Chińskie zakazy eksportu na Nvidię, AMD uderzyło w zapasy chipów | Dziennik Biznesowy dla Inwestorów

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły w czwartek rano, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq, ale były niższe przed rynkiem. Nvidia (NVDA), a akcje AMD spadły z dnia na dzień, ciągnąc w dół przez półprzewodniki po tym, jak rząd USA poinformował, że nałożył ograniczenia eksportowe na sprzedaż niektórych chipów do Chin.







Rajd na giełdzie próbował w środę krótkotrwałego, słabego odreagowania, zanim główne indeksy osiągnęły opór na 50-dniowej średniej kroczącej i spadły.

Chińskie startupy EV, takie jak Neo, wypuściły sierpniowe wyprzedaże w czwartek rano.

Akcje AMD i Nvidii spadają na chińskie krawężniki

Akcje Nvidii spadły o 4% w obrotach przedrynkowych. Rząd USA nałożył nowe wymagania licencyjne, które blokowałyby sprzedaż niektórych zaawansowanych chipów centrów danych do Chin i Rosji, poinformowała firma Chip w oświadczeniu SEC pod koniec środy. Nvidia poinformowała, że ​​USA powołuje się na obawy dotyczące „wojskowego wykorzystania końcowego”. Nvidia, która obecnie nie sprzedaje produktów do Rosji, powiedziała, że ​​ograniczenia mogą wpłynąć na sprzedaż do Chin o wartości 400 milionów dolarów.

Rząd Stanów Zjednoczonych zaostrza restrykcje dotyczące zaawansowanych technologii chipowych dla Chin. Pekin odpowiedział na nowe zakazy eksportu, mówiąc, że USA próbują nałożyć blokadę technologiczną na Chiny.

Nvidia jest konkurentem Zaawansowane Mikro Urządzenia (AMD) poinformowało o podobnym ogłoszeniu w USA o sprzedaży przez Chiny różnych procesorów graficznych z aplikacjami AI. Akcje AMD spadły o ponad 2% we wczesnym obrocie. Tajwańska produkcja półprzewodników (TSMNvidia, która robi żetony, spadła o 2%.

SMH ETF, w którym wszyscy trzej producenci chipów są głównymi graczami, spadł o prawie 2%. Wiele zapasów chipów spadło nieznacznie po doniesieniach Nvidii i AMD.

Czyste oszczędności (PSTG) nagłówkowe zarobki z dnia na dzień. Akcje PSTG wzrosły dzięki lepszym niż oczekiwano prognozom przychodów i zysków. Akcje spadły o 1,8% do 28,97 w środę, kończąc tuż powyżej 200-dniowej linii. Akcje PSTG mogą przetestować punkt kupna 31,62 Uchwyt z kubkiem Fundacja.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach

Wczesny czwartek, chińskie startupy EV Neo (NIO), Li Auto (LI) oraz Silniki Xpeng (XPEV) podającym dane o dostawach z sierpnia. Gigant EV i akumulatorów BYD (zrobię) można zgłosić w piątek lub sobotę. Akcje Neo wraz z akcjami spółek Li Auto, Xpeng, BYD i EV Tesla (D.S.L.A) teraz walczą.

Nowy zakaz w USA sprzedaży niektórych układów Nvidia i AMD może mieć wpływ na chińskich producentów pojazdów elektrycznych, zwłaszcza tych, którzy starają się prowadzić auto lub wspomagać kierowcę.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły o 0,3%. dobra cena. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,5%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0,7%, przy czym akcje i chipy AMD i Nvidii mają wpływ na ogólne kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Kontrakty terminowe są na najniższym poziomie z dnia na dzień, ale znów zaczynają spadać.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 9 punktów bazowych do 3,22%.

Ropa straciła ponad 1%, a miedź prawie 2%.

Tymczasem Chengdu, stolica prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach, blokuje 21 milionów mieszkańców z powodu przypadków Covid.

Pamiętaj, że to nocna operacja Dow futures Następna rutyna gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Ponieważ wzrost na rynku jest bardzo słaby, inwestorzy powinni być ostrożni przy nowych zakupach i działać na rzecz zmniejszenia ekspozycji. Ale muszą szukać potencjalnych liderów na swoich listach obserwacyjnych.

Enfaza energii (ENPH), gonić za (PDD) i akcje NBIX są dobrze zintegrowane Linie siły względnej najpóźniej do 2022 roku.

Enphase Energy i BSTG mają udziały Lista IBD 50. ENPH ma również zapasy IBD Big Cap 20. Bionauki neurokrynne (NBIX) było w środę Akcje IBD dnia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy badają akcje, które mogą brać udział w rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd na giełdzie

Zwyżka na giełdzie próbowała odbić się w środę rano, ale główne indeksy szybko cofnęły się i zakończyły sesję niżej.

Dow Jones Industrial Average stracił w środę 0,9% Handel na giełdzie. Indeks S&P 500 spadł o 0,8%. Kompozyt Nasdaq i Russell 2000 o małej kapitalizacji wycofały się o 0,6%.

Kontrakty terminowe na ropę w USA spadły o 2,3% do 89,55 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 2 punkty bazowe do 3,13%.

pośrodku Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (FFTYspadła o 0,4%. Rozszerzony fundusz ETF dla sektora technologii i oprogramowania iShares (faktura VAT) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHspadła o 0,7%. Akcje TSM, Nvidia i AMD są głównymi holdingami SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEspadła o 0,8%. Energy Select SPDR ETF (XLEpoddał się do 0,9%. Opieka zdrowotna Select Sector SPDR Fundusz (XLVspadła o 0,6%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje fabularne, ARK Innovation ETF (ARKKETF ARK Genomics ( ) spadł o 0,1%ARKGWzrost o 1,3%. Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF ArcInvest. Cathie Wood’s Ark ma również trochę akcji Nio i BYD.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach

Neo, Li Auto i Xpeng ogłosiły dostawy w sierpniu przed czwartkowym otwarciem.

