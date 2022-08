Microsoft w końcu przyznaje, że sprzedaż Xbox One jest mniejsza niż połowa PS4

Oficjalna sprzedaż Xbox One pozostała w dużej mierze tajemnicą, ale teraz Microsoft w końcu przyznaje to wprost: PS4 przewyższyło Xbox One – o wiele.

Microsoft przestał raportować dane dotyczące sprzedaży Xbox One na początku roku podatkowego 2016, skupiając się zamiast tego na liczbach Xbox Live. Ta zmiana oznacza, że ​​oficjalnie nie wiemy, jak dobrze Xbox One wypada w porównaniu z PS4 po kłopotliwej premierze Xbox One. Microsoft zajmuje trzecie miejsce za Sony i Nintendo w szacunkach analityków, teraz dokumenty (Dokument Word) przedłożony brazylijskiemu krajowemu regulatorowi konkurencji (Mr Gra Gandhi) w końcu rzuciły nieco światła na to, jak radziło sobie pokolenie Xbox One.

„Sony wyprzedził Microsoft pod względem sprzedaży konsol i zainstalowanej bazy, sprzedając dwa razy więcej niż Xbox w ciągu ostatniej generacji” – powiedział Microsoft, przetłumaczony z portugalskiego.

Sony nie zgłasza już wysyłek PS4, co oznacza, że ​​dożywotnia sprzedaż w marcu wyniosła 117,2 miliona. Chociaż Microsoft nie podał dokładnej liczby sprzedaży Xbox One, jego włączenie oznacza, że ​​firma musiała sprzedać około 58,5 miliona sztuk. Łączy się z badaniami rynku Analiza amperów W 2020 r. baza instalacyjna Xbox One wynosiła 51 mln sztuk na koniec drugiego kwartału 2020 r. Nintendo Switch ma obecnie 111,08 miliona sprzedaży w całym okresie życia i wygląda na to, że jeszcze w tym roku minie PS4.

Microsoft wydaje się zamykać tę gigantyczną lukę swoimi konsolami Xbox Series S/X. Analiza amperów „Sony zamierza osiągnąć całkowitą sprzedaż PS5 na poziomie 17 milionów sztuk w 2021 r., czyli 1,6-krotność sprzedaży serii Xbox”. Kiedy Microsoft publikował ponownie przez kwartał Przychody ze sprzętu Xbox spadły Niedawno dyrektor generalny Satya Nadella powiedział, że Microsoft „od trzech kwartałów z rzędu jest liderem rynku konsol nowej generacji w Ameryce Północnej”. Microsoft jeszcze nie opublikował oficjalnych danych dotyczących sprzedaży Xbox.

Xbox One może nie sprzedawał się dobrze, ale prace Microsoftu nad generacją Xbox One położyły pewne ważne podwaliny pod Xbox Series S/X. Obsługa 1440p dla Microsoft Xbox Series X, zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) i gry 120 Hz zostały uruchomione wraz z testowaniem tych funkcji na wielu poprzednich konsolach Xbox One.

Potwierdzenie przez Microsoft słabej sprzedaży Xbox One jest częścią szerszego sporu między Sony i Microsoftem o producenta Xbox. Activision przejęło Blizzard za 68,7 miliarda dolarów. Zarówno Sony, jak i Microsoft kłócą się Wezwanie do służby, subskrypcje gier i nie tylko, które Microsoft próbuje nabyć w Brazylii. Microsoft podał to również w dokumentach przesłanych do brazylijskiego regulatora Sony płaci za „prawa do blokowania”. Aby uniemożliwić programistom dodawanie ich zawartości do Xbox Game Pass.