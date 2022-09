Menadżer Chicago White Sox odszedł na czas nieokreślony

Prawy obrońca Gavin Sheets rozmawia z trenerem Tonym La Russa podczas wtorkowego treningu mrugnięcia, na kilka godzin przed meczem Chicago White Sox z Kansas City Royals.

Niecałą godzinę do pierwszego wyciągu, Sachs ogłosił La Russa Przegapił mecz pod kierunkiem swoich lekarzy.

„Byłem z nim cały dzień”, powiedział Sheets w środę. „To było trochę oślepiające. Wyglądał dobrze przez cały dzień.

Sox ogłosił w środę, że La Russa wyszedł na czas nieokreślony i przejdzie dalsze testy z lekarzami w Arizonie.

„Jako zespół i jako zawodnik”, powiedziała osoba towarzysząca Kendall Graveman, „Życzę mu niczego poza najlepszym zdrowiem i powrotem do zdrowia oraz pójściem naprzód w przyszłości. To oczywiście tam, gdzie są nasze serca i umysły. Mam nadzieję, że zdobędziemy najlepszych lekarzy wokół niego, aby zobaczyć, co się dzieje”.

DZISIEJSZY NOCNY BOB USA 77-letnia La Russa przeszła niedawno badanie kontrolne u kardiologa i zalecono mu opuszczenie wtorkowego meczu. Po dodatkowych testach w środę, La Russa zalecono wizytę kardiologom, poinformował Nightengale.

– Rozmawiałem z nim (środa) i nic mu nie jest – powiedział trener ławkowy Sox, Miguel Cairo. Ale jego lekarz jest w Arizonie. Mają wszystkie informacje o jego medycynie iw ciągu tygodnia dowiemy się, co się dzieje.

Kair, który we wtorek poradził sobie ze stratą 9-7, będzie nadal uzupełniał. Poprowadził Sox do zwycięstwa 4-2 w środę.

Pełniący obowiązki menedżera White Sox Miguel Cairo rozmawia z kontuzjowanym shortstopem Timem Andersonem podczas treningu mrugnięcia w Guaranteed Rate Field, środa, 31 sierpnia 2022 r. (Chris Sweda/Chicago Tribune)

– Zdrowie i rodzina – powiedział Graveman. „Widzisz wielu z nas w mundurach i widzisz nas na boisku wykonujących naszą pracę i przygotowujących się do bycia najlepszymi baseballistami, jakimi możemy być każdego dnia, a Tony przygotowywał się do bycia najlepszym menedżerem, jakim może być. Ale na koniec z tego wszystkiego, podróżując (pomiędzy) różnymi miastami, każdego dnia, mamy rodziny, ludzi, których kochamy, ludzi, którzy przeszli przez to wszystko razem, aby walczyć ze sobą.

„Rozumiem, że chcemy rywalizować, wygrywać i robić wszystko, co w naszej mocy, i zarabiamy za to. Ale są rzeczy, które moim zdaniem są ważniejsze i ważniejsze niż gra w baseball. Musi być z rodziną i dbać o się w tym czasie.

Niektórzy gracze, tacy jak zapolowy/pierwszy baseman Andrew Vaughn, dowiedzieli się o wiadomościach we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Widziałem, jak White Sox coś opublikował”, powiedział Vaughn, „i pomyślałem: „O mój Boże. To szaleństwo”. Potem musieliśmy się pobawić.

„Próbowaliśmy o tym porozmawiać, próbując dowiedzieć się, co się dzieje. Wspomnieli o kilku rzeczach, może o jego sercu. Tylko o zdrowiu. Bardzo przerażające”.

La Russa jest w swoim drugim sezonie z Sox. W zeszłym sezonie zdobyli tytuł pierwszej ligi od 2008 roku, ale ten rok jest pełen kontuzji i niekonsekwencji. Sox wchodzi do środowego meczu trzy mecze poniżej 0,500 na trzecim miejscu w American League Central.

La Russa jest drugi w historii wśród menedżerów głównych lig z 2884 trafieniami. Inductee Hall of Fame 2014 zdobył kolejne tytuły World Series z Oakland Athletics (1989) i St. Louis Cardinals (2006, 2011).

„Spoglądasz na jego zapisy, mówi sama za siebie” – powiedział Graveman. „Zapomniał o baseballu więcej, niż kiedykolwiek wiedziałem. Patrzyłem na niego, jak przychodził codziennie, chodził do pracy i pracował naprawdę ciężko. . On wciąż obserwuje”. Wierzę.

„Kiedy przegraliśmy, to naprawdę go zabolało, a kiedy wygraliśmy, był bardzo podekscytowany nami. I myślę, że kiedy wygraliśmy, był podekscytowany nie sobą, ale całym zespołem. Był rozczarowany, a kiedy przegraliśmy , był tam, aby pomóc nam wygrać.Zawsze myślał o tym, co można było zrobić, więc szanuję go.

La Russa zarządzała Sox w latach 1979-86 i powróciła w 2021 po tym, jak Sox zostali wyeliminowani w rundzie dzikich kart w 2020 roku z nadzieją na przeniesienie utalentowanej młodej drużyny na wyższy poziom.

Sox awansowali do play-offów w zeszłym sezonie, ale zostali wyeliminowani w czterech meczach przez Houston Astros w AL Division Series.

Przewidywany jako jedna z najlepszych drużyn w baseballu w tym sezonie, Sox prześcignął wiodącą w lidze Cleveland Guardians o sześć meczów ostatniego dnia sierpnia.

„Przede wszystkim modlitwa za (La Russa)” – powiedział Sheets. „Modlisz się za niego, modlisz się o szybki powrót do zdrowia. Nie znamy wszystkich szczegółów tego, co się dzieje, ale co najważniejsze, chcemy wygrać trochę… więc kiedy wróci, kiedy to może być, miejmy nadzieję, że w play-offach będziemy w lepszym miejscu”.

„Uwielbiałem dla niego grać. Dużo mnie nauczył. Był dla mnie wspaniałym mentorem, szczególnie jako młody zawodnik. Od pierwszego dnia, kiedy się pojawiłem, wziął mnie pod swoje skrzydła, pokazał mi tajniki i nauczył się od niego całą drogę. Wrócę tak szybko, jak to możliwe”. Chciałbym zobaczyć