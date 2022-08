Ostatnie dni Trumpa zostały przeanalizowane pod kątem zajmowania się przez niego dokumentami

WASZYNGTON – W ostatnich tygodniach administracji Trumpa skrzydło zachodnie zaczęło pustoszeć. Doradca handlowy Białego Domu, Peter Navarro, został zauważony, niosąc zdjęcie walczących prezydentów USA i Chin. Widział, jak żona brygadzisty wpychała do samochodu wypchanego ptaka.

Prezydent

Donald Trump

Chciał przezwyciężyć porażkę wyborczą w listopadzie 2020 roku. Jak spiskował, by spędzić ostatnie dni na spotkaniu z prawnikami Aby wyrównać rachunki z Republikanami który następnie głosował, by go oskarżyć? Zamieszki 6 stycznia na Kapitolu A byli doradcy powiedzieli, że negocjował ułaskawienie ze swoimi doradcami.

Ostatni dzień urzędowania to styczeń. 20, 2021 o godzinie 12:50 opublikował listę. 143 Ułaskawienia i poprawkiTworzenie kolejnych akt prezydenckich do przekazania do Archiwum Narodowego.

Boksy przed budynkiem biurowym Eisenhowera w ostatnich dniach administracji Trumpa.

Zdjęcie:



Erin Scott / Reuters





Rezultatem był pospieszny i chaotyczny exodus z obecnie skupionego na Białym Domu Dochodzenie federalne Pan. Trumpa Obsługa dokumentów niejawnych i inne prezydenckie przedmioty, które opuściły urząd.

„Jeśli zaczniesz się pakować, gdy zostały tylko dwa dni, kończy ci się czas” – powiedział jeden z byłych doradców. – Jeśli to on wrzuca rzeczy do pudeł, to kto wie, co może się stać?

Inny były doradca powiedział, że w ostatnich tygodniach na Zachodzie panowała niepewność, gdy trwał wyścig prezydencki. – To dziwny czas – powiedział adiutant. „To było jak, robimy to? Czy nie robimy tego?”

W zeszły poniedziałek agenci FBI zostali usunięci 11 kompletów dokumentów niejawnychw tym te oznaczone jako ściśle tajne i dostępne tylko w specjalnych placówkach rządowych —Pan. Z kurortu Mar-a-Lago Trumpa Według sędziego federalnego na Florydzie Upoważniony został nakaz przeszukania. Nie udało się ustalić, kiedy akta były przechowywane w ośrodku, w trakcie jego prezydentury lub po nim.

Wciąż mało znany Dlaczego nagrania trafiły do ​​Mar-a-Lago? I jaka była motywacja tych, którzy je tam umieścili. Pan. Urzędnicy zauważyli, że odkąd Trump opuścił urząd, jego zespół otrzymał co najmniej dwa konkretne wnioski rządowe o dostarczenie materiałów do archiwów narodowych.

W styczniu br. na wniosek Archiwum Narodowego odzyskano 15 skrzynek. Wiosną Departament Sprawiedliwości przedstawił dodatkowe akta. Niektóre dokumenty zostały przekazane podczas czerwcowego spotkania prawników Trumpa z urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości, ale śledczy stwierdzili, że pozostało więcej dokumentów, co skłoniło do przeszukania.

Pan. Prawnicy i przedstawiciele Trumpa powiedzieli, że prowadzili rozmowy z rządem, kiedy przybyło FBI i że zastosowali się do żądań Departamentu Sprawiedliwości.

Gdy administracja Trumpa opuszcza Biały Dom, doradcy niosą pudła do prezydenckiego helikoptera.

Zdjęcie:



Mandel Nagan/Agence France-Presse/Getty Images





Według spisu dokumentów Federalnego Biura Śledczego, akta skonfiskowane przez agentów FBI obejmują ułaskawienie z grudnia 2020 r. dla długoletniego powiernika Trumpa, Rogera Stone’a. W 2019 roku został skazany przez sąd federalny za składanie fałszywych zeznań, manipulowanie świadkami i próbę utrudniania śledztwa Kongresu w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory w kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

Zgodnie z nakazem przeszukania wydanym w piątek śledczy szukają wszystkich zapisów, które mogą być dowodem naruszenia przepisów regulujących ich gromadzenie, przekazywanie lub utrzymanie. Informacje niejawne; usuwanie oficjalnych dokumentów rządowych; A akta zostały zniszczone w federalnym śledztwie. Według osób zaznajomionych z tą sprawą śledczy skontaktowali się z doradcami, którzy wiedzieli o praktykach Trumpa w zakresie zarządzania dokumentacją.