Neo dostarczyło w sierpniu 10 677 pojazdów, co oznacza wzrost o 82% rok do roku i 6% w porównaniu z lipcem. Obejmuje to niektóre SUV-y ES8, których dostawy rozpoczęły się 28 sierpnia.

Akcje Neo spadły o 2% przed czwartkowym otwarciem. Akcje wzrosły w środę o 0,6% do 19,95, poniżej linii 50-dniowej. Neo pracuje na najniższym bazowym punkcie kupna wynoszącym 24,53, co obejmuje przekroczenie 200-dniowej linii.

Akcje LI dostarczyły tylko 4577 hybrydowych SUV-ów, co oznacza spadek o 56% w porównaniu z lipcem i 52% rok temu. Nadchodzące pojazdy mogą zmniejszyć popyt na istniejący hybrydowy SUV Li One. Hybrydowy SUV L9 rozpoczął dostawy 30 sierpnia, a L8 pojawi się w listopadzie.

Li Auto spadła o 2% przed otwarciem. Akcje spadły w środę o 0,1% do 28,77, ponownie uderzając w opór 200-dniowej linii.

Dostawy XPeng osiągnęły poziom 9578, o 96% więcej niż rok temu i o 17% mniej w porównaniu z lipcem. Nowy SUV firmy Xpeng, G9, zostanie wprowadzony na rynek w czwartym kwartale. Akcje XPEV spadły w czwartek o 2%. Akcje wzrosły w środę o 1,4% do 18,52 po osiągnięciu we wtorek 22-miesięcznego minimum.

Udział w świecie

Tymczasem BYD poinformuje o sprzedaży sierpniowej w piątek lub sobotę. Sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in w lipcu wzrosła o 222% w porównaniu z rokiem poprzednim do 162.350. Wiele wskazuje na to, że w sierpniu BYD pobije kolejny rekord.

W poniedziałek BYD podał, że zarobki w pierwszym półroczu potroiły się w porównaniu z rokiem poprzednim, a sprzedaż wzrosła o 60%. To skromnie podniosło stawkę.

Ale akcje BYD spadły we wtorek o 7,8%, a następnie o 4,35% do 30,75 w środę. Akcje EV i firmy produkującej akumulatory spadły poniżej 200-dniowego progu po osiągnięciu rekordowego poziomu 43,61 w dniu 28 czerwca.

Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) sprzedał we wtorek 1,33 mln akcji serii H w Hongkongu, mniej niż 1% swojego większego pakietu BYD. Berkshire nadal posiada mniej niż 8% BYD, ale inwestorzy obawiają się, że nadal będzie sprzedawać akcje.

Akcje Tesli

Tesla nie złamała sprzedaży w Chinach, ale przedstawiciel handlowy powiedział, że produkcja w Szanghaju osiągnęła w lipcu rekordową wartość 77 000. Dane branżowe pokazały, że sprzedaż lokalna wzrosła w sierpniu o 30 000, z wyłączeniem eksportu do Europy i innych krajów. Pełniejsze dane branżowe dla Tesli mają pojawić się we wrześniu.

W pobliżu linii 50-dniowej akcje spadły o 1% przed otwarciem. Akcje Tesli spadły w środę o 0,75% do 275,61. Akcje spadają z 200-dniowych i 21-dniowych średnich kroczących.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV najlepiej kupić?

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy nie wykazał wiele walki. Główne indeksy wzrosły w środę rano, ale szybko uderzyły w mur przy 50-dniowej średniej kroczącej. Wycofali się, ostatecznie kończąc sesję niżej.

Russell 2000 i S&P 400 MidCap cofnęły się nieco powyżej swojego 50-dniowego zakresu, choć zakończyły się poniżej 10-tygodniowej średniej kroczącej.

Powrót powyżej 50-dniowej linii jest ważny dla Nasdaq, ale z pewnością nie jest to wyraźny sygnał dla byków. Z drugiej strony, nie trzeba dużego spadku, aby chwiejny wzrost rynku przekształcił się w korektę.

Amerykański zakaz sprzedaży niektórych układów Nvidia i AMD uderzy w branżę półprzewodników w czwartek. Nazwy oprogramowania, zwłaszcza wzrost wartościowy, są pod podobną presją Okta (OKTA), MongoDB (MTP) oraz Wiwat (VEEV) spadła o ponad 10% po zarobkach.

Czas na rynku ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Zwyżka na rynku jest teraz pod presją, ale słabość jest ewidentna. Inwestorzy powinni starać się maksymalizować zyski i minimalizować straty, zamiast zwiększać ekspozycję.

Pracuj na swoich listach obserwacyjnych. Kontynuuj poszukiwania potencjalnych setupów, ale pamiętaj, aby mieć oko na akcje wysokiej jakości o wysokiej względnej sile, nawet jeśli wykresy są jeszcze niedojrzałe. Ale akcje mogą dobrze radzić sobie na słabym rynku, dopóki nagle nie zaczną spadać. Względni zwycięzcy nadal mogą być absolutnymi przegranymi.

Według Duży obraz Każdy dzień powinien być zsynchronizowany z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Obserwuj Eda Carsona na Twitterze @Ibd_ecarson Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

