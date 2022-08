Instrument Moxie NASA z powodzeniem wytwarza tlen na Marsie | wtorek

Urządzenie wielkości pudełka na lunch z powodzeniem wytwarza tlen do oddychania wtorekRobię małą pracę na drzewie.

Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXY) z powodzeniem produkuje tlen z bogatej w dwutlenek węgla atmosfery Czerwonej Planety od lutego zeszłego roku.

Naukowcy sugerują, że powiększoną wersję Maxi można wysłać na Marsa, aby nieprzerwanie wytwarzać tlen w tempie kilkuset drzew, zanim ludzie dotrą na planetę.

Moxie wylądował na powierzchni Marsa w ramach misji łazika Perseverance NASA.

Do końca 2021 r. Moxie był w stanie wyprodukować tlen w siedmiu testach, w różnych warunkach atmosferycznych, w tym w dzień i w nocy, oraz w różnych porach roku na Marsie.

Z każdym biegiem osiągał cel, jakim było produkowanie 6 gramów tlenu na godzinę – tyle samo, co normalne drzewo na Ziemi.

Uważa się, że po przybyciu ludzi na Marsa system jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość tlenu z pełną wydajnością, aby zasilić rakietę, która zawróci ludzi na Ziemię.

Współgłówny badacz Moxie, Jeffrey Hoffman, profesor praktyki w Departamencie Aeronautyki i Astronautyki w Massachusetts Institute of Technology (MIT), powiedział: „To pierwsza demonstracja wykorzystania zasobów na powierzchni innej planety i ich chemicznej modyfikacji w celu być użytecznym w ludzkiej misji.

Obecna wersja instrumentu jest wystarczająco kompaktowa, aby zmieścić się w łaziku Perseverance i jest zaprojektowana do pracy przez krótki czas. Pełnowymiarowa instalacja tlenowa składałaby się z dużych jednostek, które mogłyby działać w sposób ciągły.

Jak dotąd Moxie wykazał, że tlen może być produkowany na Marsie o każdej porze dnia i roku.

Michael Hecht, główny badacz misji MOXY w Haystack Laboratory w MIT, powiedział: „Kiedy temperatura znacząco się zmienia, nie demonstrujemy tylko biegania o świcie lub zmierzchu.

„Mamy asa w rękawie, który pozwoli nam to zrobić, a po przetestowaniu go w laboratorium możemy osiągnąć ten ostatni kamień milowy, aby pokazać, że faktycznie możemy go uruchomić w mgnieniu oka”.

Pełnowymiarowy system zaprojektowany do ciągłej pracy może działać przez tysiące godzin, jeśli system może z powodzeniem działać pomimo powtarzających się cykli włączania i wyłączania.

Hoffman powiedział: „Aby wesprzeć ludzką misję na Marsa, wiele przedmiotów, takich jak komputery, skafandry kosmiczne i siedliska, będzie musiało zostać sprowadzonych z Ziemi.

— Ale głupi stary tlen? Jeśli dasz radę się tam udać, śmiało – wyprzedzasz grę.

Odkrycia opublikowano w czasopiśmie Science Advances.