Pan. Biuro Trumpa poinformowało w sobotnim oświadczeniu, że były prezydent odtajnił dokumenty w Mar-a-Lago. Chociaż prezydent ma uprawnienia do odtajniania dokumentów, istnieją przepisy federalne, które określają proces dokonywania tego. Pan. Ani Trump, ani jego prawnicy nie przedstawili publicznie żadnych dowodów na to, że prawidłowo odtajnił dokumenty.

Według byłych doradców, pan. Podejście Trumpa pogłębiło problem.

Kiedy John Kelly był szefem sztabu, postępowanie z tajnymi i wrażliwymi informacjami w Białym Domu przerażało go i starał się ustanowić nowe protokoły organizowania takich dokumentów i komu umożliwiono dostęp do nich, panie. Kelly powiedział w wywiadzie w sobotę.

Agenci FBI próbowali przeszukać „Biuro 45” oraz wszystkie magazyny i inne pomieszczenia używane przez byłego prezydenta.



„Trzeba go zaostrzyć”, powiedział, powołując się na brak „głębokiego zrozumienia procesów i procedur poświadczeń bezpieczeństwa oraz postępowania z materiałami o wysokiej klauzuli tajności”.

Pan. Podczas czterech lat urzędowania Trumpa ujawniał poufne i poufne informacje w rozmowach z zagranicznymi urzędnikami, na Twitterze i dziennikarzami.

Na przykład w 2019 roku powiedział dziennikarzowi Bobowi Woodwardowi, że zbudował system broni jądrowej „takiego, jakiego nigdy nie widziałeś ani o którym nie słyszałeś”. W tym roku, panie Trump wysłał tweeta z informacją, że Stany Zjednoczone nie rozbiły irańskiej stacji kosmicznej i dołączył zdjęcie satelitarne z wysoce tajnego amerykańskiego satelity szpiegowskiego znanego jako USA 224.

„Cóż, myślę, że nie jest już tajne” – powiedział wtedy urzędnik Narodowej Rady Bezpieczeństwa The Wall Street Journal. Często, gdy informacje niejawne są udostępniane publicznie, można je uznać za niejawne.

Pan. Trump powiedział wtedy, że ma „absolutne prawo” do opublikowania zdjęcia.

The Pracownicy archiwów narodowych Zwykle zbiera pudła z zapisami z całej administracji i wysyła swoje furgonetki do Białego Domu w celu oznaczenia i skatalogowania przedmiotów po ich przybyciu. To nie zdarzyło się w latach Trumpa, powiedział Gary Stern, urzędnik ds. archiwów przewoźników. Na panelu w styczniu 2021 r. zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Historyczne.

Agenci FBI dokonujący nalotu na dom byłego prezydenta Donalda Trumpa w Mar-a-Lago skonfiskowali 11 zestawów tajnych dokumentów, z których niektóre były oznaczone jako ściśle tajne, zgodnie z nakazem przeszukania wydanym w piątek przez sąd na Florydzie. Źródło zdjęcia: Adele Morgan



„Tak naprawdę nie mogliśmy zacząć do stycznia i nie mogliśmy zakończyć wszystkiego do 20 stycznia” – powiedział, gdy prezydent Biden objął urząd. Powiedział, że proces transformacji w administracji Trumpa był trudniejszy niż zwykle, ponieważ urzędnicy Białego Domu i ówczesny prezydent nie spodziewali się przegranej wyborów.

W ostatnich dniach niektórzy sojusznicy Trumpa obarczyli winą Administrację Służb Ogólnych, która pomaga w procesie przeprowadzki, za wysłanie kluczowych dokumentów do Mar-a-Lago. Kash Patel, były szef sztabu pełniącego obowiązki sekretarza obrony, powiedział w piątek w Fox News, że GSA „przez pomyłkę zapakowało kilka pudeł i przeniosło je do Mar-a-Lago. To nie jest z prezydentem.

