tym, jak w zeszły piątek rozbił swój samochód w domu w dzielnicy Mar Vista w Los Angeles. Był podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

H doznał „poważnych” obrażeń mózgu po wypadku i został uznany za zmarłego w piątek.

„Ann prawdopodobnie… lubię myśleć, że nie odczuwa bólu i cieszy się lub doświadcza tego, co będzie dalej w jej podróży”, kontynuował Lafoon. „Przyszła gorąca i miała wiele do powiedzenia”.

Walcząc ze łzami, kontynuował: „Była odważna i nieustraszona i tak bardzo kochała, nigdy nie bała się powiedzieć nam, co myślała, w co wierzyła, i zawsze była to miłość. .Dziękuję. Dziękuję za wszystkie dobre czasy. .Było wielu. Do zobaczenia po drugiej stronie. Tymczasem mam naszego syna. Nic mu nie będzie. Kocham cię.

Anna H zmarła w wieku 53 lat

Homer Lafoon był najstarszym synem H.C.

Ma również 13-letniego syna Atlasa z aktorem Jamesem Tubberem, z którym była od 2007 do 2018 roku.

Homer oddał hołd swojej mamie w piątek. „Mój brat Atlas i ja straciliśmy matkę. Po sześciu dniach niemal niewiarygodnych wahań emocjonalnych zostaje mi głęboki, bez słów smutek. Mam nadzieję, że moja mama jest wolna od bólu i zaczyna odkrywać to, co lubię sobie wyobrażać, to jej wieczna wolność ”, powiedział Homer w oświadczeniu dla Fox News Digital.

„Przez te sześć dni tysiące przyjaciół, rodziny i fanów wylało na mnie swoje serca. Jestem wdzięczny za ich miłość i jestem wdzięczny za wsparcie mojego taty, Cole’a i mojego ojczyma, Alexiego. czas, spoczywaj w pokoju mamo, kocham cię, Homer” – podsumował raport.