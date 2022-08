Kierownik straży pożarnej, Chris Woodward

Rangers dokonali zmiany w ziemiance, ogłaszając zwolnienie menedżera Chrisa Woodwarda w poniedziałek po południu. Trener trzeciej bazy, Tony Beasley, przejmie w międzyczasie obowiązki do końca sezonu 2022.

„(Dyrektor Generalny) Chris Young i ja mieliśmy dzisiaj bardzo trudne zadanie przekazania naszej decyzji Chrisowi Woodwardowi.Prezes Baseball Operations John Daniels powiedział w komunikacie prasowym ogłaszającym decyzję. „Podczas swojego czasu jako menedżer Rangers, Chris pracował niestrudzenie w niektórych trudnych sytuacjach. Był oddany i pełen pasji w swoich wysiłkach na rzecz poprawy wyników na boisku Texas Rangers i został bardzo doceniony. Reprezentował organizację z klasą i godnością.

W ciągu ostatnich kilku tygodni prowadziliśmy obszerne dyskusje i chociaż obecny występ zespołu jest z pewnością dużą częścią tej decyzji, patrzymy również w przyszłość. Ponieważ Rangers nadal rozwijają zwycięską kulturę i łączą elementy, aby rywalizować o postsezon, poczuliśmy, że w tym czasie konieczna jest zmiana przywództwa. W imieniu całej organizacji Texas Rangers dziękujemy Chrisowi i życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego.„

46-letni Woodward spędził w Arlington niecałe cztery sezony. Texas zatrudnił go ze sztabu trenerskiego Dodgersów poza sezonem 2018-19, czyniąc go stałym zastępcą (wraz z tymczasową pracą Dona Wakamatsu) po zwolnieniu Jeffa Bannistera we wrześniu. Woodward znalazł się w trudnej sytuacji, przejmując ostatni zespół, który obniżał płace podczas rozpoczynania przebudowy.

Texas cofnął się nieznacznie w pierwszym sezonie Woodwarda, zajmując trzecie miejsce w AL West z wynikiem 78-84. Klub został wyeliminowany przez 68 lat, ale odbił się w następnym sezonie. Teksas w skróconej kampanii osiągnął wynik 22-38, a następnie w 2021 r. osiągnął rekord 60-102. Skończyło się ponownie, ale Texas podpisał Woodward w listopadzie ubiegłego roku. rozbudowa Działał do 2023 roku.

W tym czasie Daniels pochwalił kapitana.(pomoc) położyć podwaliny naszej kultury” przez pierwsze trzy sezony. Front Office w Teksasie nie mógł liczyć na lepsze wyniki w składzie na sezon 2019-21, a rozszerzenie Woodwarda odzwierciedlało wiarę organizacji w jego zdolność do poprowadzenia klubu na bardziej konkurencyjny poziom. Teksas zasygnalizował chęć przesunięcia listy płac do przodu na początku sezonu, a następnie zima była bardziej intensywna, niż wielu się spodziewało.

Rangers podpisali czterech graczy na wieloletnie umowy z wolnymi agentami, w tym dwóch z trzema dużymi gwarancjami ogólnymi poza sezonem. Dodano Teksas Corey Seager 325 mln USD dziesięć lat po podpisaniu Marcus Semien Siedem lat i 175 milionów dolarów. Weszli jako fundamentalne środkowe pole bramkowe Rangers, gdy klub je podpisał John Gray Czteroletnia umowa o wartości 56 mln USD obejmująca cykl uruchamiania. Dowódca z Teksasu przyznał, że przeskok z 60 wygranej drużyny do natychmiastowej rywalizacji poza sezonem wydawał się być naciągnięty, nawet przy tak agresywnej zmianie poza sezonem. Mimo to mieli nadzieję na znaczną poprawę, która posłuży jako odskocznia do playoffów w 2023 roku.

Wyniki na tym froncie były mieszane. Rangers są na dobrej drodze do swojego najlepszego sezonu od trzech lat, zajmując trzecie miejsce w AL West z rekordem 51-63. Procent wygranych 44,7% jest znacznie lepszy niż poziom poniżej 40% w latach 2020-21, ale przekłada się to na mniej więcej 90-stopniowe tempo przegranych w całym harmonogramie. Są to 9 i pół meczów z dzikiej karty i prawdopodobnie ponownie przegapią play-offy, mając nadzieję na rozegranie znaczących meczów w ostatnich dwóch tygodniach sezonu.

Jednocześnie można argumentować, że Rangersi byli bardziej konkurencyjni, niż sugeruje ich rekord. Zrezygnowali tylko z dwóch przejazdów w sezonie, więcej wygranych niż przegranych (mecze rozstrzygane przez pięć plusów). Jeśli utrzymają się przy dyferencjale wynoszącym około 0,500, znajdą się w sytuacji dzikiej karty, a ogólna kadencja franczyzy będzie bardzo obiecująca. Zamiast tego przeszli okropnie 6-24 w jednobiegowych zawodach, przegrywając kilka ciasnych gier i nie pozostawiając ich w pobliżu rywalizacji.

To, jak wielką odpowiedzialność ponosi Woodward za ten rekord, jest przedmiotem dyskusji. Bez wątpienia jest jakiś pech związany z kiepskimi wynikami, ale można również zauważyć, że Woodward jest odpowiedzialny za zarządzanie bullpenem, który zdobył 18 leadów (ósmy najwięcej w głównych kategoriach). Teksas miał produktywne sezony z niektórymi z ich młodych graczy na pozycji (tj Jonasz Heim I Nataniel Lowe), ale klub nie wyciągnął zbyt wiele z ich młodszych początkujących Dan Dunning. Tymczasem Teksas ma solidne sezony od Seagera i Graya, ale Siemianowi nie powiodło się w pierwszym sezonie umowy z wolnym agentem.

Oczywiście decyzje menedżerskie są podejmowane nie tylko na podstawie wyników klubu na boisku. Zespoły oceniają zachowanie kapitana w klubie i zakulisową pracę. Daniels i Young wyraźnie zdecydowali, że nadszedł czas na zmianę tonu w klubie.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy Beasley zostanie wyniesiony na fotel menedżera. Beasley, były łapacz mniejszej ligi w systemach farm Pirates i Nationals, dołączył do sztabu trenerskiego Teksasu przed sezonem 2015. 55-latek jest teraz na ósmym roku w Rangers, pokrywając zaklęcia Bannistera i Woodwarda jako kapitana. To była jego pierwsza większa szansa menedżerska w lidze.

Texas będzie szukał pełnego etatu w przyszłym sezonie. Są czwartym zespołem, który to zrobił, ponieważ Phillies (Joe Girardi), Angels (Joe Maddon) i Blue Jays (Charlie Montoyo) zwolnili swoich kapitanów poza sezonem. Filadelfia popadła w rozdarcie pod rządami tymczasowego menedżera Roba Thompsona, podczas gdy The Angels nadal miotały się pod rządami tymczasowego kapitana Phila Neve. Blue Jays poprawili i tak już produktywny klub w pierwszym miesiącu pod rządami tymczasowego menedżera Johna Schneidera.

Evan Grant z Dallas Morning News Woodward jako pierwszy ogłosił jego zwolnienie.

Zdjęcie dzięki uprzejmości USA TODAY Sports.