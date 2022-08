Japonia powraca do wzrostu gospodarczego, gdy obawy związane z koronawirusem ustępują

Słabszy jen i wyższa inflacja również ciążyły firmom. W ciągu ostatniego roku japońska waluta straciła ponad 20 procent swojej wartości w stosunku do dolara. Chociaż jest to dobre dla eksporterów — jego produkty stały się tańsze dla zagranicznych klientów — podniosło to ceny importu, które już i tak są wysokie z powodu niedoborów i zakłóceń w łańcuchu dostaw spowodowanych wojną Rosji na Ukrainie.

Zaktualizowano Sierpnia 12, 2022, 17:21 ET

Inflacja w Japonii – około 2 proc. w czerwcu – jest nadal znacznie niższa niż w wielu innych krajach, zmuszając niektóre firmy do znacznego podniesienia cen po raz pierwszy od lat, zmniejszając popyt ze strony konsumentów przyzwyczajonych do płacenia tej samej kwoty w tym samym roku. Po roku.

Stopniowy powrót do normalnej aktywności gospodarczej spowodował silny wzrost inwestycji prywatnych, jak pokazały dane z poniedziałku.

Wzrost ten był częściowo napędzany przez wydatki firm na poprawę zrównoważonego rozwoju i infrastruktury cyfrowej — wysiłki silnie wspierane przez politykę rządową, powiedział Wakaba Kobayashi, ekonomista z Daiwa Institute of Research.

Jednak nie jest jasne, jak długo ten wzrost będzie trwał, powiedział. Wśród wielu przedsiębiorstw „istnieje poczucie, że światowa gospodarka będzie nadal spadać” – powiedział. Gospodarki USA, Chin i Europy spowolniły znacznie szybciej niż oczekiwano w ostatnich miesiącach z powodu wojny na Ukrainie, inflacji i pandemii.

Japonia stoi przed innymi wyzwaniami w kraju i za granicą. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa prawdopodobnie będą borykać się z trudnościami, ponieważ dotacje pandemiczne ustają, a ruch pieszy do ich przedsiębiorstw pozostaje poniżej poziomu sprzed recesji.