Chiny i Tajwan stoją w obliczu najpotężniejszych w tym roku tajfunów

Tajfun Toxuri ma dotrzeć na ląd w południowych Chinach w piątek

Oczekuje się, że burza przejdzie nad Tajwanem i Filipinami

Toxuri może wpływać na jesienne uprawy zbóż w Chinach

PEKIN/TAJPEJ, 25 lipca (Reuters) – Chiny wezwały łodzie rybackie do szukania schronienia, a rolników do przyspieszenia zbiorów, ponieważ Tajwan zawiesił coroczne ćwiczenia wojskowe, gdy supertajfun Toxuri zbliżył się do Azji Wschodniej i zanurkował głęboko w Chiny.

Doksuri będzie najpotężniejszym tajfunem, jaki do tej pory uderzył w Chiny w tym sezonie tajfunów. Chiny ledwo uniknęły tajfunu Mawar, jednego z najsilniejszych cyklonów tropikalnych odnotowanych w maju, który skierował się w stronę Chin, a następnie przesunął się na północ w kierunku Japonii.

Oczekuje się, że Toxuri, o średnicy prawie 1000 km (620 mil), minie słabo zaludnione wyspy na północnym krańcu Filipin do połowy tygodnia, podczas gdy silne wiatry i ulewne deszcze będą uderzać w Tajwan na północy.

Władze Filipin podniosły już poziomy ostrzegawcze przed tajfunem w regionie stołecznym i dziesiątkach północnych prowincji oraz rozpoczęły ewakuację niektórych przybrzeżnych społeczności na trasie burzy.

Oczekuje się, że tajfun Daxuri, który obecnie wieje z wiatrem o prędkości 138 mil na godzinę (223 km/h), wyląduje na lądzie w Chinach kontynentalnych między prowincjami Fujian i Guangdong w piątek, poinformowało we wtorek Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne.

Chociaż oczekuje się, że Toxuri straci trochę siły i wyląduje jako tajfun lub silny tajfun, nadal będzie uderzać w gęsto zaludnione chińskie miasta ulewnymi deszczami i silnymi wiatrami.

Fujian nakazał wszystkim przybrzeżnym łodziom rybackim schronienie się w pobliskim porcie w środę po południu i powiedział rolnikom, aby zbierali ryż i inne dojrzałe plony.

Zaniepokojone jesiennymi uprawami zbóż chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi ostrzegło w poniedziałek, że Doksuri może przenieść się w głąb lądu po wyjściu na ląd, wpływając na uprawy wysokołodygowe, takie jak kukurydza i ryż na obszarach wiejskich.

Po przejściu burzy grunty bez połamanych łodyg należy szybko wyrównać, a podmokłe pola należy na czas odwodnić, a do szybkiego przywrócenia wegetacji należy zastosować szybko działające nawozy – podało ministerstwo.

Część szkoleń została odwołana

Tajwan odwołał niektóre ze swoich corocznych ćwiczeń wojskowych we wtorek ze względów bezpieczeństwa w związku z tym, co według urzędników może być najgorszym tajfunem, który nawiedził wyspę od prawie czterech lat.

Nie było od razu jasne, w jaki sposób tajfun może jeszcze bardziej wpłynąć na pięciodniowe ćwiczenia „Han Guang” na całej wyspie w tym tygodniu, skupione na ochronie głównego międzynarodowego lotniska na wyspie i utrzymaniu otwartych szlaków morskich w przypadku chińskiej blokady.

Pekin nigdy nie cofnął się przed użyciem siły w celu przejęcia kontroli nad demokratycznie zarządzaną wyspą. Tajwan odrzuca roszczenia Pekinu do suwerenności i zobowiązał się do obrony swojej niepodległości i demokracji.

Tajwańskie Biuro Meteorologiczne wydało ostrzeżenia morskie i lądowe dla południowego dystryktu Pingtan i wezwało społeczności do przygotowania się na ulewne deszcze i silne wiatry.

W południowym mieście portowym Kaohsiung władze rzuciły się, by zebrać setki kontenerów unoszących się na morzu po tym, jak kontenerowiec Angel zatonął w zeszłym tygodniu u południowo-zachodniego wybrzeża Tajwanu.

„Tajwan nie widział, jak tajfun dotarł na ląd od ponad 1400 dni, dlatego wzywam wszystkie ministerstwa do przygotowania się i przygotowania” – napisał premier Chen Hsien-jen w poście na Facebooku.

„Chcę przypomnieć obywatelom, aby nie lekceważyli zagrożeń burzowych”.

Sprawozdania Ryana Wu z Pekinu i Yimo Lee z Tajpej; Dodatkowe raporty Karen Lema w Manili; Montaż autorstwa Stephena Coatesa i Raju Gopalakrishnana