Christina Wilks, sekretarz prasowy GSA, powiedziała w oświadczeniu, że agencja nie podejmuje takich decyzji. „Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji o tym, jakie przedmioty zostaną przeniesione, spoczywa na ustępującym prezesie i jego personelu” – powiedział. „Za treść wszelkich dostarczonych materiałów, np. dokumentów, odpowiada były prezes i jego zastępcy i należy je przekazać do ich biura”.

Byli doradcy powiedzieli, że pan Po ogłoszeniu wyborów dla Bidena zaczęli się pakować. Członkowie ich biura zostali powołani jako osoby punktowe. Doradcy umieszczali akta prezydenta w szafach na akta i dokumenty, które nie musiały być trzymane w „torebkach na spalanie”, których zawartość byłaby spalana.

Niektórzy byli doradcy stwierdzili, że istnieje znaczna swoboda w określeniu, dokąd się udali.

„To nie jest poważny proces, w którym mają nadzór i sprawdzają, czy to zrobiłeś” – powiedział jeden z byłych urzędników Białego Domu, który opisał ten proces jako uciążliwy nawet jak na swobodne standardy administracji. Sortowanie dokumentów, powiedział były urzędnik, jest „jak system honorowy”.

Niektórzy byli doradcy twierdzą, że istniała duża swoboda w ustalaniu, które dokumenty i gdzie trafiły.

Zdjęcie:



Jim Lo Scalzo/EPA/Shutterstock





Pan. Podczas kadencji Trumpa doradcy często otrzymywali dokumenty zebrane z Gabinetu Owalnego i rezydencji Białego Domu, znajdowali je podarte i musieli zdecydować, co skleić, aby je zachować, powiedział były doradca.

Nie jest niczym niezwykłym wejście do Gabinetu Owalnego i zobaczenie wielu zapinanych na zamek toreb, specjalnie stworzonych do transportu tajnych materiałów, ponieważ można je zamknąć – siedząc na zdecydowanie biurku z kluczem w zamku, powiedział były doradca. Podczas podróży z torbami pracownicy powinni trzymać klucze osobno.

Rzadkie papierowe dokumenty informacyjne przekazane panu Trumpowi mają na celu przygotowanie go do rozmów telefonicznych z zagranicznymi przywódcami. Prezydent Francji Emmanuel Macron —Mr. Pan Trump był określany jako „Mały Emmanuel” w rozmowach ze swoimi doradcami – odejście od protokołu, w tym osobistego telefonu komórkowego prezydenta. Kontynuował rozmowę z Trumpem.

Wśród przedmiotów skonfiskowanych przez agentów FBI podczas przeszukania Mar-a-Lago w zeszły poniedziałek były informacje związane z „prezydentem Francji”, zgodnie z listą przedmiotów usuniętych z posiadłości.

Urzędnicy rutynowo zabierali tajne informacje z prezydentem do Mar-a-Lago i innych odwiedzanych przez niego posiadłości, co nie było niczym niezwykłym, jak powiedzieli byli doradcy. Prezes Pan Trump miał dostęp do tego, co jest znane jako Sensitive Compartment Information Facility (SCIF) w Mar-a-Lago, ale nie zawsze używał go do przeglądania poufnych materiałów, powiedział były doradca.

Niektórzy doradcy martwią się o przechowywanie ważnego dokumentu, gdy prezydent jest w swoim ośrodku na Florydzie, ponieważ nie zawsze wiedzą, dokąd trafi dokument, powiedział doradca.

Wśród listów, jakie otrzymał od przywódców zagranicznych, w tym od przywódcy Korei Północnej, pana Trump był dumny

kim Dzong UnPan. Trump zwykł czytać listy na głos „każdemu, kto wszedł do Gabinetu Owalnego”, wspominał jeden z jego czołowych doradców.

Przynajmniej jeden z tych listów został zabrany do Mar-a-Lago, a jeden z nich 15 pudeł z dokumentami Archiwum Państwowe zostało wydobyte z uzdrowiska w styczniu.

—Jess Bravin i Andrew Restuccia przyczynili się do powstania tego artykułu.

